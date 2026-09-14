Uteliaisuudesta oivalluksiin – Tiedettä kaikille -tapahtumia Jyväskylän yliopistossa

Syksyn ohjelmassa pohditaan muun muassa sivistyksen merkitystä nykymaailmassa, Euroopan tulevaisuutta, digitaalista turvallisuutta ja teknologian murroksia. 23.9. Globaali Eurooppa -foorumin vieraaksi saapuu europarlamentaarikko ja politiikan tutkija Mika Aaltola, joka tarkastelee puheenvuorossaan Euroopan ajankohtaista turvallisuuspoliittista tilannetta sekä Suomen roolia siinä. Samana päivänä Ikääntyvien yliopiston yleisöluennolla professori Hannu L.T. Heikkinen pohtii mistä tunnistaa sivistyneen ja viisaan ihmisen – vai tarvitaanko sellaisia enää mihinkään.

Yksi syksyn kohokohdista on 25. syyskuuta järjestettävä Tutkijoiden yö, jossa on jälleen luvassa innostavia kohtaamisia tieteen ja uusien oivallusten parissa. Jyväskylän yliopiston ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun yhteistyössä järjestämä maksuton tapahtuma kutsuu kaikenikäiset tutkimuksen ja elämysten äärelle.

Psykologian professorit Lea Pulkkinen ja Liisa Keltikangas-Järvinen kohtaavat 26.9. Pitkän uran tehneet tutkijat pohtivat kaikille avoimessa tiede- ja keskustelutilaisuudessa sitä, miten psykologinen tieto jalostuisi teoiksi yhteiskunnassamme.

30.9. järjestettävä Tietokirjailta kognitiivisesta turvallisuudesta tarkastelee ajankohtaista teemaa siitä, miten ihmisiin pyritään vaikuttamaan niin yksilö- kuin yhteiskunnankin tasolla. Illan vieraina ovat vieraileva tutkija Teemu Häkkinen ja yliopistonopettaja Dominic Saari Jyväskylän yliopistosta.

Lokakuussa koulumaailmasta ja Kiinan teknologioista

Ruusupuisto tutkii ja keskustelee -sarjassa 1.10. tutkijatohtori Leea Lakka Itä-Suomen yliopistosta tarkastelee koulumaailmaa ja ajankohtaista koulukeskustelua otsikolla Maailma on erilainen takarivin silmin.

Jyväskylän yliopiston tiedeillassa 6.10. uppoudutaan musiikin ja matematiikan kiehtovaan yhteyteen. Tiedeillassa musiikkia harjoittavat tieteentekijät osoittavat, miten matematiikka soi musiikissa. Asiantuntijoina ovat yliopistonlehtori Juha Lehrbäck, tuntiopettaja Josefiina Fagerlund sekä professori Suvi Saarikallio Jyväskylän yliopistosta.

8.10. järjestettävällä yleisöluennolla käsitellään sitä, millä keinoin Kiina pyrkii saavuttamaan taloudellisen ja teknologisen etulyöntiaseman maailmassa. Luennon pitää Kiinan ulkopolitiikkaan ja sotilasstrategiaan erikoistunut Maanpuolustuskorkeakoulun apulaisprofessori Matti Puranen.

Lapsille, nuorille ja perheille ohjelma tarjoaa mahdollisuuksia tutkia ja oppia yhdessä. Lasten tiedelauantaissa 19.9., 24.10. ja 28.11. havainnoidaan ja tutkitaan kaupungin rakennettua ympäristöä sekä syvennytään luonnontieteisiin.

Syysloman yläkoululaisten nuorten tiedeleiri sekä 30.10. JYUnioreiden halloween tapahtuma Luontomuseolla tarjoavat elämyksiä, joissa yhdistyvät tiede, luovuus ja yhdessä tekeminen.

14.11. järjestettävä MuseoFest kutsuu tutustumaan jyväskyläläisten museoiden monipuoliseen tarjontaan. Festivaalin aikana järjestettävä Luolaston aarteet -opastus tarjoaa harvinaisen mahdollisuuden tutustua Kanavuoren kokoelmakeskukseen ja kurkistaa museoiden kokoelmien maailmaan.

Koe tapahtumat paikan päällä tai seuraa verkossa

Tule tapahtumiin paikan päälle kampuksellemme, jossa pääset Suomen ensimmäisen opettajaseminaarin 1880-luvun juurille ja tutustut Alvar Aallon suunnittelemaan Aalto-kampukseen. Jyväskylän yliopiston Aalto-kampus hyväksyttiin kesällä 2026 Unescon maailmanperintöluetteloon osana Aalto Works -kokonaisuutta.

Moniin ohjelmasisältöihin voi osallistua myös verkossa, ja tapahtumien tunnelmiin voi palata myöhemmin tallenteiden kautta.

Päivittyvään ohjelmaan pääset tutustumaan Jyväskylän yliopiston Tiedettä kaikille -sivustolla: jyu.fi/tiedettakaikille

Tiedettä kaikille -toiminta tarjoaa näkökulmia, oivalluksia ja tutkittua tietoa. Syvenny ajankohtaisiin teemoihin Jyväskylän yliopiston kaikille avoimissa tiedetapahtumissa, yleisöluennoilla, työpajoissa ja näyttelyissä.