Karhun kiintiömetsästys laajenee koko maahan

Tiistaina 15. syyskuuta saatiin valtioneuvoston asetus koko Suomea koskevasta karhun kiintiömetsästyksestä eduskunnan edellyttämällä tavalla. Poronhoitoalueella kyseinen menettely on ollut toimiva malli jo vuodesta 1993 alkaen, ja jatkossa se otetaan käyttöön koko maassa.

Metsästäjäliitto kiittää eduskuntaa, sen maa- ja metsätalousvaliokuntaa sekä Suomen hallitusta määrätietoisista toimista uudistuksen edistämisessä. Uuden asetuksen myötä karhukannan hoitaminen vahinkojen ja vahinkoriskien pienentämiseksi on varmistettu.

– Liialliseksi kasvanut karhukanta aiheuttaa paikoin merkittäviä ongelmia. Karhut eivät enää väistä ihmistä, ja ne tekevät maataloudelle vahinkoa muun muassa rikkomalla paaleja. Lisäksi karhutiheillä alueilla hirvien ja metsäpeurojen vasatuotto on romahtanut. Suomessa on oltava valmius karhukannan pienentämiseen, sillä kanta pääsi kasvamaan usean vuoden ajan hallitsemattomasti metsästyksen estyttyä. On erinomaista, että eduskunnan osoittama tahtotila on nyt toteutettu valtioneuvoston asetuksella, toteaa Metsästäjäliiton toiminnanjohtaja Jaakko Silpola.

Metsästäjäliitto odottaa, että ensi vuonna karhun kiintiöjahdin suunnitteluun ja kiintiöiden asettamiseen valmistaudutaan riittävän ajoissa ja maakuntien sidosryhmiä kuullen. Kiintiöt on suhteutettava maakuntien karhutilanteeseen, ja niiden sosioekonomiset vaikutukset on tunnistettava määriä päätettäessä. Asettamalla kiintiöt riittävän ajoissa alkukesästä, metsästäjät voivat valmistautua hyvin tulevaan kannanhoidolliseen metsästykseen.