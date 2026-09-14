Vaalimisen arvoiset -kulttuuriympäristöseminaari Vapriikissa 17.9.

Seminaarissa pohditaan, miten kulttuuriympäristön arvot muodostuvat ja miten niitä voidaan tunnistaa ja vaalia. Päivän aikana tutustutaan arkeologiseen kulttuuriperintöön, eri-ikäisiin rakennuskulttuurikohteisiin sekä maisemiin. Vaalimisen työkaluina esillä ovat muun muassa toimivat tietovarannot, 3D-mallinnus, maisemanhoito ja ilmastonmuutokseen varautuminen. Lisäksi kuullaan kokemuksia rakennussuojelusta, avataan elinvoimaisten kylien roolia kulttuuriympäristön vaalijoina ja kurkistetaan rakennusrestauroinnin tulevaisuuteen.

Seminaari pidetään lähitapahtumana museokeskus Vapriikin auditoriossa klo 9–16.15. Päivä alkaa kahvitarjoilulla klo 9 auditorion lämpiössä, ja puheenvuorot käynnistyvät auditoriossa klo 9.30.

Tilaisuus on maksuton ja avoin kaikille kulttuuriperinnöstä kiinnostuneille. Seminaari on loppuun varattu, mutta median edustajille on tilaa salissa.

OHJELMA

Vaalimisen arvoiset – Yhteinen kulttuuriympäristö käsissämme

To 17.9.2026 klo 9–16.15 museokeskus Vapriikki, Alaverstaanraitti 5, Tampere

AAMUPÄIVÄ klo 9.00–12.15

Klo 9.00–9.30 Aamukahvi (Pirkanmaan maakuntamuseo tarjoaa)

Klo 9.30–9.40 Avaussanat: Anna Lyyra-Seppänen, kulttuuriympäristöpäällikkö, Pirkanmaan maakuntamuseo

Teema I: Arvot esiin

Klo 9.40–10.10 Katsaus kulttuuriympäristötietoon – Saavutettava, koneluettava ja yhteensopiva?, Miia Hinnerichsen, rakennustutkija ja Vadim Adel, arkeologi, Pirkanmaan maakuntamuseo

Klo 10.10–10.40 Rakennetun ympäristön kokonaisvaltaisesta arvottamisesta, Hannele Kuitunen, alueidenkäytön asiantuntija, Sisä-Suomen elinvoimakeskus

Klo 10.40–11.05 Kurun Karjulankosken padon 3D-dokumentointi, Marianna Heikinheimo, arkkitehti, Ark-byroo Oy

TAUKO klo 11.05–11.15

Klo 11.15–11.45 Teollisuushistoriallisten kohteiden arkeologinen perintö – esimerkkinä Antskogin ruukki Raaseporissa Päivi Maaranen, erikoisasiantuntija, Museovirasto

Klo 11.45–12.15 Modernin jälkiä – Pirkanmaan arjen arkkitehtuuria inventoimassa, Verna Hahtola, arkkitehti, tutkija, Tampereen yliopisto

LOUNASTAUKO klo 12.15–13.15 (omakustanteinen)

ILTAPÄIVÄ klo 13.15–16.15

Teema II: Kulttuuriympäristön hoito kannattelee arvoja

Klo 13.15–13.45 Myrskytuhojen vaikutus metsien muinaisjäännöksiin. Varautuminen ja toimenpiteet tuhoalueilla, Jouni Taivainen, erikoistutkija, Museovirasto

Klo 13.45–14.05 Palhon historiallisen kylätontin hoito kulttuuriperintöä vaalien, Ira Hellsten, Haltijan tila

Klo 14.05–14.35 Millaista on tulevaisuuden rakennusrestaurointi?, Anni Hassi, rakennusrestauroinnin artenomi, Oksi oy

TAUKO klo 14.35–14.50

Klo 14.50–15.10 Hurahda maisemaan – miten kulttuuriympäristöt nostetaan asukkaiden tietoisuuteen? Katriina Koski, maisema-asiantuntija, MKN Maisemapalvelut

Klo 15.10–15.30 Sarkolan yhteinen tarina – Kyläkoulun uusi elämä kulttuuritalona, Paula Huhtanen, pj, Sarkolan kylät ry

Klo 15.30–16.00 Kokemuksia ja näkemyksiä suhtautumisesta rakennettuun kulttuuriympäristöön Tampereella, Satu Hassi, TkL, kirjailija, ent. kansanedustaja

Klo 16.00–16.15 Loppusanat Hannele Kuitunen, Sisä-Suomen elinvoimakeskus