Prisma Naantali aukeaa torstaina - lähes sata työpaikkaa ja kattava palvelutarjonta

Naantalin uusi Prisma avataan torstaina 17.9.2026 klo 10. Uusi liikekeskus vahvistaa Naantalin kaupallisia palveluja laajalla päivittäis- ja käyttötavaravalikoimalla sekä monipuolisilla oheispalveluilla.

Karvetin kaupunginosaan Rautakadulle valmistunut reilun 10 000 neliömetrin liikekeskus tuo laajat kaupan palvelut lähelle naantalilaisten arkea ja tärkeiden kulkuyhteyksien varrelle. Uusi Prisma työllistää lähes sata palvelualan ammattilaista, vahvistaa alueen palvelutarjontaa ja lisää Naantalin vetovoimaa asiointi- ja työpaikkakaupunkina.

- Prisma Naantalin avautuminen on merkittävä askel Turun Osuuskaupan kasvustrategian toteuttamisessa. Olemme määrätietoisesti kehittäneet palveluverkostoamme ja investoineet toimialueemme kasvukeskuksiin, ja uusi Prisma vahvistaa Naantalin palvelutarjontaa asiakasomistajien eduksi pitkälle tulevaisuuteen. Olemme iloisia siitä, että voimme nyt tarjota naantalilaisille entistä kattavammat palvelut omassa kotikaupungissa, toimitusjohtaja Niklas Österlund Turun Osuuskaupasta sanoo.

- Prisman aukeaminen Naantaliin on kaupungin palvelutarjonnan näkökulmasta erittäin iloinen uutinen. Uskon, että monet naantalilaiset ovat odottaneet tämän kokoluokan markettia jo pitkään. Nyt meidän ei tarvitse lähteä kotikaupungista muualle kauppaan, vaan kaikki tarvittava löytyy Naantalista. Myös elinvoiman ja matkailun näkökulmasta laaja palvelutarjonta on meille tärkeä asia, sanoo Naantalin kaupunginjohtaja Laura Leppänen.

Kattavat palvelut ja helppoa asiointia

Prisma Naantali kokoaa saman katon alle laajan päivittäistavaravalikoiman ja osuvan käyttötavarakaupan tarjonnan.

- Prisma-konsepti vastaa laajasti asiakkaiden arjen tarpeisiin: saman katon alta löytyy kattava ruokakauppa palvelutoreineen ja monipuolinen käyttötavaravalikoima kilpailukykyiseen hintaan. Naantalin Prisma on suunniteltu sujuvaa asiointia varten, ja ammattitaitoinen henkilökuntamme on valmiina palvelemaan avajaispäivästä alkaen, toimialajohtaja Sami Junnila Turun Osuuskaupasta kertoo.

Prisman yhteydessä palvelee myös S-kauppojen noutopiste, josta verkosta tilatut ruokaostokset voi noutaa kätevästi. Kesäkaudella palvelutarjontaa täydentää kesäpiha. Pysäköintialueella on kuuden teholatauspisteen ABC-suurteholatausasema, jonka kokonaisteho on 600 kW ja yhden pistokkeen vähimmäisteho 100 kW.

Kiinteistön kokonaispinta-ala on noin 10 000 neliötä, josta Prisman osuus on noin 7 000 neliötä. Prisman palvelutarjontaa täydentävät liikekeskuksessa JYSK, Kosken Leipomo ja Ole.Fit.

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Media on tervetullut Prisma Naantalin avajaisiin torstaina 17.9. Ennen ovien avaamista, noin klo 9.50, ohjelmassa on nauhanleikkaus ja lyhyet puheenvuorot. Turun Osuuskaupasta paikalla ovat hallituksen puheenjohtaja Tapio Peltomäki, hallintoneuvoston puheenjohtaja Toni Eklund, toimitusjohtaja Niklas Österlund, toimialajohtaja Sami Junnila ja Prismajohtaja Mika Aaltonen. Naantalin kaupungilta paikalla ovat kaupunginjohtaja Laura Leppänen ja kaupunginhallituksen puheenjohtaja Toni Forsblom.

Lisätietoja:

Turun Osuuskauppa, toimitusjohtaja Niklas Österlund, puh. 010 764 4001

Turun Osuuskauppa, toimialajohtaja Sami Junnila, puh. 010 764 5007