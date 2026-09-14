Pohteen vammaisneuvosto hakee vammaisystävällistä toimijaa myös tänä vuonna
14.9.2026 09:41:39 EEST | Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde | Tiedote
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen vammaisneuvosto päätti kokouksessaan 27.8.2026 hakea vammaisystävällistä toimijaa myös tänä vuonna. Viime vuonna vammaisystävälliseksi toimijaksi neuvosto valitsi OLKA Pohjois-Pohjanmaan.
Vammaisneuvosto valitsi työryhmän valmistelemaan vammaisystävällisen toimijan palkitsemista ja päivittämään palkinnon säännöt edellisen vuoden pohjalta. Asukkaat voivat ehdottaa palkinnonsaajaa avoimella kyselyllä. Palkinto on metallilaatta, johon on painettu palkinnon saaja ja myöntäjä. Lisäksi palkinnon saaja saa diplomin.
Ketä tai mitä voi ehdottaa
Pohteen vammaisystävälliseksi toimijaksi voi ehdottaa yritystä, yhteisöä, järjestöä, yksityishenkilöä, Pohteen työntekijää tai julkista toimijaa, jolta henkilö on saanut erityisen hyvää henkilökohtaista tai digitaalista palvelua. Vammaisystävälliseksi toimijaksi voi ehdottaa myös toimipaikkaa, joka on eri tavoin vammaisille ihmisille esteetön ja saavutettava.
Ehdotuksen kohde voi toimia missä tahansa Pohjois-Pohjanmaan alueella. Ehdotukseen tulee liittää perustelu, josta selviää, miksi juuri se tai hän ansaitsee palkinnon.
Tarkemmat tiedot palkinnon kriteereistä on kerrottu palkinnon säännöissä.
Ehdotuksia voi lähettää 14.9.-26.10.2026 välisenä aikana.
Ehdotuksia kerätään Webropol -lomakkeella. Palkinto luovutetaan keskiviikkona 2.12.2026 klo 12.30 ennen vammaisneuvoston kokousta.
Lue lisää:
Vammaisystävällisen toimijan myöntämisperusteet
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Lisätietoja:
Anni Mannelin
Pohteen vammaisneuvoston varapuheenjohtaja
palkintotyöryhmän puheenjohtaja
anni.mannelin@pohde.fi
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde vastaa yli 415 000 asukkaan hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta 1.1.2023 alkaen. Työllistämme noin 18 500 sosiaali- ja terveysalan sekä pelastustoimen osaajaa. Yhdessä tarjoamme Pohjois-Pohjanmaan ihmisille tukea elämään ja apua terveyteen tai hätään aiempaa paremmin. Toimimme vaikuttavasti ja uusin tavoin – samalla henkilöstöömme panostaen.
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