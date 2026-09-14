Porvoossa pelattu Keno-rivi toi mukavan 225 000 euron voiton
14.9.2026 14:52:50 EEST | Veikkaus Oy | Tiedote
Porvoossa pelattiin onnekas Keno-rivi. Nettipelaaja voitti sillä 225 000 euron suurvoiton.
Porvoossa pelattuun riviin osui Kenon lauantain myöhäisillan arvonnassa iso 225 000 euron arvoinen täysosuma 1,50:n euron panoksella. Kyseinen peli oli pelattu kunkkunumeron kanssa, Kenon 9-tasolla.
Ysikenon täysosuman kerroin on kunkkunumeron osuessa 150 000, ja 1,50:n euron panoksella pelaajan voittopotiksi tuli 225 000 euroa.
Nettipelaajana voittaja saa rahat suoraan pankkitililleen.
Keno on kolme kertaa päivässä arvottava numeroveikkauspeli. Pelissä riville valitaan 2 – 10 pelinumeroa 70 numerosta ja arvonnassa arvotaan 20 numeroa 70:stä. Pelin voittoon vaikuttavat pelirivin numeroiden määrä (kenotaso), valittu panos ja osumien määrä.
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Kenon suurimmat voitot vuonna 2026
|Päivämäärä
|Voittosumma
|Paikkakunta
|8.3.
|500 000,00 €
|Kankaanpää
|4.2.
|325 000,00 €
|Lohja
|17.2.
|250 000,00 €
|Hyvinkää
|14.8.
|250 000,00 €
|Inari
|25.5.
|250 000,00 €
|Pälkäne
|12.9.
|225 000,00 €
|Porvoo
|31.8.
|200 000,00 €
|Lappeenranta
|29.8.
|200 000,00 €
|Tohmajärvi
|21.7.
|200 000,00 €
|Kankaanpää
|30.3.
|200 000,00 €
|Äänekoski
|16.8.
|150 000,00 €
|Lahti
|25.8.
|100 000,00 €
|Kurikka
|9.5.
|100 000,00 €
|Orimattila
|25.4.
|100 000,00 €
|Uusikaupunki
|26.3.
|100 000,00 €
|Rauma
|19.3.
|100 000,00 €
|Mikkeli
|15.3.
|100 000,00 €
|Isokyrö
|20.2.
|100 000,00 €
|Kurikka
|26.1.
|100 000,00 €
|Joensuu
|24.1.
|100 000,00 €
|Seinäjoki
|4.3.
|100 000,00 €
|Helsinki
|3.4.
|100 000,00 €
|Lohja
|21.6.
|100 000,00 €
|Turku
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