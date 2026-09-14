Raastuvankatu 33:n purkaminen alkaa syyskuussa: keskustan yhtenäiskoulu valmistuu vuonna 2029
14.9.2026 12:28:48 EEST | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote
Vaasan ydinkeskustaan rakentuu uusi yhtenäiskoulu noin tuhannelle oppilaalle. Osoitteessa Raastuvankatu 33 sijaitseva kiinteistö puretaan koulun uudisrakennuksen tieltä. Purkutyöt alkavat syyskuun aikana. Uudet koulurakennukset saadaan käyttöön vuonna 2029.
Keskustan uuden yhtenäiskoulun rakennushanke nytkähtää konkreettisesti käyntiin, kun osoitteessa Raastuvankatu 33 sijaitsevan kiinteistön purku alkaa syyskuussa. Purku-urakka on valmis helmikuussa 2027.
Purettavan rakennuksen tilalle rakennetaan uuteen keskustan yhtenäiskouluun kuuluva uudisrakennus, jonne sijoittuvat koulun taito- ja taideaineiden tilat sekä ruokala ja liikuntasali. Liikuntasali palvelee iltaisin ja viikonloppuisin myös muita asukkaita.
Purku-urakka aiheuttaa poikkeuksellisia liikennejärjestelyitä
Raastuvankatu 33:n purkaminen aiheuttaa alueella poikkeavia liikennejärjestelyitä sekä muutosta katukuvaan. Paikka on ahdas ja vilkasliikenteinen, joten alueella liikkujilta vaaditaan erityistä tarkkaavaisuutta.
Lähialueen koulujen oppilaita on ohjeistettu erikseen turvallisista reiteistä työmaan aikana.
Keskustan yhtenäiskoulun rakentaminen alkaa keväällä 2027
Keskustan uuden yhtenäiskoulun suunnitteluvaihe alkoi tammikuussa 2026 ja on edennyt aikataulun mukaisesti. Suunnittelun aikana on osallistettu laajasti mm. koulun henkilökuntaa.
Tämän syksyn aikana haetaan rakentamislupa sekä käydään hankkeen urakkaan liittyvät markkinavuoropuhelut. Urakan kilpailutus käynnistyy tämän vuoden lopussa, ja rakentaminen aloitetaan keväällä 2027.
Yhtenäiskouluun kuuluu kolme rakennusta
Uuteen keskustan yhtenäiskoulun kuuluu kolme rakennusta:
- osoitteessa Kauppapuistikko 22 sijaitseva peruskorjattava arvokiinteistö
- uudisrakennus, joka rakennetaan osoitteessa Raastuvankatu 33 sijaitsevan, purettavan kiinteistön tilalle
- Keskuskoulun alakoulu, jonka peruskorjaus valmistui vuonna 2020. Rakennus säilyy sellaisenaan koulukäytössä.
Uusiin tiloihin siirtyvät niiden valmistuttua Merenkurkun yläkoulu kokonaisuudessaan sekä Suvilahden koulun kaksikielisen ja englanninkielisen opetuksen luokat. Merenkurkun koulun kiinteistö poistuu samalla opetuskäytöstä.
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Yhteyshenkilöt
rakennuttajapäällikkö Emilia Sorama, puh. 040 1846100, emilia.sorama@vaasa.fi
perusopetusjohtaja Johanna Olsson, puh. 040 5100 717, johanna.olsson@vaasa.fi
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