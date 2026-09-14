Veikkaus Oy

Porvoossa pelattu Keno-rivi toi mukavan 225 000 euron voiton

14.9.2026 14:52:50 EEST | Veikkaus Oy | Tiedote

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Porvoossa pelattiin onnekas Keno-rivi. Nettipelaaja voitti sillä 225 000 euron suurvoiton.

Käsi pitelee älypuhelinta, jonka näytöllä on keltaoranssisävyinen Veikkauksen Keno-pelivalikko; taustalla näkyy vaalea verho ja vihreä huonekasvi.
Keno on kolme kertaa päivässä arvottava numeroveikkauspeli. Veikkaus

Porvoossa pelattuun riviin osui Kenon lauantain myöhäisillan arvonnassa iso 225 000 euron arvoinen täysosuma 1,50:n euron panoksella. Kyseinen peli oli pelattu kunkkunumeron kanssa, Kenon 9-tasolla.

Ysikenon täysosuman kerroin on kunkkunumeron osuessa 150 000, ja 1,50:n euron panoksella pelaajan voittopotiksi tuli 225 000 euroa.

Nettipelaajana voittaja saa rahat suoraan pankkitililleen.

Keno on kolme kertaa päivässä arvottava numeroveikkauspeli. Pelissä riville valitaan 2 – 10 pelinumeroa 70 numerosta ja arvonnassa arvotaan 20 numeroa 70:stä. Pelin voittoon vaikuttavat pelirivin numeroiden määrä (kenotaso), valittu panos ja osumien määrä.

Kenon suurimmat voitot vuonna 2026
Päivämäärä Voittosumma Paikkakunta
8.3. 500 000,00 €  Kankaanpää
4.2. 325 000,00 €  Lohja
17.2. 250 000,00 €  Hyvinkää
14.8. 250 000,00 €  Inari
25.5. 250 000,00 €  Pälkäne
12.9. 225 000,00 €  Porvoo
31.8. 200 000,00 €  Lappeenranta
29.8. 200 000,00 €  Tohmajärvi
21.7. 200 000,00 €  Kankaanpää
30.3. 200 000,00 €  Äänekoski
16.8. 150 000,00 €  Lahti
25.8. 100 000,00 €  Kurikka
9.5. 100 000,00 €  Orimattila
25.4. 100 000,00 €  Uusikaupunki
26.3. 100 000,00 €  Rauma
19.3. 100 000,00 €  Mikkeli
15.3. 100 000,00 €  Isokyrö
20.2. 100 000,00 €  Kurikka
26.1. 100 000,00 €  Joensuu
24.1. 100 000,00 €  Seinäjoki
4.3. 100 000,00 €  Helsinki
3.4. 100 000,00 €  Lohja
21.6. 100 000,00 €  Turku

Avainsanat

Veikkauskeno

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Kuvat

Käsi pitelee älypuhelinta, jonka näytöllä on keltaoranssisävyinen Veikkauksen Keno-pelivalikko; taustalla näkyy vaalea verho ja vihreä huonekasvi.
Keno on kolme kertaa päivässä arvottava numeroveikkauspeli.
Veikkaus
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