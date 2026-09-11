Miten nuorten tulevaisuususkoa voidaan vahvistaa käytännön tekemisen avulla?
14.9.2026 11:17:58 EEST | Diakonissalaitos | Kutsu
Moni nuori kokee tällä hetkellä epävarmuutta tulevaisuudesta ja omista vaikutusmahdollisuuksistaan. Kuopiossa käynnistynyt Kasvualusta-hanke etsii tähän ratkaisuja yhdistämällä nuorten valmennuksen, luovan tekemisen ja osallistavan muotoilun menetelmät. Tervetuloa hankkeen kick-off-tilaisuuteen kuulemaan, miten nuorten tulevaisuususkoa voidaan vahvistaa.
Aika: perjantai 18.9.2026 klo 12.15-15.30
Paikka: Kuopion Muotoiluakatemia, Piispankatu 8, Kuopio
Kasvualusta-hankkeen kick-off-tilaisuudessa esitellään hankkeen ensimmäisiä kokemuksia ja alustavia tuloksia. Vaikka kyse on vielä pienestä otoksesta, alustavat tulokset ovat lupaavia ja tarjoavat kiinnostavan näkökulman siihen, miten osallisuutta voidaan vahvistaa käytännön toiminnan avulla.
Tilaisuudessa kerrotaan myös, miten osallisuuden vaikutuksia voidaan arvioida yhteiskunnallisen hyödyn näkökulmasta sekä kuullaan kokemuksia siitä, miten konkreettinen tekeminen, yhteisöllisyys ja valmennuksellinen tuki ovat vaikuttaneet nuorten arkeen ja tulevaisuususkoon.
Kasvualustassa kehitetään samalla uudenlaista toimintamallia, jossa yhdistyvät valmennusprosessi ja muotoilun menetelmät. Mallin tavoitteena on vahvistaa nuorten toimijuutta, osallisuutta ja luottamusta tulevaisuuteen.
Paikalla on myös nuoriso-, kasvatus- ja hyvinvointialan asiantuntijoita sekä alueellisia vaikuttajia.
Median edustajilla on mahdollisuus haastatella hankkeen toteuttajia ja asiantuntijoita. Erillinen tutustuminen ryhmätoimintaan on myös sovittavissa.
Ohjelma
11.30–12.15 Lounas ja kahvitarjoilu
12.15–13.00
Tervetulosanat: Marika Salminen, toiminnanjohtaja, Kuopion Rouvasväenyhdistys
Kasvualusta-hankkeen esittely: Liisa Pääkkönen, projektipäällikkö; Maiju Pääkkönen, hankekoordinaattori; Noora Väisänen, valmentaja; Sanja Kainu, muotoilija
13.15–14.15 Puheenvuorot
Tomi Kiilakoski, vastaava tutkija, Nuorisotutkimusseura
Eija Tanninen-Komulainen, toiminnanjohtaja emerita
14.30–15.00 Tulla nähdyksi -työpaja – Luova muotokuvaharjoitus
15.15–15.30 Loppusanat
Kasvualusta on Diakonissalaitoksen Vamos Kuopion ja Kuopion Rouvasväenyhdistyksen Muotoiluakatemian toteuttama hanke, jonka tavoitteena on vahvistaa nuorten osallisuutta, toimijuutta ja tulevaisuususkoa. Hanke on suunnattu 16–35-vuotiaille kuopiolaisille ja siilinjärveläisille nuorille ja sitä rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto plus (ESR+).
Diakonissalaitoksen Vamos auttaa eri tavoin hankalassa tilanteessa olevia 16–29-vuotiaita löytämään oman polkunsa. Kaiken työmme keskiössä on kiireetön kohtaaminen.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Lisätiedot, ilmoittautumiset ja haastattelupyynnöt:
Liisa Pääkkönen
Projektipäällikkö, Kasvualusta-hanke
p. 050 464 0606
liisa.paakkonen@diakonissalaitos.fi
Median yhteydenotot myös:
Heli Nissinen
viestintäpäällikkö, Diakonissalaitos
p. 0503092897
heli.m.nissinen@diakonissalaitos.fi
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Olemme jo lähes 160 vuoden ajan kehittäneet kunnianhimoisesti luovia ratkaisuja yksilön arkeen ja yhteiskunnan haasteisiin. Yhdessä yhteiskunnallisen yrityksemme Rinnekotien kanssa elämme rinnalla, luomme kohtaamisia ja yhteisöjä, joissa jokainen löytää paikkansa.
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