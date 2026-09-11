Suomalaistutkimus voi parantaa miljoonien koe-eläinjyrsijöiden anestesiaturvallisuutta
14.9.2026 10:41:14 EEST | Helsingin yliopisto | Tiedote
Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa on osoitettu, että vatinoksaani-lääkeaine parantaa merkittävästi rottien anestesiaturvallisuutta. Löydös voi vaikuttaa miljooniin koe-eläimiin maailmanlaajuisesti: pelkästään länsimaissa jyrsijöitä käytetään vuosittain arviolta toistasataa miljoonaa biolääketieteellisessä tutkimuksessa.
Tutkimus osoittaa, että vatinoksaani estää tiettyihin rauhoitteisiin liittyvän silmien ulospullistumisen ja parantaa kudoksen hapettumista nukutuksen aikana. Parempi anestesia tuottaa luotettavampia koetuloksia ja pienentää suoraan tarvittavien koe-eläinten määrää.
– Pelkästään länsimaissa jo yhden prosentin vähennys tarkoittaisi yli miljoonaa säästettyä eläintä vuodessa, toteaa tutkimusryhmää johtava apulaisprofessori Jussi Honkavaara.
Eläinlääkäri Minna Mustikan väitöskirjatutkimuksessa osoitettiin, että vatinoksaani estää rottien silmien ulospullistumisen, joka on tunnettu yleisesti käytettyjen rauhoitteiden haittavaikutus. Ensimmäinen osatyö on hyväksytty julkaistavaksi Journal of Ocular Pharmacology and Therapeutics -sarjassa. Eläinlääkäri Emily Lindhin väitöskirjatutkimus puolestaan osoittaa, että vatinoksaani parantaa kudoksen hapettumista lievittämällä rauhoitteista aiheutuvia verenkierrollisia haittoja.
Vatinoksaani on alun perin kehitetty koirien rauhoitukseen tutkimusryhmän ja suomalaisen Vetcare Oy:n yhteistyönä
Tutkimus tehdään tiiviissä yhteistyössä yrityksen sekä yliopiston koe-eläinkeskuksen eläinlääkäreiden kanssa. Tutkimus laajenee parhaillaan hiiriin.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jussi Honkavaara, apulaisprofessori, eläinlääketieteellinen farmakologia, jussi.honkavaara@helsinki.fi, 029 415 7429
Minna Mustikka, kliininen opettaja, eläinlääketieteellinen oftalmologia, minna.mustikka@helsinki.fi,
029 415 7277
Marjaana LindyViestinnän asiantuntija, Viikin kampusHelsingin yliopisto / Viestintä ja yhteiskuntasuhteetPuh:+358 (0)50 5186195marjaana.lindy@helsinki.fi
Linkit
- 1. Mustikka MP, Lindh EK-M, Alm K, et al. Vatinoxan Prevents Medetomidine-Associated Exophthalmos and Increased Glucose Concentrations in Blood and Aqueous Humor in Rats. Journal of Ocular Pharmacology and Therapeutics. 2026.
- Lindh E. et al. Peripheral alpha 2-adrenergic antagonist vatinoxan improves the quality of medetomidine–midazolam sedation in Wistar rats. Veterinary Anaesthesia and Analgesia. 2025.
- Lindh E. et al. Effects of vatinoxan and fentanyl on blood glucose concentrations and diuresis in male Wistar rats sedated with medetomidine and midazolam. BMC Veterinary Research. 2026.
- Lindh E. et al. Microcirculatory impact of vatinoxan and fentanyl in male Wistar rats sedated with medetomidine and midazolam. BMC Veterinary Research. 2026.
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