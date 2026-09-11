Konkurssiuhan alla olevien työpaikkojen määrä kasvoi selvästi elokuussa
15.9.2026 08:02:03 EEST | Tilastokeskus | Tiedote
Konkurssihakemusten määrä kasvoi elokuussa edelleen vuodentakaisesta. Konkursseja pantiin vireille 296 eli 22 enemmän kuin vuotta aiemmin. Henkilötyövuosien määrä konkurssiin haetuissa yrityksissä oli jopa 54 % viime vuoden elokuuta suurempi.
”Konkurssihakemusten määrä on edelleen korkealla. Elokuussa konkurssihakemuksia oli kertynyt 12 kuukauden aikavälillä yhteensä 4 021. Vireille pantujen konkurssien liukuva vuosisumma onkin pysytellyt alkuvuodesta saakka 4 000 konkurssin tuntumassa”, Tilastokeskuksen yliaktuaari Sari Bombino kertoo.
Henkilöstön määrä oli konkurssiin haetuissa yrityksissä elokuussa kaikkiaan 1 458 henkilötyövuotta. Määrä on 512 suurempi kuin viime vuoden elokuussa, selviää konkurssit ja yrityssaneeraukset -tilaston tiedoista.
Konkurssihakemuksia jätettiin eniten muiden palveluiden toimialalla, yhteensä 115. Konkurssiin haetuissa muiden palveluiden yrityksissä oli henkilöstöä lähes 750 henkilötyövuoden verran. Muiden palveluiden toimiala sisältää käytännössä kaikki palvelualat pois lukien kaupan, majoituksen ja ravitsemistoiminnan sekä kuljetuksen ja varastoinnin.
Kaupan alan yrityksiä haettiin konkurssiin 58, rakennusalan 40 ja teollisuusyrityksiä 25.
“Koko kuluvan vuoden aikana konkurssiin on haettu eniten muiden palveluiden toimialan yrityksiä, yhteensä 979. Myös konkurssien henkilöstövaikutukset ovat olleet muiden palveluiden toimialalla suurimmat eli tähän mennessä 3 907 henkilötyövuotta”, Bombino sanoo.
“Toiseksi eniten tänä vuonna on haettu konkurssiin rakennusalan yrityksiä, yhteensä 515. Konkurssiuhan alla näissä yrityksissä oli 1 859 henkilötyövuotta.”
Elokuussa konkurssiin haettiin 118 yritystä Uudellamaalla, 28 Varsinais-Suomessa ja 26 Pirkanmaalla. Myös henkilöstömäärästä merkittävin osa eli 60 % tuli Uudeltamaalta, yhteensä 887 henkilötyövuotta. Seuraavaksi suurimmat henkilöstövaikutukset olivat Satakunnassa, 118 henkilötyövuotta, ja Varsinais-Suomessa, 115 henkilötyövuotta.
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Yhteyshenkilöt
Sari BombinoYliaktuaariPuh:029 551 3634sari.bombino@stat.fi
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