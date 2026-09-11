Miten nuorten tulevaisuususkoa voidaan vahvistaa käytännön tekemisen avulla?

Aika: perjantai 18.9.2026 klo 12.15-15.30

Paikka: Kuopion Muotoiluakatemia, Piispankatu 8, Kuopio

Kasvualusta-hankkeen kick-off-tilaisuudessa esitellään hankkeen ensimmäisiä kokemuksia ja alustavia tuloksia. Vaikka kyse on vielä pienestä otoksesta, alustavat tulokset ovat lupaavia ja tarjoavat kiinnostavan näkökulman siihen, miten osallisuutta voidaan vahvistaa käytännön toiminnan avulla.

Tilaisuudessa kerrotaan myös, miten osallisuuden vaikutuksia voidaan arvioida yhteiskunnallisen hyödyn näkökulmasta sekä kuullaan kokemuksia siitä, miten konkreettinen tekeminen, yhteisöllisyys ja valmennuksellinen tuki ovat vaikuttaneet nuorten arkeen ja tulevaisuususkoon.

Kasvualustassa kehitetään samalla uudenlaista toimintamallia, jossa yhdistyvät valmennusprosessi ja muotoilun menetelmät. Mallin tavoitteena on vahvistaa nuorten toimijuutta, osallisuutta ja luottamusta tulevaisuuteen.

Paikalla on myös nuoriso-, kasvatus- ja hyvinvointialan asiantuntijoita sekä alueellisia vaikuttajia.

Median edustajilla on mahdollisuus haastatella hankkeen toteuttajia ja asiantuntijoita. Erillinen tutustuminen ryhmätoimintaan on myös sovittavissa.

Ohjelma

11.30–12.15 Lounas ja kahvitarjoilu

12.15–13.00

Tervetulosanat: Marika Salminen, toiminnanjohtaja, Kuopion Rouvasväenyhdistys

Kasvualusta-hankkeen esittely: Liisa Pääkkönen, projektipäällikkö; Maiju Pääkkönen, hankekoordinaattori; Noora Väisänen, valmentaja; Sanja Kainu, muotoilija

13.15–14.15 Puheenvuorot

Tomi Kiilakoski, vastaava tutkija, Nuorisotutkimusseura

Eija Tanninen-Komulainen, toiminnanjohtaja emerita

14.30–15.00 Tulla nähdyksi -työpaja – Luova muotokuvaharjoitus

15.15–15.30 Loppusanat

Kasvualusta on Diakonissalaitoksen Vamos Kuopion ja Kuopion Rouvasväenyhdistyksen Muotoiluakatemian toteuttama hanke, jonka tavoitteena on vahvistaa nuorten osallisuutta, toimijuutta ja tulevaisuususkoa. Hanke on suunnattu 16–35-vuotiaille kuopiolaisille ja siilinjärveläisille nuorille ja sitä rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto plus (ESR+).

Diakonissalaitoksen Vamos auttaa eri tavoin hankalassa tilanteessa olevia 16–29-vuotiaita löytämään oman polkunsa. Kaiken työmme keskiössä on kiireetön kohtaaminen.