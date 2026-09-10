Mediakutsu: Näin Tampere juhlistaa yleistä ja yhtäläistä äänioikeutta – Valoviikkojen avajaisfestivaaleilla koettavissa oopperaa, taidereitti ja Jumppatytöt

Muinainen ja tuleva Kiina kohtaavat Turandot-oopperan vinksahtaneessa satumaailmassa 25.8.2026 08:30:00 EEST | Tiedote

Giacomo Puccinin viimeiseksi oopperaksi jäänyt Turandot esitetään ensimmäistä kertaa Tampereen Oopperassa. Lavastus- ja pukusuunnittelija Tinde Lappalainen yhdistää näyttämöllä muinaisen ja tulevan Kiinan kaikuja. Solistitehtävissä laulavat mm. Oksana Kramareva, Arsen Soghomonyan, Tuuli Takala, Timo Riihonen, Ville Rusanen ja Tuomas Miettola. Ooppera saa ensi-iltansa Tampere-talossa lauantaina 27. helmikuuta 2027.