Vihreiden Tiina Elo jyrähtää broilerien kohtelusta: ”Tässä ei ole mitään laitonta ja se on ongelman ydin”

Artikkelissa haastatellut asiantuntijat korostavat, että materiaali vastaa sitä, miltä suomalaisissa broilerihalleissa tyypillisesti näyttää.

– Tässä ei periaatteessa ole mitään laitonta. Ja se on ongelman ydin, sanoo kansanedustaja Tiina Elo.

–On tärkeää, että eläinoikeusjärjestöt nostavat esiin broilereiden järkyttäviä oloja, jotta me näemme, mitä äärimmilleen tehostettu eläintuotanto käytännössä tarkoittaa. Se on halli, joissa sadat ja tuhannet sairaiksi jalostetut eläinyksilöt elävät kylki kyljessä näkemättä koskaan auringonvaloa tai pystymättä kunnolla liikkumaan, Elo muistuttaa.

Broilerit on jalostettu kasvamaan niin nopeasti ja niin isoiksi, että luut, nivelet ja sisäelimet eivät pysy lihasten kasvun perässä. Tutkimusten mukaan lihaksi kasvatettava broileri kärsii kivusta käytännössä koko hereilläoloaikansa. Teuraskokoisina linnut pystyvät hädin tuskin kävelemään.

– Jokaisella eläinyksilöllä on oikeus parempaan elämään kuin tämä. Suomessa broilereita kasvatetaan niin ahtaasti kuin EU-lainsäädäntö suinkin sallii, mikä on käsittämätöntä, kun samalla korostetaan suomalaisen tuotannon erinomaisuutta, Elo lisää.

– Eläinten hyvinvointilaki edellyttää, että eläimiä on hoidettava niin, että ne voivat toteuttaa liikkumiseen, leikkiin, lepoon, kehonhuoltoon, syömiseen, ravinnon etsintään ja ympäristön tutkimiseen sekä sosiaalisiin suhteisiin liittyviä olennaisia käyttäytymistarpeitaan. Broilereiden kohtelu on kuitenkin räikeässä ristiriidassa lain tarkoituksen kanssa, Elo sanoo.

Elo vaatii, että seuraavalla hallituskaudella eläinten hyvinvointilain kirjaukset on vietävä käytäntöön myös tuontantoeläinten kohtelun osalta.

– Vihreiden puolueohjelmaan kirjattuna tavoitteena on teollisen mittakaavan eläintuotannon lopettaminen, Elo päättää.