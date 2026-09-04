Vapriikki

Sieniesittely Vapriikissa sunnuntaina 20.9.

14.9.2026 11:00:00 EEST | Vapriikki | Tiedote

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Tunnetko nupikat ja tuhkelot? Tampereen Sieniseura ry:n perinteinen sieniesittely järjestetään Vapriikissa sunnuntaina 20.9. kello 12–15. Sieninäytteitä voi tuoda tapahtumaan tunnistettavaksi, ja paikalla on seuran asiantuntijoita vastaamassa yleisön kysymyksiin ja jakamassa sienitietoutta. Tilaisuuteen on vapaa pääsy.

Vapriikissa pääsee 20.9. tunnistamaan vaarallisten myrkkysienien ohella myös hyviä ruokasieniä.
Vapriikissa pääsee 20.9. tunnistamaan vaarallisten myrkkysienien ohella myös hyviä ruokasieniä. Heli Nousiainen

Sieniseuran jokasyksyisessä esittelyssä tutustutaan hyvien ruokasienien ja vaarallisten myrkkysienien lisäksi laajasti muuhun sieniluontoon ja sen monimuotoisuuteen. Esittelypöydille kertyy tänäkin vuonna monenlaisia sienilajeja: helttasienien ohella näytillä voi olla esimerkiksi kääpiä, orakkaita, haarakkaita, hytyköitä, maamunia, tuhkeloita, pökkösieniä, mörskyjä, nupikoita ja limasieniä.

Olennainen osa tapahtumaa on yleisön tuomien sienien tunnistaminen sekä monipuolinen sieniopastus. Asiantuntijoilta voi kysyä sienistä ja niiden tunnistamisesta laidasta laitaan.

Tervetuloa päivittämään omaa sienituntemustasi ja tutustumaan sienimaailman moninaisuuteen!

Avainsanat

sieniesittelyvapriikkitamperesienetluonto

Kuvat

Vapriikissa pääsee 20.9. tunnistamaan vaarallisten myrkkysienien ohella myös hyviä ruokasieniä.
Vapriikissa pääsee 20.9. tunnistamaan vaarallisten myrkkysienien ohella myös hyviä ruokasieniä.
Heli Nousiainen
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Tietoja julkaisijasta

Vapriikissa viihtyvät kaikenikäiset museovieraat. Voit tutustua kerralla yli kymmeneen näyttelyyn. Historiaa, luonnontieteitä ja tekniikkaa. Vapriikki kuuluu Tampereen historiallisiin museoihin, joita ovat myös Museo Milavida ja Amurin museokortteli.

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