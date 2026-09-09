Sijoitusnäkemys: korkeat odotukset korostavat hajautuksen merkitystä

Pankki suosittelee jatkamaan osakkeiden ylipainotusta ja korkosijoitusten alipainotusta. Osakealueista Yhdysvallat pysyy ylipainossa, Eurooppa alipainossa sekä Japani ja Kehittyvät markkinat neutraalissa.

”Osakemarkkinat ovat nousseet tänä vuonna uusiin ennätyksiin Lähi-idän kriisistä huolimatta. Myös markkinoiden reaktiot konfliktin uusiin kärjistymisiin ovat vaimentuneet. Odotukset sekä talouden että yritysten tuloskehityksestä ovat kuitenkin nousseet yhä korkeammalle. Näemme osakemarkkinoilla edelleen hyvää tuottopotentiaalia, mutta sijoittajien laaja-alainen optimismi kasvattaa pettymysten riskiä. Siksi on erityisen tärkeää huolehtia riittävästä hajautuksesta”, sanoo Danske Bankin senioristrategi Tuukka Kemppainen.



”Viimeisen vuoden vahvat kurssinousut eivät ole perustuneet pelkkään optimismiin, sillä yritysten tulokset ja odotukset tulevasta tuloskehityksestä ovat itse asiassa nousseet vielä enemmän. Arvostustasot ovat lyhyellä aikavälillä laskeneet, joten osakkeet ovat nyt edullisempia kuin vuosi sitten. Tämä koskee sekä globaaleja osakkeita että Yhdysvaltain osakemarkkinoita, myös Yhdysvaltain teknologiayhtiöitä”, toteaa Kemppainen.

Yhdysvallat edelleen kärjessä

Maailmantalous on osoittautunut energian hinnan noususta ja Lähi-idän epävarmuudesta huolimatta odotettua kestävämmäksi. Kasvuindikaattorit osoittavat jälleen ylöspäin yritysten ja julkisen sektorin investointien jatkuessa. Kulutus Yhdysvalloissa on pysynyt huomattavan vahvana vaimeasta kuluttajaluottamuksesta huolimatta.

”Vahvan talousaktiviteetin, nopean tuloskasvun ja jatkuvien investointien yhdistelmä tekee Yhdysvalloista edelleen suosimamme osakemarkkina-alueen. Yhdysvaltalaisten yritysten tuloskasvu on ollut muuta läntistä maailmaa vahvempaa, ja odotuksia sekä tälle että ensi vuodelle on nostettu. Yhdysvalloissa mittavat tekoälyinvestoinnit ovat edelleen keskeinen kasvun ja tuloskehityksen moottori”, toteaa Kemppainen.

Euroopan talous yllätti kesän aikana myönteisesti

Euroopassa toimivat yritykset ovat yleisesti raportoineet vahvoja tuloksia. Toistaiseksi on myös vältetty uusi ja pitkäkestoisempi inflaatiopaine energian hintojen noususta huolimatta. Euroopan kaasuvarastot ovat kuitenkin selvästi tavanomaista pienemmät, mikä voi muodostua haasteeksi talven aikana ja lisätä sekä kasvuun että inflaatioon liittyvää epävarmuutta.

Hajautus on erityisen tärkeää kaiken näyttäessä valoisalta

Korkeat markkinaodotukset merkitsevät myös sitä, että lyhyellä aikavälillä pienetkin takaiskut talouskehityksessä tai yritystuloksissa voivat aiheuttaa markkinaheiluntaa. Laaja hajautus omaisuuslajien, toimialojen ja alueiden välillä voi vahvistaa sijoitussalkun tasapainoa ja kestävyyttä.

”Olemme lisänneet päivittäistavarasektorin lyhyen aikavälin sijoitusteemojemme joukkoon. Päivittäistavarayhtiöiden tuloskehitys on yleensä monia muita toimialoja vakaampaa ja ennakoitavampaa, minkä vuoksi pidämme päivittäistavarasektoria houkuttelevana lyhyen aikavälin mahdollisuutena”, toteaa Kemppainen.

Kullan tarjonta kasvaa vain hitaasti, kun taas kysyntä lisääntyy edelleen epävarmuuden sävyttämässä maailmassa.

”Sijoittajalle kullan keskeinen merkitys liittyy ennen kaikkea vakauteen ja hajautukseen. Pieni kultaosuus salkussa voi suojata inflaatiolta ja ennakoimattomilta markkinaliikkeiltä, vaikka kullan hinta voi matkan varrella vaihdella voimakkaastikin”, toteaa Kemppainen.

Tekoäly on edelleen yksi houkuttelevimmista pitkän aikavälin megatrendeistä

Teemaan sijoitettaessa katse kannattaa kuitenkin ulottaa suurimpia tekoäly-yhtiöitä laajemmalle. Mahdollisuuksia löytyy niin tekoälyteknologiaa kehittävistä yrityksistä, tarvittavien komponenttien ja infrastruktuurin toimittajista kuin yhtiöistä, jotka voivat parantaa tuottavuuttaan tekoälyä hyödyntämällä.

Esimerkiksi Aasiassa toimivilla teknologiayhtiöillä on puolijohteiden ja sirujen valmistuksen kautta keskeinen rooli tekoälyn arvoketjussa. Lisäksi niiden arvostustasot ovat edelleen monia Yhdysvalloissa toimivia kilpailijoita matalammat.

”Sijoittajan kannattaa tarkastella tekoälyä pelkkää teknologiaa laajemmin ja kiinnittää huomiota myös fyysisiin rakenteisiin ja resursseihin, joihin teknologinen kehitys nojaa ja joita tekoäly ei voi korvata”, sanoo Kemppainen.

Pitkien korkojen nousu lisää riskejä

Markkinat ennakoivat Yhdysvaltain keskuspankilta paria koronnostoa. Euroopan keskuspankki on jo nostanut ohjauskorkojaan.

”En usko, että pari koronnostoa suistaa taloutta tai osakemarkkinoita raiteiltaan, kunhan inflaatio ei kiihdy merkittävästi ja talous kehittyy suotuisasti”, sanoo Kemppainen.

”Pitkien korkojen nousu voi muodostaa osakemarkkinoille haasteen, sillä se kasvattaa valtioiden, yritysten ja kotitalouksien rahoituskustannuksia. Korkeammat korot voivat myös tehdä tekoälyyn liittyvien suurinvestointien rahoittamisesta aiempaa kalliimpaa ja siten heikentää markkinoiden riskinottohalukkuutta. Siksi pitkien korkojen kehitystä on syytä seurata tarkasti”, painottaa Kemppainen.