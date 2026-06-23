Itäradan maastotutkimukset etenevät Porvoon kaupunkialueelle
15.9.2026 10:07:28 EEST | Itärata Oy | Tiedote
Syksyn aikana Itäradan yleissuunnitelmaan liittyvät pohjatutkimukset etenevät Porvoon kaupunkialueelle. Tutkimuksia tehdään kairakoneella, ja niistä aiheutuu lyhytkestoisia vaikutuksia lähialueen liikenteeseen. Tutkimuksilla kerätään lähtöaineistoa yleissuunnitelman laatimista varten.
Kesän aikana Itäradan ratalinjalla on tehty maastossa maaperän ominaisuuksia kartoittavia pohjatutkimuksia sekä rakennettu hankealueella tehtäville mittauksille mittausperustaa. Syyskuun puolivälin tienoilla työt etenevät Porvoon kaupunkialueelle, jossa niitä jatketaan loppusyksyn ajan.
"Syksyn aikana pohjatutkimuksia tehdään myös asutuksen läheisyydessä eri puolilla Porvoon kaupunkialuetta. Tutkimuksissa käytetään kairakonetta, joten työskentelystä aiheutuu lähialueelle melua. Pahoittelemme töistä aiheutuvaa haittaa", kertoo Itäradan suunnittelujohtaja Minna Weurlander.
Pohjatutkimuksilla on väliaikaisia ja lyhytkestoisia vaikutuksia lähialueen liikenteeseen. Turvallisuussyistä työskentelyalueita rajataan aidoilla ja muilla huomiomerkinnöillä, minkä vuoksi töiden aikana on paikallisia ja lyhytkestoisia liikenteenohjauksia. Työt eivät kuitenkaan lähtökohtaisesti aiheuta kiertoteitä tai muita merkittäviä vaikutuksia ajoneuvoliikenteelle.
Kairavaunuilla tehtäviä pohjatutkimuksia tehdään päiväsaikaan. Työskentely yhdessä tutkimuspisteessä kestää tyypillisesti parista tunnista koko työpäivään.
Maastotyöt etenevät suunnitellusti
Pohjatutkimuksia ja mittausperustan rakentamista on tehty koko Itäradan ratalinjalla kesän 2026 ajan. Lisäksi alueella sijaitsevien kaivojen kartoitus on käynnissä. Maastossa tehtäviä tutkimuksia ja kartoituksia tehdään, jotta saadaan kerättyä lähtöaineistoa yleissuunnitelmaa varten.
"Kesällä käynnistyneet maastotyöt ovat edenneet suunnitellun aikataulun mukaisesti. Kiitämme maanomistajia hyvästä yhteistyöstä, joka on osaltaan mahdollistanut töiden etenemisen aikataulussa", Weurlander sanoo.
Pohjatutkimuksia toteuttavat Mitta Oy, Sweco Finland Oy ja Taratest Oy. Mittausperustan rakentamisesta vastaa Taratest Oy. Maastotutkimukset jatkuvat koko yleissuunnitelmavaiheen ajan vuoteen 2028 saakka.
Yhteyshenkilöt
Katri ParikkaVastuullisuus- ja viestintäjohtajaItärata OyPuh:044 275 3028katri.parikka@itarata.fi
Minna WeurlanderSuunnittelujohtajaItärata OyPuh:040 530 3496minna.weurlander@itarata.fi
Itärata Oy
Itärata Oy:n tehtävänä on suunnitella nopea raideyhteys Lentoradalta Porvoon kautta Kouvolaan sekä mahdollistaa nykyistä suoremmat ja nopeammat yhteydet itäiseen Suomeen. Itärata palvelee noin kahta miljoonaa asukasta seitsemän maakunnan alueella. Itärata Oy:n omistavat Suomen valtio (51 %) edustajanaan liikenne- ja viestintäministeriö sekä 24 kuntaa tai kaupunkia. Itärata on osa Euroopan laajennettua liikenteen TEN-T-ydinverkkoa (Trans-European Transport Network).
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