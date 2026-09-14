Vaasa juhlii 420 vuottaan ja kutsuu mukaan kaikenikäiset vaasalaiset

Vaasan 420-vuotissyntymäpäivää juhlistetaan eri puolilla kaupunkia. Osa ohjelmasta on suunnattu koko perheelle, osa senioreille, ja monet tapahtumat ovat maksuttomia.

Syntymäpäivien juhlinta käynnistyy jo torstaina 1.10. Kulttuurinäyttämö Ritzissä esitetään Vaasan historiasta koottu video, jossa kaupungin kehitystä tarkastellaan energiakaupungin näkökulmasta. Tilaisuuden klo 17–18.45 avaa kaupunginjohtaja Tomas Häyry, minkä jälkeen kuullaan onnellisuustutkija Säde Stenlundin puheenvuoro onnellisuuden voimasta. Hiljattain takaisin Vaasaan muuttanut tohtori Säde Stenlund on lääkärikoulutuksen saanut tutkija, joka työskentelee tutkijana Harvardin yliopistossa ja Turun yliopistossa. Tilaisuuteen on vapaa pääsy.

Samana iltana Vaasan kaupungintalolla kuullaan Pepe Willbergin 80-vuotisjuhlakonsertti klo 18. Elämältä kaiken sain -juhlakonsertissa Willbergin uraa luodataan 1960-luvulta tähän päivään. Konsertti on Vaasan kaupunginorkesterin panostus juhlavuoteen.

Avoimet ovet

Vaasan syntymäpäivänä perjantaina 2.10. vietetään avointen ovien päivää Kulttuuritalo Fannyssa sekä kahdessa päiväkodissa, jotka ovat kaikki vastaremontoituja. Yleisö voi tutustua tiloihin seuraavasti:

Palosaaren päiväkoti / Brändö daghem (Perämiehenkatu 20) klo 12–15

Gustavsborg daghem (Läntinen Kasarmintori 8) klo 16–18

Kulttuuritalo Fanny / Kulturhus Fanny (Kirkkopuistikko 34) klo 12–15

Fanny-talon remontista on paikalla kertomassa projektipäällikkö Teemu Ranta Vaasan Talotoimesta klo 12-13.30 ja Palosaaren päiväkodissa arkkitehti Gunilla Lång-Kivilinna arkkitehtitoimisto Lång-Kivilinna & Larikasta.

Maksuttomia kulttuurielämyksiä

Kuntsin modernin taiteen museoon on 2.10. maksuton sisäänpääsy klo 10–17. Päivän aikana voi tutustua Marja Pirilän Camera Obscura -näyttelyyn. Pirilä kuuluu suomalaisen valokuvataiteen merkittävimpiin nimiin. Myös Vanhan Vaasan museo on avoinna 2.10. klo 10–17 ja siellä voi tutustua maksutta näyttelyyn Vaasan hovioikeus 250 vuotta.

Vaasan kaupungin kulttuuripalvelut järjestää pääkirjastossa 2.10. kaikille avoimen Vaakkoset – Vaasan omat aakkoset -työpajan klo 14–16.30. Työpajassa pohditaan, mistä vaasalaisuus rakentuu ja luodaan yhdessä kaupungin omat aakkoset kirjoittaen ja piirtäen. Aamupäivällä (klo 9–10 tai 10–11) vastaavia työpajoja järjestetään varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen ryhmille ennakkovarauksella. Vaasalaisille peruskouluille on tarjolla myös syntymäpäiviin liittyvä materiaalipaketti.

Lisäksi pääkirjaston aulaan kootaan lokakuun ajaksi kirjanäyttely, joka esittelee Vaasaa sata vuotta sitten.

Ohjelmaa senioreille ja koko perheelle

Liikuntapalvelut tarjoaa perjantaina 2.10. senioreille maksuttoman tehotuolijumpan Ikäkeskuksessa (Vuorikatu 2) klo 11–11.45. Lisäksi uimahallissa vietetään Happy Houria klo 12–14, jolloin uinti maksaa 4 euroa.

Onkilahden toimintapuistossa sijaitseva liikennepuisto on avoinna 2.10. klo 12–18 (säävarauksella). Maksuttomassa liikennepuistossa lapset pääsevät kehittämään liikennetaitojaan polkuautoilla ja voivat samalla tutustua Vaasaan pienoiskoossa. Puistossa on pienoismalleja mm. kaupungintalosta, rautatieasemasta ja vesitornista.

Vaasan kaupunginpuutarha istuttaa juhlavuoden kunniaksi Vanhaan Vaasaan metsätammen, jonka yhteyteen tulee kyltti, joka kertoo, että puu on istutettu kaupungin 420-vuotispäivän muistoksi.

Juhlat jatkuvat lauantaina 3.10.

Vaasan kaupunginteatteri tarjoaa Tinakenkätyttö-musikaaliin syntymäpäivähintaisia lippuja klo 13 ja 18 alkaviin näytöksiin. Liput ovat ostettavissa verkosta sekä lippukassalta 42 euron hintaan. Varauksia voi tehdä numeroon 06 325 3961. Lippuja on rajoitettu määrä.

Kaupunkilaisten omia Vaasa-tarinoita

Kansalaisopisto Alma juhlistaa syntymäpäivää perusopetuksen ryhmien kanssa sekä järjestää kotimaisten kielten juhlavuoteen liittyvän Minun Vaasa – Min Vasa -keskustelutilaisuuden, jossa jaetaan kokemuksia kaupungista.

TaiKonin oppilaat tuovat Vaasan historiaa ja maamerkkejä esiin animaatioteoksilla. Teokset sijoittuvat kaupungin tunnettujen rakennusten ja kohteiden yhteyteen, ja niitä voi katsella QR-koodien avulla.

Visit Vaasa arpoo yhden 50 euron arvoisen Shopping Vaasa -lahjakortin Vaasan syntymäpäivän kunniaksi. Arvontaan voi osallistua Shopping Vaasan sosiaalisen median kanavilla.

Vaasan 420-vuotissyntymäpäivä on yhteinen juhla, johon jokainen voi osallistua omalla tavallaan.