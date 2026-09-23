Idris Elban odotettu esikoistrilleri ilmestyy kaikkialla maailmassa 20.5.2027 – Suomessa sen julkaisee Into Kustannus

Exiles aloittaa kolmiosaisen jännityssarjan, jonka tapahtumat sijoittuvat Mauritiukselle. Tarinassa saarelle lähetetty MI6-agentti Joe Kane alkaa tutkia kollegansa murhayritystä yhdessä paikallisen rikostutkija Aliana Baptisten kanssa ja he päätyvät globaalin salaliiton jäljille. Teos oli Lontoon kansainvälisten kirjamessujen 2026 puhutuin ja seuratuin julkistus, ja sen käännösoikeudet myytiin ennätysvauhtia 16 maahan. Kirjasarjan tv- ja elokuvaoikeudet omistaa Elban perustama tuotantoyhtiö 22 Summers.

Monitahoinen tekijä ja inhimillinen kertoja

Maailmanmaineestaan huolimatta Idris Elba tunnetaan maanläheisenä, suorapuheisena ja helposti lähestyttävänä persoonana. Lontoon itäosissa työläisperheessä kasvanut Elba on noussut yhdeksi aikamme karismaattisimmista tähdistä rooleillaan sarjoissa The Wire ja Luther sekä lukuisissa suurtuotannoissa. Näyttelemisen rinnalla hän luo uraa ohjaajana, tuottajana, muusikkona ja DJ:nä.

Elban vahvuus kirjailijana kumpuaa hänen kyvystään ymmärtää ihmismieltä ja katuja. Hänet aateloitiin pitkäjänteisestä työstään nuorisorikollisuuden ehkäisemiseksi, mutta hän kieltäytyy asettumasta virheettömän sankarin rooliin. Elba puhuu julkisuudessa mutkattomasti omista epävarmuuksistaan, menetyksistään ja halustaan rakentaa nuorille uusia mahdollisuuksia sekä kohtaamispaikkoja.

Exiles yhdistää Elban syvällisen kokemuksen rikosdraamojen lainvalvojien psykologiasta kirjailijapari Adam Hamdyn kerronnalliseen osaamiseen. Kirja tarjoaa psykologisesti tarkkanäköistä ja vauhdikasta jännitystä hahmoista, jotka joutuvat tekemään vaikeita valintoja paineen alla.

"Lontoon kirjamessuilla vahvistui, että käsissämme on todellinen kansainvälinen tapaus", sanoo Into Kustannuksen kustantaja Satu Laatikainen. "Olemme erittäin ylpeitä voidessamme tarjota tämän odotetun trillerin suomalaisille lukijoille heti maailmanensi-illassa. Elban ja Hamdyn yhteistyö tuo lajityyppiin poikkeuksellista kansainvälistä imua, särmää ja inhimillistä syvyyttä."

