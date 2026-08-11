Prisma Naantali aukeaa torstaina - lähes sata työpaikkaa ja kattava palvelutarjonta
14.9.2026 12:59:54 EEST | Turun Osuuskauppa | Tiedote
Naantalin uusi Prisma avataan torstaina 17.9.2026 klo 10. Uusi liikekeskus vahvistaa Naantalin kaupallisia palveluja laajalla päivittäis- ja käyttötavaravalikoimalla sekä monipuolisilla oheispalveluilla.
Karvetin kaupunginosaan Rautakadulle valmistunut reilun 10 000 neliömetrin liikekeskus tuo laajat kaupan palvelut lähelle naantalilaisten arkea ja tärkeiden kulkuyhteyksien varrelle. Uusi Prisma työllistää lähes sata palvelualan ammattilaista, vahvistaa alueen palvelutarjontaa ja lisää Naantalin vetovoimaa asiointi- ja työpaikkakaupunkina.
- Prisma Naantalin avautuminen on merkittävä askel Turun Osuuskaupan kasvustrategian toteuttamisessa. Olemme määrätietoisesti kehittäneet palveluverkostoamme ja investoineet toimialueemme kasvukeskuksiin, ja uusi Prisma vahvistaa Naantalin palvelutarjontaa asiakasomistajien eduksi pitkälle tulevaisuuteen. Olemme iloisia siitä, että voimme nyt tarjota naantalilaisille entistä kattavammat palvelut omassa kotikaupungissa, toimitusjohtaja Niklas Österlund Turun Osuuskaupasta sanoo.
- Prisman aukeaminen Naantaliin on kaupungin palvelutarjonnan näkökulmasta erittäin iloinen uutinen. Uskon, että monet naantalilaiset ovat odottaneet tämän kokoluokan markettia jo pitkään. Nyt meidän ei tarvitse lähteä kotikaupungista muualle kauppaan, vaan kaikki tarvittava löytyy Naantalista. Myös elinvoiman ja matkailun näkökulmasta laaja palvelutarjonta on meille tärkeä asia, sanoo Naantalin kaupunginjohtaja Laura Leppänen.
Kattavat palvelut ja helppoa asiointia
Prisma Naantali kokoaa saman katon alle laajan päivittäistavaravalikoiman ja osuvan käyttötavarakaupan tarjonnan.
- Prisma-konsepti vastaa laajasti asiakkaiden arjen tarpeisiin: saman katon alta löytyy kattava ruokakauppa palvelutoreineen ja monipuolinen käyttötavaravalikoima kilpailukykyiseen hintaan. Naantalin Prisma on suunniteltu sujuvaa asiointia varten, ja ammattitaitoinen henkilökuntamme on valmiina palvelemaan avajaispäivästä alkaen, toimialajohtaja Sami Junnila Turun Osuuskaupasta kertoo.
Prisman yhteydessä palvelee myös S-kauppojen noutopiste, josta verkosta tilatut ruokaostokset voi noutaa kätevästi. Kesäkaudella palvelutarjontaa täydentää kesäpiha. Pysäköintialueella on kuuden teholatauspisteen ABC-suurteholatausasema, jonka kokonaisteho on 600 kW ja yhden pistokkeen vähimmäisteho 100 kW.
Kiinteistön kokonaispinta-ala on noin 10 000 neliötä, josta Prisman osuus on noin 7 000 neliötä. Prisman palvelutarjontaa täydentävät liikekeskuksessa JYSK, Kosken Leipomo ja Ole.Fit.
**
Media on tervetullut Prisma Naantalin avajaisiin torstaina 17.9. Ennen ovien avaamista, noin klo 9.50, ohjelmassa on nauhanleikkaus ja lyhyet puheenvuorot. Turun Osuuskaupasta paikalla ovat hallituksen puheenjohtaja Tapio Peltomäki, hallintoneuvoston puheenjohtaja Toni Eklund, toimitusjohtaja Niklas Österlund, toimialajohtaja Sami Junnila ja Prismajohtaja Mika Aaltonen. Naantalin kaupungilta paikalla ovat kaupunginjohtaja Laura Leppänen ja kaupunginhallituksen puheenjohtaja Toni Forsblom.
Lisätietoja:
Turun Osuuskauppa, toimitusjohtaja Niklas Österlund, puh. 010 764 4001
Turun Osuuskauppa, toimialajohtaja Sami Junnila, puh. 010 764 5007
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Turun Osuuskauppa
Ruokarobotit muistuttavat autoilijoita tarkkaavaisuudesta koulujen alkaessa11.8.2026 13:07:05 EEST | Tiedote
Liikenneturvan tuoreessa kyselyssä* lähes kolmasosa autoilijoista kertoi, että liikenteen seuranta auton ratissa on heikentynyt ainakin kerran puhelimen käytön takia. Nyt on aika ottaa tarkkaavaisuus ratissa tavaksi ja jättää puhelin laukkuun tai taskuun, sillä pienet koululaiset ovat aloittaneet koulutiensä.
Turun Osuuskauppa avaa uuden S-marketin Skanssiin10.8.2026 12:00:16 EEST | Tiedote
Turun Osuuskauppa avaa uuden S-marketin Kauppakeskus Skanssin yhteyteen alkuvuodesta 2027. S-marketin uudistukset XXL:ltä vapautuvassa tilassa käynnistyvät syksyllä 2026. Uuden S-marketin myötä asiakasomistajien palvelut paranevat Skanssin alueella. - Uusi S-market itäisessä Turussa vahvistaa päivittäistavarakaupan palveluverkostoamme ja tukee Turun Osuuskaupan kasvustrategiaa. Skanssi on meille luonteva sijainti hyvien kulkuyhteyksien ja asiointivirtojen äärellä, ja uusi myymälä täydentää palvelujamme alueella, jossa meillä ei tällä hetkellä ole päivittäistavarakaupan palveluja. Myyntipinta-alaltaan noin 3 000 neliömetrin myymälästä rakennetaan moderni, sujuvaan arjen asiointiin suunniteltu S-market, kertoo toimitusjohtaja Niklas Österlund Turun Osuuskaupasta. Ennen myymälän avausta tilat remontoidaan ja uudistetaan. - Nykyisen lastauslaiturin paikalle rakennetaan remontissa uusi sisäänkäynti S-marketiin. Sisäänkäynnin yhteyteen tulee myös parkkipaikkoja, joten myymälään pääsee myös s
Turun Osuuskaupan liikevaihto kasvoi tammi-kesäkuussa5.8.2026 11:59:46 EEST | Tiedote
Turun Osuuskaupan tammi–kesäkuun liikevaihto oli 418,0 miljoonaa euroa, jossa oli kasvua 4,6 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna.
Wiklundin uudistukset etenevät - Prisman hinnat putoavat Turun keskustaan22.6.2026 09:01:33 EEST | Tiedote
Wiklundin mittava uudistus etenee suunnitellusti Turun ydinkeskustassa. S-market Wiklund Herkun hinnat vaihtuvat Prisman hintoihin 24.6. alkaen.
Robokuljetukset laajenevat kesällä useaan Turun Osuuskaupan myymälään8.6.2026 08:50:22 EEST | Tiedote
Turun Osuuskauppa jatkaa ruoan verkkokaupan kehittämistä ja laajentaa robokuljetuksia entisestään. Touko-kesäkuussa robokuljetukset otetaan käyttöön yhteensä 12 myymälässä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme