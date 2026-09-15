Malmin Novan kauppakeskukseen suunnitellaan laajennusta

Malmin Novan aluetta kehitetään osana Malmin keskustan ja asemanseudun uudistumista. Hankealue sijaitsee keskeisellä paikalla aseman, torialueen ja nykyisen kauppakeskuksen läheisyydessä osoitteessa Malminkaari 13–15.

Hankkeen keskeisenä lähtökohtana on laajentaa nykyistä kauppakeskusta ja vahvistaa päivittäistavarakaupan palveluiden tarjontaa Malmin keskustassa. Samalla on tarkoitus uudistaa pysäköintijärjestelyjä sekä parantaa jalankulkuympäristöä ja kaupunkitilaa. Kauppakeskuksen laajennushanke sisältäisi nykyisten rakennusten ja rakennusosien purkamista sekä uudisrakentamista.

Tavoitteena selkeämmät kulkureitit ja vahvistuvat palvelut

Hankealueella nykyään sijaitsevat pysäköintilaitos, toimistotalo ja Malmin Novan eteläosa eivät muodosta jalankulkijan tai asiakkaan näkökulmasta houkuttelevaa ja riittävän selkeää asiointiympäristöä. Myös rakennusten liittyminen toisiinsa, kulkureitit ja pysäköinti hyötyisivät nykyistä selkeämmästä ratkaisusta.

Hanke tarjoaa mahdollisuuden vahvistaa alueen palveluita, selkeyttää kulkureittejä ja parantaa Malmin Novan eteläisen osan yhteyttä asemaan, torialueeseen ja ympäröivään kaupunkitilaan. Samalla selvitetään, miten päivittäistavarakaupan palveluita, muuta asiointia, asiointipysäköintiä ja jalankulkuyhteyksiä voidaan järjestää nykyistä toimivammin.

Kiinteistö Oy Helsingin Malminkaari 13–15 omistaa Malmin Nova -kauppakeskuksen eteläisen osan ja on hakenut suunnittelualueelle kehittämisvarausta. Suunnittelu on vasta alkuvaiheessa, eikä hankkeesta ole vielä tehty lopullisia toteutuspäätöksiä. Hankkeen vaikutuksia palveluihin, jalankulkuun, pysäköintiin, liikenteeseen ja kaupunkikuvaan arvioidaan tarkemmin jatkosuunnittelun ja asemakaavavalmistelun yhteydessä.

Kehittämisvaraushakemus on tarkoitus käsitellä kaupunkiympäristölautakunnassa syksyllä 2026. Tämän jälkeen varauksesta päättää kaupunginhallituksen elinkeinojaosto. Jos hanke etenee suunnitellusti, laajennuksen rakentaminen voisi alkaa arviolta vuosikymmenen lopulla.

Kaupunkilaisilta kerätään mielipiteitä suunnittelun ja päätöksenteon tueksi

Ennen kehittämisvarauksen käsittelyä kaupunki kerää asukkailta mielipiteitä ja suunnittelussa huomioon otettavia näkemyksiä hankkeen jatkovalmistelua varten ja päätöksenteon tueksi. Kaupunkilaiset voivat kertoa näkemyksensä hankkeesta Kerrokantasi-kyselyssä. Kysely on auki 6.10.2026 saakka.

Suunnitelmista voi myös tulla keskustelemaan Kaupunkiympäristöä meidän kulmilla Malmilla -tilaisuuteen tiistaina 29.9. klo 17–19 Malmin kirjastolla. Tarkemmat tiedot tilaisuudesta löytyvät verkosta osoitteesta hel.fi/asukastilaisuudet.