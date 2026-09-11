Työhyvinvoinnin vaikutukset syntyvät vuosien aikana, eivät yksittäisillä tempauksilla
14.9.2026 10:37:53 EEST | Jyväskylän yliopisto | Tiedote
LitM Antti Äikäs tutki väitöskirjassaan yhdeksän vuoden terveyden edistämisohjelmaa työpaikalla ja havaitsi, että pitkäjänteinen työhyvinvoinnin kehittäminen voi vähentää sairauspoissaoloja sekä tukea työntekijöiden terveyttä ja organisaation taloudellista tulosta.
LitM Antti Äikäs tutki terveyden edistämisen pitkäaikaisia vaikutuksia suomalaisessa metsäalan organisaatiossa. Väitöstutkimus perustui yhdeksän vuoden seuranta-aineistoon, jonka avulla arvioitiin henkilöstön terveyskunnon, terveysriskien, työkyvyn, sairauspoissaolojen ja työhyvinvointiohjelman taloudellisten vaikutusten kehitystä.
Tutkimus on merkittävä, sillä pitkäkestoisia seurantatutkimuksia on julkaistu aiheesta aiemmin vain vähän, eikä työhyvinvoinnin vaikutuksia pitkällä aikavälillä tunneta siksi hyvin.
Työhyvinvoinnin vaikutukset ovat pitkäkestoisia
Tutkimuksen keskeinen havainto oli, että työhyvinvoinnin ja terveyden edistämisen vaikutukset syntyvät hitaasti ja näkyvät luotettavasti vasta pitkän aikavälin seurannassa.
Tulokset osoittivat, että henkilöstön terveydentilassa ja terveyskäyttäytymisessä tapahtui useita myönteisiä muutoksia ohjelman aikana. Esimerkiksi 67 prosenttia henkilöstöstä teki elämäntapamuutoksen ja sairauspoissaolot vähenivät 38 prosenttia.
– Tutkimuksen keskeinen johtopäätös on, että työhyvinvointia tulisi johtaa investointina, eikä lyhytkestoisena projektina. Vaikutusten saavuttaminen edellyttää johdon sitoutumista, henkilöstön osallistumista sekä systemaattista seurantaa, Äikäs sanoo.
– Toisin sanoen työhyvinvoinnin todellisia vaikutuksia ei välttämättä voida arvioida yhden vuoden perusteella.
Henkilöstön hyvinvointi ja tuottavuus kytkeytyvät toisiinsa
Tutkimus tuo uutta tietoa erityisesti siitä, miten henkilöstön hyvinvointiin liittyviä vaikutuksia voidaan tarkastella samanaikaisesti sekä terveydellisestä että taloudellisesta näkökulmasta. Tulokset osoittavat, että henkilöstön hyvinvointi ja tuottavuus eivät ole erillisiä ilmiöitä, vaan ne kytkeytyvät toisiinsa pitkällä aikavälillä.
– Väitöstutkimus osoittaa, että työhyvinvoinnin vaikutukset syntyvät vuosien aikana. Seuraava askel on auttaa johtoa ennakoimaan nämä vaikutukset ennen kuin ne näkyvät henkilöstön työkyvyssä, sairauspoissaoloissa tai kustannuksissa, Äikäs sanoo.
Tutkimus tarjoaa organisaatioille konkreettisen esimerkin monivuotisesta terveyttä edistävästä ohjelmasta. Ohjelman suunnittelu-, toteutus- ja arviointivaihe raportoitiin hyvin yksityiskohtaisesti, jotta tutkimuksen oppeja voitaisiin hyödyntää myös muissa organisaatioissa.
Väitöstilaisuus
LitM Antti Äikkään liikuntapedagogiikan väitöskirjan ”Rethinking health promotion intervention at workplace: A case study on lifestyle change and effectiveness” tarkastustilaisuus pidetään lauantaina 19.9.2026 klo 12 Jyväskylän yliopiston päärakennuksen juhlasalissa C1. Vastaväittäjänä toimii reader David Maidment (Loughboroughin yliopisto) ja kustoksena on apulaisprofessori Kasper Salin (Jyväskylän yliopisto).
- Väitöskieli: englanti
- Etäyhteys: https://r.jyu.fi/dissertation-aikas190926
- Väitöskirjan verkko-osoite: https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-86-1732-7
Lisätietoja:
Antti Äikäs
Puhelin: +358 50 369 0908
antti.aikas@freialife.com
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Yhteyshenkilöt
Katri LehtovaaraViestinnän asiantuntija, Liikuntatieteellinen tiedekuntaPuh:+358504750815katri.lehtovaara@jyu.fi
Jyväskylän keskustassa sijaitsevan yliopiston kauniilla puistokampuksella sykkii monitieteinen ja moderni tiedeyliopisto – ihmisläheinen ja dynaaminen yhteisö, jonka 2500 asiantuntijaa ja 15 000 opiskelijaa etsivät ja löytävät vastauksia huomisen kysymyksiin. Jyväskylän yliopisto on ollut tulevaisuuden palveluksessa jo vuodesta 1863, jolloin suomenkielinen opettajankoulutus sai alkunsa täältä. Voimanlähteenämme on moniarvoinen vuoropuhelu tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnan välillä. Vaalimme tutkimuksen ja koulutuksen tasapainoa sekä ajattelun avoimuutta – sytytämme taidon, tiedon ja intohimon elää viisaasti ihmiskunnan parhaaksi. www.jyu.fi
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