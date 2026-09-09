Karhun kiintiömetsästys laajenee koko maahan
15.9.2026 13:45:08 EEST | Suomen Metsästäjäliitto ry | Uutinen
Uusi valtioneuvoston asetus laajentaa karhun kiintiömetsästyksen poronhoitoalueelta koko maahan. Karhun kannanhoidollinen metsästys tulee toteuttaa koko Suomessa kiintiöjahtina ensi syksynä, edellyttää Metsästäjäliitto.
Tiistaina 15. syyskuuta saatiin valtioneuvoston asetus koko Suomea koskevasta karhun kiintiömetsästyksestä eduskunnan edellyttämällä tavalla. Poronhoitoalueella kyseinen menettely on ollut toimiva malli jo vuodesta 1993 alkaen, ja jatkossa se otetaan käyttöön koko maassa.
Metsästäjäliitto kiittää eduskuntaa, sen maa- ja metsätalousvaliokuntaa sekä Suomen hallitusta määrätietoisista toimista uudistuksen edistämisessä. Uuden asetuksen myötä karhukannan hoitaminen vahinkojen ja vahinkoriskien pienentämiseksi on varmistettu.
– Liialliseksi kasvanut karhukanta aiheuttaa paikoin merkittäviä ongelmia. Karhut eivät enää väistä ihmistä, ja ne tekevät maataloudelle vahinkoa muun muassa rikkomalla paaleja. Lisäksi karhutiheillä alueilla hirvien ja metsäpeurojen vasatuotto on romahtanut. Suomessa on oltava valmius karhukannan pienentämiseen, sillä kanta pääsi kasvamaan usean vuoden ajan hallitsemattomasti metsästyksen estyttyä. On erinomaista, että eduskunnan osoittama tahtotila on nyt toteutettu valtioneuvoston asetuksella, toteaa Metsästäjäliiton toiminnanjohtaja Jaakko Silpola.
Metsästäjäliitto odottaa, että ensi vuonna karhun kiintiöjahdin suunnitteluun ja kiintiöiden asettamiseen valmistaudutaan riittävän ajoissa ja maakuntien sidosryhmiä kuullen. Kiintiöt on suhteutettava maakuntien karhutilanteeseen, ja niiden sosioekonomiset vaikutukset on tunnistettava määriä päätettäessä. Asettamalla kiintiöt riittävän ajoissa alkukesästä, metsästäjät voivat valmistautua hyvin tulevaan kannanhoidolliseen metsästykseen.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jaakko SilpolaToiminnanjohtajaMetsästäjäliittoPuh:050 406 4836jaakko.silpola@metsastajaliitto.fi
Kuvat
Suomen Metsästäjäliitto on valtakunnallinen metsästäjien etujärjestö, jonka jäseninä on noin 145 000 metsästäjää ja 2 700 metsästysseuraa. Tehtävämme on edistää metsästystä, luontoelämyksiä ja luonnonvarojen kestävää käyttöä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomen Metsästäjäliitto ry
Metsästäjien ainutlaatuinen talkootyö auttaa säätelemään metsäkanalintujen metsästystä9.9.2026 08:36:38 EEST | Uutinen
Tuhansien metsästäjien suorittamat riistakolmiolaskennat mahdollistavat metsäkanalintujen metsästysaikojen tarkan säätämisen lintukantojen mukaisiksi. Riistakolmiot ovat laskentatapana ainutlaatuinen keino kerätä kattavaa riistatietoa vuodesta toiseen. Tänä vuonna lintukantojen kehityksessä on suurta alueellista vaihtelua.
Finlands Jägareförbundets Eräkontti har slutit en avsiktsförklaring om samarbete gällande Loimu Labs lokaliseringtjänst3.9.2026 17:35:53 EEST | Uutinen
Efter en avsiktsförklaring inleder Jägareförbundets nätbutik Eräkontti och Loimu Labs en pilotering av en ny positioneringstjänst baserad på ett öppet gränssnitt. En framgångsrik testperiod kan leda till att Eräkontti förvärvar antel i bolaget, vilket skulle garantera medlemmarna ett helt inhemskt positioneringstjänstealternativ och en betydande prisfördel.
Metsästäjäliiton Eräkontilla aiesopimus Loimu Labs -paikannusyhteistyöstä3.9.2026 17:28:38 EEST | Uutinen
Metsästäjäliiton verkkokauppa Eräkontti ja Loimu Labs käynnistävät aiesopimuksen myötä uuden, avoimeen rajapintaan perustuvan paikannuspalvelun pilotoinnin. Onnistunut testijakso voi johtaa Eräkontin enemmistöosakkuuteen yhtiössä, mikä takaisi jäsenistölle täysin kotimaisen paikannusvaihtoehdon ja merkittävän hintaedun.
Kannustimet villisian metsästykseen tervetulleita – villisian metsästys saatava käyntiin tartuntavyöhykkeellä1.9.2026 15:57:52 EEST | Uutinen
Metsästäjäliitto pitää villisian metsästyksen kannustimien lisäyksiä tervetulleina, mutta esittää, että näytepalkkio maksettaisiin yksittäisten metsästäjien sijasta metsästysseuroille. Metsästäjäliitto painottaa tehokkaan villisikojen metsästyksen tärkeyttä ja kiirehtii myös viranomaisen johtaman metsästyksen aloittamista tartunta-alueella.
Takavuosien ykkössuosikki metsäjänis yhä harvemmin saaliina31.8.2026 10:33:42 EEST | Uutinen
Metsäjänissaalis kävi menneinä vuosikymmeninä parhaimmillaan jopa miljoonassa yksilössä. Siitä saalismäärä on tullut hiljalleen alas ja viime vuonna niitä päätyi reppuihin 50 000. Syitä laskuun ovat muutokset jäniskannassa sekä metsästystavoissa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme