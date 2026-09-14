Pohteen vammaisneuvosto hakee vammaisystävällistä toimijaa myös tänä vuonna

Vammaisneuvosto valitsi työryhmän valmistelemaan vammaisystävällisen toimijan palkitsemista ja päivittämään palkinnon säännöt edellisen vuoden pohjalta. Asukkaat voivat ehdottaa palkinnonsaajaa avoimella kyselyllä. Palkinto on metallilaatta, johon on painettu palkinnon saaja ja myöntäjä. Lisäksi palkinnon saaja saa diplomin.

Ketä tai mitä voi ehdottaa

Pohteen vammaisystävälliseksi toimijaksi voi ehdottaa yritystä, yhteisöä, järjestöä, yksityishenkilöä, Pohteen työntekijää tai julkista toimijaa, jolta henkilö on saanut erityisen hyvää henkilökohtaista tai digitaalista palvelua. Vammaisystävälliseksi toimijaksi voi ehdottaa myös toimipaikkaa, joka on eri tavoin vammaisille ihmisille esteetön ja saavutettava.

Ehdotuksen kohde voi toimia missä tahansa Pohjois-Pohjanmaan alueella. Ehdotukseen tulee liittää perustelu, josta selviää, miksi juuri se tai hän ansaitsee palkinnon.

Tarkemmat tiedot palkinnon kriteereistä on kerrottu palkinnon säännöissä.

Ehdotuksia voi lähettää 14.9.-26.10.2026 välisenä aikana.

Ehdotuksia kerätään Webropol -lomakkeella. Palkinto luovutetaan keskiviikkona 2.12.2026 klo 12.30 ennen vammaisneuvoston kokousta.

Lue lisää:

Vammaisystävällisen toimijan myöntämisperusteet

Vastauslomake (Webropol)

Vammaisneuvosto