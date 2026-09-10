Mediakutsu: Näin Tampere juhlistaa yleistä ja yhtäläistä äänioikeutta – Valoviikkojen avajaisfestivaaleilla koettavissa oopperaa, taidereitti ja Jumppatytöt
14.9.2026 11:50:00 EEST | Tampere-talo Oy | Kutsu
Tampereen kaupunki ja Tampereen Ooppera järjestävät median aamiaistilaisuuden Tampereen Raatihuoneella torstaina 24. syyskuuta klo 9. Tilaisuudessa kuulet, mitä kaikkea Valoviikkojen ohjelmassa on tänä vuonna luvassa ja pääset tapaamaan tekijöitä. Ilmoittaudu mukaan torstaihin 17. syyskuuta mennessä.
Tampere oli 120 vuotta sitten merkittävä tapahtumapaikka yleisen ja yhtäläisen äänioikeuden edistysaskelille. Tasa-arvon teemat ovat vahvasti esillä 60 vuotta täyttävän Tampereen Valoviikkojen ohjelmistossa.
Tampereen Valoviikkojen avajaisfestivaalia vietetään kymmenen päivän ajan 23.10.–1.11.2026. Maksuttomassa ohjelmistossa esitellään uusina sisältöinä mm. Tasa-arvon Tammerkoski -taidereitti, Jumppatyttöjen innostama Voimistelun kansanjuhla -tempaus sekä Tanssivat vedet, joiden musiikkiohjelmisto rakentuu tänä vuonna oopperasta ja tamperelaisten tekijöiden tuotannosta.
Festivaali käynnistyy avajaistapahtumalla perjantaina 23. lokakuuta klo 19, kun Naisen ääni -pienoisooppera saa kantaesityksensä Koskipuistossa. Teos on 80-vuotiaan Tampereen Oopperan juhlavuoden tilausteos sopraanolle, lapsisolistille, kuorolle ja orkesterille.
Median ilmoittautuminen
Toivotamme juttua tekevät median edustajat lämpimästi tervetulleiksi torstaina 24. syyskuuta Tampereen Raatihuoneelle. Median aamiaistilaisuus alkaa klo 9 Punaisessa salissa. Tilaisuuden kesto on n. 50 minuuttia. Tilaisuus järjestetään suomeksi.
Ilmoittaudu mukaan torstaihin 17. syyskuuta klo 14 mennessä. Kerro meille mahdolliset erityisruokavaliot ilmoittautumisesi yhteydessä. Paikkoja on rajoitetusti.
Aamiaisen aikana Valoviikkojen ja Tampereen Oopperan tekijät esittelevät ohjelmiston kohokohtia. Tilaisuudessa voi ottaa valokuvia. Esittelyn jälkeen median on mahdollista haastatella tekijöitä. Tavattavissa ovat muiden muassa:
Naisen ääni -pienoisooppera:
- Marika Vapaavuori, libretisti ja ohjaaja
- Minna Leinonen, säveltäjä
- Ruut Kiiski, kapellimestari
- Riikka Korpi, koreografi
- Tuuli Takala ja Villa Murtagh, solistit
- Suvi Leinonen, Tampereen Oopperan taiteellinen johtaja
Tampereen Valoviikot:
- Meri-Maija Näykki, Tasa-arvon Tammerkoski -kokonaisuuden taiteellinen tuottaja
- Näyttelijät Katariina Havukainen ja Ella Lahdenmäki, Jumppatytöt-teoksen teksti, ohjaus, dramaturgia ja esiintyminen
Yleisötilaisuus
Median aamiaistilaisuuden jälkeen klo 10 Raatihuoneen Juhlasalissa alkaa yleisötilaisuus, jossa tutut kulttuurikasvot keskustelevat äänioikeuden merkityksestä 120 vuotta sitten ja tämän päivän Tampereella. Keskustelijat julkaistaan lähempänä tilaisuutta.
Tilaisuudessa kuullaan myös muita puheenvuoroja sekä Naisen ääni -pienoisoopperan solistien musiikkitervehdykset. Yleisötilaisuuden kesto on n. 1 tunti 15 minuuttia. Tilaisuus järjestetään suomeksi.
Median edustajien on mahdollista osallistua myös yleisötilaisuuteen. Kerro osallistumisestasi ilmoittautumislomakkeella. Tilaisuudessa voi ottaa valokuvia.
Lisätiedot
Elsa Vähänen
Viestintäasiantuntija
Tampereen Ooppera ja Tampere-talo
Puh. +358 40 5512 739
elsa.vahanen@tampere-talo.fi
Emilia Hautamäki
Viestinnän suunnittelu ja koordinointi
Tampereen kaupunki
Puh. +358 040 1544 610
emilia.m.hautamaki@tampere.fi
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