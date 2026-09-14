Pohteen alkuvuoden tulos ylijäämäinen, talouden paineet jatkuvat

Hyvinvointialueen palvelut pystytty järjestämään pääosin hyvin – taloudessa riskejä

Aluevaltuusto merkitsi tiedoksi Pohteen osavuosikatsauksen tammi–kesäkuulta 2026. Osavuosikatsaus osoittaa, että sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut on pystytty järjestämään pääosin hyvin.

Useat hoitotakuuseen liittyvät tavoitteet toteutuivat aiempaa paremmin. Samalla hyvinvointialue on jatkanut tuottavuus- ja taloudellisuustoimenpiteitä talouden tasapainottamiseksi.

Pohteen tammi–kesäkuun tulos oli 26,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Toimintakate kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna neljä prosenttia. Erityisesti asiakaspalvelujen ostot ylittävät talousarvion ja aiheuttavat paineita talousarviossa pysymiseen.

Talousarviossa pyritään 58 miljoonan euron ylijäämään, mikä edellyttää tuottavuus- ja taloudellisuustoimenpiteiden toimeenpanoa määrätietoisesti.

Henkilöstöä oli kesäkuun lopussa 19 022, mikä on 0,8 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Lähtövaihtuvuus väheni hieman edellisvuodesta, kun taas sairauspoissaolot pysyivät edellisen vuoden tasolla. Asiakastyytyväisyyttä kuvaava NPS-luku oli edelleen erinomaisella tasolla eli 51.

Aluevaltuusto kävi keskustelun Pohteen talouden tilanteesta ja tulevien vuosien talouden tasapainottamisen näkymistä.

Vuoden 2026 talousarvioon hyväksyttiin muutoksia, jotka liittyvät muun muassa jononpurun määrärahan siirtoon toimialueiden välillä ja investointisuunnitelmaan.

Lisäaika alijäämän kattamiseen edellyttää tarkempaa suunnitelmaa

Pohde on hakenut yhtä lisävuotta alijäämän kattamiseen. Valtiovarainministeriö on vaatinut Pohdetta täydentämään hakemusta. Valtiovarainministeriön edellytys lisäajan saamiselle on, että Pohde pystyy esittämään suunnitelman alijäämän kattamiseksi vuoden 2027 loppuun mennessä.

Pohde on käynyt kesän aikana koko henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut, joiden vaikutuksilla alijäämä pyritään kattamaan vuoden 2027 aikana.

Talouden tilanne jatkuu tiukkana: valtion rahoitus kasvaa ensi vuonna noin 1,6 prosenttia, kun taas esimerkiksi palkkojen nousu on yli 3,8 prosenttia. Taloutta on siksi tarve tasapainottaa myös muilla keinoin.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämissuunnitelmalla haetaan noin 19 miljoonan euron säästöjä. On mahdollista, että talouden tasapainottamisen toimia joudutaan hakemaan myös vuoden 2027 talousarviosta.

− On esitetty, että näiden kovien säästöjen sijasta hakeutuisimme arviointimenettelyyn, jolloin alijäämän kattamiseen voitaisiin saada lisäaikaa useampi vuosi. Arviointimenettely kuitenkin kaventaisi hyvinvointialueen itsehallintoa merkittävästi. Tällöin valtio päättäisi säästökeinot, eivätkä vaikutukset olisi yhtään suopeampia Pohteelle – eivät työntekijöillemme eivätkä alueemme asukkaille, toteaa hyvinvointialuejohtaja Ilkka Luoma.

Aluevaltuusto hyväksyi Limingan sosiaali- ja terveyskeskuskiinteistön ostamisen

Pohde ja Limingan kunta ovat neuvotelleet Limingan sosiaali-​ ja terveyskeskuskiinteistön kaupasta. Kiinteistön ostaminen on vaihtoehto vuokraamiselle. Kustannuksiltaan ostovaihtoehto on Pohteelle kokonaisuutena edullisempi kuin jatkovuokraaminen olisi.

Kaupan kohteena on sosiaali-​ ja terveyskeskuksen rakennus sekä siihen kuuluvat määräalat. Kauppahinta on noin 7,3 miljoonaa euroa.

Limingan keskustassa sijaitseva sosiaali-​ ja terveyskeskus on valmistunut vuonna 2014. Kohteen kunto on arvioitu kaupan valmistelun yhteydessä. Tarkastuksissa esiin nousseista korjaustarpeista on sovittu Limingan kunnan kanssa.

Aluevaltuusto hyväksyi kiinteistön ostamisen. Limingan kunnan puolelta kaupan hyväksyy kunnanvaltuusto. Kaupan toteutuminen edellyttää lisäksi sosiaali-​ ja terveysministeriön hyväksyntää vuoden 2026 investointisuunnitelmalle, johon kiinteistön osto sisältyy.

Muita päätöksiä

Aluevaltuusto myönsi eron Päivi Hirssolle (kok.) aluevaltuutetun tehtävästä, aluevaltuuston vaalilautakunnan jäsenyydestä ja tulevaisuuslautakunnan varajäsenyydestä.

Aluevaltuusto merkitsi tiedoksi, että valtuuston puheenjohtaja päätti kutsua uudeksi aluevaltuutetuksi Tuula Mustosen (kok.) aluevaltuuston jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Hänet valittiin myös aluevaltuuston vaalilautakuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Aluevaltuusto valitsi Tiina Gallénin (kok.) Suvi Puhdon (kok.) uudeksi henkilökohtaiseksi varajäseneksi tulevaisuuslautakuntaan ajalle 1.6.2027 - 31.5.2029.

Aluevaltuusto myönsi eron Jenna Gonçalves Da Silvalle (vas.) hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämisen lautakunnan varajäsenen tehtävästä ja Virpi Karhulle (vas.) hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämisen lautakunnan varsinaisen jäsenen tehtävästä.

Aluevaltuusto valitsi hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämisen lautakuntaan Jenna Gonçalves Da Silvan uudeksi varsinaiseksi jäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Aluevaltuusto valitsi hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämisen lautakuntaan Jenna Gonçalves Da Silvan henkilökohtaiseksi varajäseneksi Ammi Ruotsalaisen (vas.) jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Aluevaltuusto myönsi Outi Einistölle (vas.) eron Katja Tuliniemen (vas.) henkilökohtaisen varajäsenen tehtävästä tulevaisuuslautakunnassa. Aluevaltuusto valitsi tulevaisuuslautakuntaan Virpi Karhun (vas.) Katja Tuliniemen uudeksi henkilökohtaiseksi varajäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Aluevaltuusto myönsi Anniina Koutoselle (vas.) eron Tarja Ollankedon (vas.) henkilökohtaisen varajäsenen tehtävästä aluehallituksessa. Aluevaltuusto valitsi aluehallitukseen Outi Einistön (vas.) uudeksi henkilökohtaiseksi varajäseneksi Tarja Ollankedolle jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Aluevaltuusto hyväksyi aluehallituksen selvityksen tarkastuslautakunnan arviointikertomuksesta vuodelta 2025 ja merkitsi tiedoksi arviointisuunnitelman vuodelle 2026.

Lisäksi aluevaltuusto kävi läpi saapuneet valtuustoaloitteet ja merkitsi tiedoksi kyselytunnin kysymykset ja annetut selvitykset.

Kokousajat ja pöytäkirjat Pohteen sivuilla

Aluevaltuusto kokoontuu seuraavan kerran 16.11.2026.

Kokousajat, esityslistat ja tarkastetut pöytäkirjat löydät Pohteen verkkosivuilta aluevaltuuston sivulta.