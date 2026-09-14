Valtion vesiteemaisia avustushakuja auki elinvoimakeskuksissa

Ympäristöministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalojen harkinnanvaraisia valtionavustuksia haetaan elinvoimakeskuksista. Elinvoimakeskukset suosittelevat käyttämään avustusten hakemiseen sähköistä aluehallinnon asiointipalvelua. Asiointipalvelussa käytetään vahvaa tunnistautumista. Tarkemmat hakuohjeet löytyvät verkkosivuiltamme. Nyt avautuvalla hakukierroksella voi hakea avustusta vesiin, vesistöihin ja kalatalouteen liittyviin toimenpiteisiin.

Vesistöissä ja valuma-alueilla tehtävälle työlle tukea - avustuksia vesien- ja merenhoidon toimenpiteisiin

Avustusta voidaan myöntää hankkeeseen, jonka kohdevesistö on hyvää huonommassa tilassa tai tilan säilymiseen kohdistuu riski. Toimenpiteiden ensisijaisena tavoitteena on oltava vesien hyvän tilan säilyttäminen tai hyvää heikommassa tilassa olevien vesien tilan parantaminen. Vesien tilaa parantamalla voidaan saavuttaa hyötyjä, jotka palvelevat laajasti alueen asukkaita ja virkistyskäyttäjiä. Hankkeet voivat olla paikallisia toteutushankkeita tai alueellisia yhteistyöhankkeita. Ympäristöministeriön Ahti-ohjelmasta rahoitettavien hankkeiden tulee perustua voimassa oleviin vesien- ja merenhoitosuunnitelmiin ja toimenpideohjelmiin.

Vesien- ja merenhoitosuunnitelmien ohella kansallinen valuma-aluesuunnittelun tiekartta ohjaa avustettavien hankeavustusten kohdentamista. Toimia tulee kohdentaa enenevässä määrin ulkoisen ravinnekuormituksen vähentämiseen. Siksi hankkeilta toivotaan entistä vahvempaa valuma-aluelähtöistä yhteistyötä, erilaisia menetelmiä ja asiantuntemusta hyödyntävää suunnittelua ja suunniteltujen toimenpiteiden toteutusta. Hankkeeseen voi kuulua sekä vesistössä että valuma-alueella tehtäviä vesiensuojeluratkaisuja, jotka pidättävät vesiä valuma-alueella, vähentävät vesistöön kohdistuvaa kuormitusta, poistavat ravinteita vesistöistä ja lisäävät luonnon monimuotoisuutta. Sisäisen kuormituksen hallintaan keskittyvien toimien tulee tukea pitkän aikavälin tavoitteita veden laadun parantamiseksi ja niitä tulee arvioida tarkasti myös elinympäristöjen hoidon näkökulmasta.

Vesien- ja merenhoidon toimenpiteiden ja tavoitteiden lisäksi avustettavien hankkeiden suunnittelussa ja toteutuksessa tulee mahdollisuuksien mukaan huomioida ja yhteensovittaa luonnon monimuotoisuuden suojelun, kuten rantaluontotyyppien, pienvesien ja lintuvesien suojelun tavoitteet.

Avustusta ei voi käyttää maanparannusaineiden peltolevitykseen, kalataloudellisiin kunnostuksiin tai muihin toimenpiteisiin, joihin on käytettävissä muuta julkista rahoitusta.

Avustuksen saamiseksi hakijan tulee yleensä olla rekisteröitynyt yhdistys, vesialueen osakaskunta, kalatalousalue, vesilain mukainen yhteisö, kunta tai yritys.



Pohjavesien hyvää tilaa turvataan – avustuksia suojelusuunnitelmien laatimiseen, hankkeisiin ja investointeihin

Pohjaveden suojeluun myönnettävää valtionavustusta koskeva sääntely on uudistunut 1.1.2026 ja säädös on voimassa 31.12.2030 asti. Avustuksia voidaan myöntää suojelusuunnitelmien laatimiseen sekä investointeihin, suunnitelmiin, selvityksiin ja hankkeisiin, joilla parannetaan pohjavesien tilaa ja riskienhallintaa sekä hankkeisiin, joilla lisätään tietoa pohjavesien suojelun edistämiseksi.

Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmilla edistetään pohjavesien hyvän tilan saavuttamista ja pohjavesien suojelutoimia. Suojelusuunnitelman keskeinen tavoite on tunnistaa pohjavedelle ihmistoiminnasta aiheutuvat riskit sekä ennaltaehkäistä pohjaveden laadun heikkeneminen ja turvata alueen pohjaveden kemiallinen ja määrällinen tila.

Avustuksen hakijana voi olla esimerkiksi kunta, kuntayhtymä tai yleishyödyllinen yhdistys.

Vesitalouden varautumista, riskienhallintaa ja vesiluonnonvarojen kestävää käyttöä vahvistetaan - avustuksia vesistötoimenpiteisiin

Avustukset vesistötoimenpiteiden toteuttamiseen on tarkoitettu vesitalouden ja vesiluonnonvarojen kestävän käytön ja vesienhallinnan hankkeille. Avustusta voidaan myöntää vesistön ja vesiympäristön käyttöä ja tilaa sekä vesitalouden varautumista ja riskienhallintaa parantavien tulvasuojelu- ja muiden hankkeiden sekä vesiluonnonvarojen kestävää käyttöä edistävien kehittämis- ja investointihankkeiden tukemiseen.

Vesistön ja vesiympäristön käyttöä ja tilaa parantavina toimenpiteinä tukea voidaan myöntää vesistötoimenpiteille tulvariskienhallintasuunnitelmien mukaiseen tulvariskien hallintaan ja muiden vesitaloudellisten riskien ja haittojen vähentämiseen sekä vesistöjen monipuolisen käytön ja hoidon edistämiseen. Tukea voidaan myöntää myös yhteisiin ojitushankkeisiin osallistumista varten hakijalle, joka ei voi saada maatalouden rakennetukea.

Avustuksen hakijana voi olla esimerkiksi rekisteröitynyt yhdistys, vesilain mukainen yhteisö tai kunta.

Vesihuollon järjestämistä ja rakennemuutosta tuetaan - avustusta vesihuoltolaitosten yhdistymisten ja tiiviin yhteistyön edistämiseen

Avustuksen tavoitteena on tukea kansallisen vesihuoltouudistuksen mukaisesti vesihuollon rakennemuutosta vesihuoltolaitosten yhdistymisillä ja parantamalla vesihuollon toimintavarmuutta edistämällä tiivistä yhteistyötä.

Avustusta voidaan myöntää hankkeille, joiden tavoitteena on laitosten yhdistyminen tai luoda pitkäaikaisia ja sitovia yhteistyörakenteita. Avustettavia toimenpiteitä voi olla esimerkiksi yhdistymisselvityksien laadinta.

Avustusta voidaan myöntää kunnille, kuntayhtymille ja näiden omistamille yhtiöille ja muille kuntaomisteisille toimijoille, yhdistyksille sekä muille yhteisöille lukuun ottamatta valtion virastoja ja laitoksia. Haku on valtakunnallinen.

Kalakantojen elinvoimaisuutta ja vaellusmahdollisuuksia vahvistetaan – avustuksia kalataloudellisiin virtavesien kunnostuksiin

Vesistö- ja kalataloustoimenpiteiden avustusta voidaan myöntää hankkeisiin, joiden tavoitteena on edistää kalan kulkua, kalakantojen luontaista lisääntymistä tai parantaa mahdollisuuksia kestävään kalastukseen. Hankkeilla pyritään erityisesti vahvistamaan uhanalaisten tai vaarantuneiden kalakantojen elinvoimaisuutta.

Avustettavia hankkeita voivat olla esimerkiksi kalakantojen luontaisten lisääntymisalueiden kunnostaminen, kalateiden rakentaminen ja vaelluskalojen luontaisen elinkierron turvaaminen. Etusijalle asetetaan kohteet, jotka on mainittu kansallisessa kalatiestrategiassa, alueellisissa kalataloudellisissa kunnostusohjelmissa tai vesienhoidon toimenpideohjelmissa.

Avustusta voivat saada oikeustoimikelpoiset yhteisöt ja yritykset sekä yksityiset henkilöt.•

Hae avustusta oikeasta elinvoimakeskuksesta

Vesien- ja merenhoidon, vesitalouden sekä kalatalouden tehtäviä on keskitetty eri elinvoimakeskuksiin. Avustusta haetaan siitä elinvoimakeskuksesta, jonka toimialueelle kyseisen avustusten käsittely on keskitetty. Löydät alueesi avustushauista vastaavan elinvoimakeskuksen yhteystiedot tiedotteen lopusta.

Vesienhoitosuunnitelmien toimenpiteiden toteuttamiseen sekä pohjavesien suojeluun haetaan avustusta viidestä elinvoimakeskuksesta.

Lapin elinvoimakeskuksesta haetaan avustuksia Lapin maakunnan alueella tehtäviin toimenpiteisiin.

Pohjois-Suomen elinvoimakeskuksesta haetaan avustuksia Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakuntien alueilla tehtäviin toimenpiteisiin.

Etelä-Pohjanmaan elinvoimakeskuksesta haetaan avustuksia Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan, Satakunnan, Varsinais-Suomen, Pirkanmaan ja Kanta-Hämeen maakuntien alueilla tehtäviin toimenpiteisiin.

Uudenmaan elinvoimakeskuksesta haetaan avustuksia Uudenmaan, Päijät-Hämeen ja Keski-Suomen maakuntien alueilla tehtäviin toimenpiteisiin.

Itä-Suomen elinvoimakeskuksesta haetaan avustuksia Etelä-Savon, Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson maakuntien alueilla tehtäviin toimenpiteisiin.





Merenhoidon toimenpiteisiin haetaan avustuksia valtakunnallisesti Lounais-Suomen elinvoimakeskuksesta.

Vesitalouteen ja vesiluonnonvarojen kestävään käyttöön avustuksia haetaan kolmesta elinvoimakeskuksesta.

Lapin elinvoimakeskuksesta haetaan avustuksia Lapin, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakuntien alueilla tehtäviin toimenpiteisiin.

Lounais-Suomen elinvoimakeskuksesta haetaan avustuksia Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan, Pirkanmaan, Kanta-Hämeen, Satakunnan ja Varsinais-Suomen maakuntien alueilla tehtäviin toimenpiteisiin.

Kaakkois-Suomen elinvoimakeskuksesta haetaan avustuksia Keski-Suomen, Etelä-Savon, Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, Päijät-Hämeen, Etelä-Karjalan, Kymenlaakson ja Uudenmaan maakuntien alueilla tehtäviin toimenpiteisiin.





Vesihuoltolaitosten yhdistymisten ja tiiviin yhteistyön edistämisen avustuksia haetaan valtakunnallisesti Kaakkois-Suomen elinvoimakeskuksesta.

Kalataloudellisiin kunnostuksiin avustuksia haetaan kolmesta elinvoimakeskuksesta.

Lapin elinvoimakeskuksesta haetaan avustuksia Lapin, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakuntien alueilla tehtäviin toimenpiteisiin.

Lounais-Suomen elinvoimakeskusta haetaan avustuksia Keski-Pohjanmaan, Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan, Satakunnan, Varsinais-Suomen, Uudenmaan, Päijät-Hämeen, Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakuntien alueilla tehtäviin toimenpiteisiin.

Itä-Suomen elinvoimakeskuksesta haetaan avustuksia Pirkanmaan, Kanta-Hämeen, Keski-Suomen, Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan alueilla tehtäviin toimenpiteisiin.

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