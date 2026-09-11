Kymenlaaksolaiset voivat nyt varata ajan kausirokotukseen

Rokotusaika varataan Oma Kymenlaakso -palvelussa. Kaikki varattavaksi tulevat ajat eivät näy kerralla, vaan uusia aikoja lisätään Oma Kymenlaaksoon asteittain.

Näin ajanvaraus tehdään:

Kirjaudu Oma Kymenlaaksoon vahvasti tunnistautuen osoitteessa www.omakymenlaakso.fi tai mobiilisovelluksella. Valitse Ajanvaraukset. Tässä kohtaa sinua voidaan pyytää tunnistautumaan uudelleen. Valitse Siirry varaamaan aikoja. Valitse Rokotukset, sitten Kausirokotukset 2026 ja Siirry varaamaan aika. Valitse sinulle sopivin asiointipiste ja rokotusaika ja varaa aika.

IkäVinkki opastaa Oma Kymenlaakson kanssa – ajan voi varata myös terveysasemalla

Hyvinvointialueen IkäVinkki tarjoaa kymenlaaksolaisille ikääntyneille opastusta digipalveluiden käyttöön. IkäVinkki on tavattavissa säännöllisesti terveysasemilla. Heiltä voi kysyä neuvoa myös Oma Kymenlaakson käyttämisestä. IkäVinkin tapaamisajat ovat nähtävillä verkossa. Ajanvarauksen voi lisäksi tehdä Oma Kymenlaaksossa läheisen puolesta hakemalla ensin valtuutusta Suomi.fi valtuudet -sivustolla.

Mikäli Oma Kymenlaakson käyttäminen ei ole mahdollista, ajan voi varata terveysaseman potilastoimistossa. Terveysasemat ja potilastoimistojen aukioloajat löytyvät hyvinvointialueen verkkosivuilta. Kaikilla terveysasemilla, kuten Kouvolan terveysasemalla Ratamokeskuksessa, ei ole potilastoimistoa. Ajan voi kuitenkin varata missä tahansa Kymenlaakson terveysaseman potilastoimistossa kotikunnasta riippumatta.



Tarkat ohjeet rokotukseen tulijoille on kerätty tietopakettiin hyvinvointialueen verkkosivuille.

Keille rokotteita tarjotaan?

Maksuttoman influenssarokotteen saavat hyvinvointialueelta:

Kaikki 65 vuotta täyttäneet

Sairauden tai hoidon vuoksi riskiryhmiin kuuluvat

Vakavalle influenssalle erityisen alttiiden henkilöiden lähipiiri

Raskaana olevat

Alle 7-vuotiaat lapset

Varusmiespalveluksensa aloittavat tai vapaaehtoisen asepalveluksen aloittavat henkilöt.

Koronarokotteen tehosteannosta tarjotaan:

Hoivakodeissa tai säännöllisessä järjestetyssä kotihoidossa oleville iäkkäille sekä omaishoidettaville iäkkäille henkilöille

Kaikille 75 vuotta täyttäneille ja sitä vanhemmille

Kaikenikäisille voimakkaasti immuunipuutteisille

Yli 18-vuotiaille, joilla on kaksi tai useampi vakavan koronataudin riskiä lisäävää sairautta.

Asumisyksiköiden asukkaat ja kotihoidon asiakkaat rokotetaan asumisyksiköissä ja kotihoidossa. Heitä tiedotetaan rokotusjärjestelyistä erikseen, eikä heidän tarvitse ottaa rokotetta terveysasemalla, ellei ammattilainen heitä erikseen näin ohjeista.

Alle 7-vuotiaat lapset ja raskaana olevat saavat influenssarokotteen neuvolassa syksyllä viikoilla 47–48 ja tammikuussa viikolla 2. Aika rokotukseen varataan ottamalla yhteyttä neuvolaan Oma Kymenlaakson chatissa tai puhelimitse. Rokotuksen voi saada myös muulla neuvolaan jo sovitulla käynnillä.

Rokotuskierroksen aikana voi ottaa myös koronarokotteen perussarjan.