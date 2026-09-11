Valtatien 1 (E18) Isokylän tunneli Salossa suljetaan 24.9.2026 klo 8–14 pelastusharjoituksen ajaksi
14.9.2026 11:26:50 EEST | Lounais-Suomen elinvoimakeskus | Tiedote
Salossa Isokylän tunnelissa järjestetään kansallisen tunneliturvallisuusohjeen mukainen pelastusharjoitus torstaina 24.9.2026 kello 8-14 välisenä aikana. Tunneli suljetaan liikenteeltä harjoituksen ajaksi ja valtatien 1 liikenne ohjataan maastoon viitoitetulle varareitille.
Valtatie 1 (E18) suljetaan liikenteeltä harjoituksen ajaksi Märynummen (numero 13) ja Pappilan (numero 15) eritasoliittymien välillä. Isokylän tunnelin varareitti käyttäen maanteitä 224 – 110 – 52. Varareitin pituus on 13 kilometriä.
Pelastusharjoitukseen osallistuvat Varsinais-Suomen hyvinvointialueen pelastuspalvelut ja ensihoitopalvelut, Lounais-Suomen poliisilaitos, Fintraffic Tie Oy:n tieliikenteen ohjauspalvelut, YIT Road Oy paikallisena maanteiden hoidon urakoitsijana sekä Lounais-Suomen elinvoimakeskus tienpitoviranomaisena.
Pelastusharjoituksen tavoitteina on harjoitella operatiivista pelastustoimintaa maantietunnelissa tapahtuvassa tieliikenneonnettomuudessa, hioa viranomaisten yhteistyötä ja viestiliikenteen toimivuutta moniviranomaistehtävässä, kehittää tieliikennetunnelin pelastustoimintaa tukevien laitteiden toimivuuden hyödyntämistä pelastustoiminnassa, selkeyttää onnettomuustilanteen jälkihoitoon liittyviä käytäntöjä, nopeuttaa liikennehaitan minimointiin liittyvien toimenpiteiden käynnistämistä sekä jalkauttaa vastuita tunnelin liikennöintikelpoisuuden toteamisessa pelastustoimenpiteiden päätyttyä.
Lisätietoja: Lounais-Suomen elinvoimakeskus, projektipäällikkö Veli-Pekka Pelttari, p. 0295 022 821
Tietoja julkaisijasta
Lounais-Suomen elinvoimakeskus hoitaa maaseutuun, liikenteeseen, elinkeinoihin ja työllisyyteen, maahanmuuttoon, ympäristöön sekä rahoitukseen, kehittämiseen ja seurantaan liittyviä valtion aluehallinnon tehtäviä. Lounais-Suomen elinvoimakeskus toimii Satakunnan ja Varsinais-Suomen maakuntien alueella, ja keskitettyjen tehtävien kautta palvelemme myös muita alueita.
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