Kutsu Aamu Kelassa -tilaisuuteen 6.10.: Maailmanperintökohde korjauksen tarpeessa: Mistä rahat rakennusperinnön vaalimiseen?
14.9.2026 15:56:25 EEST | Kela/FPA | Tiedote
Aamu Kelassa -keskustelutilaisuudessa kysytään, miksi ja miten kulttuurihistoriallisesti merkittävistä rakennuksista tulisi huolehtia kiristyvän julkisen talouden aikana.
Suomalainen moderni arkkitehtuuri sai kesällä upean tunnustuksen, kun 13 Alvar, Aino ja Elissa Aallon suunnittelemaa kohdetta lisättiin Unescon maailmanperintöluetteloon. Vuonna 1956 valmistunut Kelan päätoimitalo on yksi näistä kohteista. Kelan päätoimitaloa ei ole koskaan täysin peruskorjattu, ja sen saneeraaminen lähivuosina on välttämätöntä.
Kenen vastuulla kulttuurihistoriallisesti arvokkaista rakennuksista huolehtiminen on? Mitä maailmanperintökohteen asema merkitsee Aalto-kohteille, ja vaikuttaako se niiden käyttöön? Entä voisiko Kelan päätoimitalo tulevaisuudessa toimia suomalaisen hyvinvointivaltion käyntikorttina?
Aamu Kelassa -tilaisuudessa 6.10.2026 aiheesta kansanedustaja Antti Kurvinen (kesk.), Alvar Aalto -säätiön toimitusjohtaja Tommi Lindh ja Kelan kiinteistöpäällikkö Mervi Roiha-Muilu. Neljäs panelisti varmistuu myöhemmin. Keskustelun juontaa Kelan viestintäjohtaja Jussi Salmi, ja sen vetää yhteen Kelan pääjohtaja Lasse Lehtonen.
Aamu Kelassa -tapahtumat ovat ajankohtaisia keskustelutilaisuuksia Kelan sidosryhmille, kumppaneille ja muille aiheesta kiinnostuneille.
Paneelikeskustelun jälkeen osallistujilla on mahdollisuus tutustua Kelan päätoimitaloon opastetulla kierroksella. Kierrokselle ilmoittaudutaan etukäteen, ja kierrokselle mahtuu yhteensä 30 henkilöä.
Aika: Tiistaina 6.10. klo 8–10.30. Aamupuuro on tarjolla klo 8–8.30. Paneelikeskustelu ja striimi klo 8.30–9.30 ja opastettu päätoimitalokierros klo 9.30–10.30 ennakkoon ilmoittautuneille.
Paikka: Kelan päätoimitalo (Nordenskiöldinkatu 12, Helsinki) sekä striimi.
Ilmoittaudu mukaan viimeistään perjantaina 2.10.
Lämpimästi tervetuloa!
Lue lisää
Kelan päätoimitalosta Unesco-maailmanperintökohde (Kelan tiedote 27.7.2026)
Aalto Works -sarja on hyväksytty UNESCO:n maailmanperintöluetteloon (Alvar Aalto -säätiön tiedote 26.7.2026)
Kulttuurihistoriallisesti merkittävä Kelan päätoimitalo tarvitsee peruskorjauksen – käyttö päättymässä viimeistään vuonna 2029 (Kelan tiedote 27.5.2026)
Yhteyshenkilöt
Anna-Stiina LundqvistKela, johtava yhteiskuntasuhteiden asiantuntijaPuh:020 634 1424etunimi.sukunimi@kela.fi
Veera Adolfsenviestinnän asiantuntijaKelaPuh:020 635 4733etunimi.sukunimi@kela.fi
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