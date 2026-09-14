Skeittipaikka saa jatkoaikaa Suvilahdessa

Helsingin kaupunki muuttaa Suvilahden alueen rakentamisen aikataulua niin, että Suvilahti DIY -skeittiparkki voi jatkaa toimintaansa ennakoitua pidempään. Nykyinen Suvilahden skeittiparkki jää alueelle siihen asti, kun Hanasaaren voimalaitoksen lähistölle on valmistunut uusi väliaikainen skeittipuisto.

Tämänhetkisen aikatauluennusteen mukaan uuden väliaikaisen skeittipuiston rakennustyöt aloitetaan ensi keväänä ja se on käytössä heinäkuussa. Uuden väliaikaisen skeittipaikan toteutussuunnitelma valmistuu tänä syksynä.

Hanasaaren alueelle suunnitellaan pidemmällä tähtäimellä myös pysyvää skeittipuistoa.

Alun perin Suvilahti DIY -skeittiparkin purkamisen oli tarkoitus alkaa tänä syksynä. Talkootyönä syntynyt skeittipaikka puretaan, koska kaupunki rakentaa alueelle uusia katualueita osana Kalasataman alueen kehittämistä. Nykyinen skeittipaikka oli alun alkaen tarkoitettu alueella väliaikaiseksi toiminnaksi, mutta alueen vuokrasopimusta on jatkettu useaan otteeseen.

Kaupunki pyrkii aloittamaan nykyistä skeittipaikkaa ympäröivien katualueiden rakentamisen loppusyksyllä tai ensi talvena niin, että urakan ensimmäiset työvaiheet eivät kohdistu skeittipaikkaan.

Suvilahden skeittiparkin ja lähialueen tukijat sekä ystävät ry on jättänyt hiljattain Lupa- ja valvontavirastoon Suvilahden skeittiparkkia koskevan rakennussuojeluesityksen ja vaarantamiskieltohakemuksen, joilla pyritään estämään nykyisen skeittiparkin purkaminen. Kaupunki odottaa viraston ratkaisua asiassa. Hallinto-oikeus on hylännyt aiemmin alueen asemakaavasta tehdyn valituksen.