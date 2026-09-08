AI Champion -hanke vauhdittaa rakennusalan tekoälymurrosta – Fira yksi hankkeen perustajista
15.9.2026 09:03:46 EEST | Fira | Tiedote
Tampereen yliopiston koordinoiman ja Business Finlandin rahoittaman AI Champion for Intelligent Supply Chain Management in AEC -hankkeen tavoitteena on kehittää rakennusalan toimintaa tekoälyn avulla. Hankkeessa tutkitaan muun muassa tekoälyagenttien hyödyntämistä toimitusketjujen hallinnassa, tiedonkäsittelyn automatisoinnissa, tuote- ja suunnittelutiedon hallinnassa ja rakenteistamisessa sekä uusien digitaalisten palveluiden kehittämisessä.
Hanke toteutetaan vuosina 2025–2028 osana laajaa tutkimus- ja yrityskonsortiota. Mukana ovat muun muassa Tampereen yliopisto, Oulun yliopisto sekä useita rakennus- ja talotekniikka-alan yrityksiä. Visiona on luoda kansainvälisesti kilpailukykyinen suomalainen toimintamalli, jossa tekoäly ja rakennetun ympäristön rakenteinen data yhdistyvät.
- Talotekniikan suunnittelunimikkeistön kansallinen vakiointi ja tietomallien tietosisältöjen rakenteistaminen luovat perustan tiedon aidolle virtauttamiselle suunnittelusta hankintaan, tuotantoon ja aina rakennuksen ylläpitoon saakka. AI Champion vauhdittaa tätä kehitystä varmistamalla, että tieto on rakenteistettu tekoälyn kanssa yhteensopivaksi, jolloin data-alustat ja tekoälyagentit voivat toimia tehokkaasti eri prosessien rajapinnoissa ja mahdollistaa digitalisaation laajamittaisen hyödyntämisen koko rakennusalalla, kertoo Firan asuntorakentamisen kehitysjohtaja Otto Alhava.
Fira on yksi hankkeen perustajayrityksistä ja johtaa tekoälyratkaisujen kokeellisen testauksen ja arvioinnin osuutta. AI Champion on Firalle strategisesti merkittävä kehityshanke, jossa tekoälyratkaisuja päästään kehittämään ja testaamaan aidossa rakennusalan toimintaympäristössä sekä arvioidaan niiden vaikutuksia käytännön liiketoimintaan ja tuotantoprosesseihin. Samalla Fira on parantanut valmiuksiaan hyödyntää tekoälyä laajasti koko rakentamisen arvoketjussa suunnittelusta tuotantoon ja ylläpitoon saakka.
– Fira tuo hankkeelle arvokasta tietoa rakentamisen arvoketjun prosesseista hyvin tarkalla tasolla ja mahdollistaa siten tekoälyagenttiparvien hyödyntämisen asiantuntijatehtävien osittaisessa automatisoinnissa, kertoo projektipäällikkö Oskari Kruth Firalta.
Fira on jo pitkään kehittänyt teollista rakentamista, tuotannon virtautusta ja tietoon perustuvaa johtamista. AI Champion -hankkeen tavoite ei ole vain yksittäisten työvaiheiden tehostaminen, vaan koko rakennushankkeen läpi kulkevan tiedon hallinnan virtauttaminen siten, että päätöksenteko nopeutuu, rakentamisen laatu paranee ja tuottavuus kasvaa. Firan tavoitteena on ennen kaikkea varmistaa, että tutkimuksen tulokset muuttuvat konkreettisiksi ratkaisuiksi.
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Yhteyshenkilöt
Olli UrpelaViestintäpäällikköFiraPuh:040 569 6504olli.urpela@fira.fi
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Fira lyhyesti
Fira on rakennusalan rohkea uudistaja. Maailma muuttuu koko ajan ja uskomme, että rakennusalan tulee muuttua sen mukana. Tavoitteenamme on tarjota ylivoimaista palvelurakentamista, jonka keskiössä on asiakas – sekä tietysti ihmiset, jotka tiloja käyttävät. Siksi kehitämme rakentamisen ja asumisen ratkaisuja, jotka huomioivat ympäristön sekä ilahduttavat ja auttavat asiakasta ylittämään tavoitteensa. Liikevaihtomme oli 160,2 miljoonaa euroa vuonna 2025. Palvelualueitamme ovat asuntorakentaminen, toimitilarakentaminen, modernisointi sekä putkiremontit ja asuntokorjaukset.
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