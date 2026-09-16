Klinkmann toimittaa Litgridille data- ja analytiikkaratkaisun sähköverkon digitalisaatiohankkeeseen

Litgrid vastaa noin 7 000 kilometrin sähkösiirtoverkosta ja sillä on keskeinen rooli Baltian sähköjärjestelmän integroimisessa osaksi Manner-Euroopan sähköverkkoa. Kehittyneiden data- ja analytiikkaratkaisujen merkitys kasvaa sähköjärjestelmien monimutkaistuessa sekä uusiutuvan energiantuotannon osuuden lisääntyessä.



Ratkaisun ytimessä on AVEVA-ohjelmistoalusta, joka mahdollistaa sähköverkon operatiivisen datan keruun, visualisoinnin ja analysoinnin. Tavoitteena on parantaa datan saatavuutta, vahvistaa verkon tilannekuvaa sekä tukea datalähtöistä päätöksentekoa sähkönsiirtoverkon operoinnissa.



Hankkeessa yhdistyvät AVEVAn ohjelmistoteknologia, NodeIT:n data- ja integraatio-osaaminen sekä Klinkmannin pitkä kokemus energia- ja automaatioratkaisuista Baltian markkinoilla. Yhteistyön tavoitteena on rakentaa skaalautuva ratkaisu, joka tukee kriittisen sähköinfrastruktuurin digitalisaatiota ja luo perustan sähköverkon tulevalle kehittämiselle.



Klinkmann on toiminut Baltian sähkömarkkinoilla yli 30 vuoden ajan. Vuonna 2026 yhtiö juhlii 100-vuotista historiaansa teknologian, automaation ja energia-alan ratkaisujen toimittajana.