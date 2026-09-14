Purjehdusliiga huipentuu viikonloppuna Lahdessa kisattavaan finaaliin

Veneilyn viikkokatsaus 36/2026: Laukkanen paras suomalainen MM-kisoissa, Purjehdusliigassa jaettiin loput finaalipaikat 31.8.2026 15:13:46 EEST | Tiedote

Laukkanen paras suomalainen ILCA 7 -luokan MM-kisoissa ILCA 7 -luokan MM-kilpailut päättyivät Dun Laoghairessa Irlannissa. Nooa Laukkanen oli parhaana suomalaisena 18:s, Kaarle Tapper 30:s ja Valtteri Uusitalo 31:s. – Olen iloinen tasaiseen suoritukseeni. Olen treenannut systemaattisesti ja sain vietyä sitä tekemiseeni. Tästä on hyvä jatkaa työtä ja nousujohteisesti kohti ensi vuoden MM-kisoja Brasilian Fortalezassa, Laukkanen sanoi. Valmentaja Rodie Van Mackelenbergin mukaan kilpailu ja olosuhteet olivat haastavat, ja tasaisia tuloksia oli vaikea tehdä. Valmentaja näkee kilpailussa myös paljon myönteistä. Hänen mukaansa erityisesti Laukkasen ja Uusitalon kehitys harjoituskaudella työstetyissä asioissa näkyi, vaikka lopputulokset eivät täysin vastanneet tehtyä työtä. – Tiedämme, missä onnistuimme ja missä pitää vielä kehittyä, jotta pystymme näyttämään maailmalle näiden upeiden suomalaisten purjehtijoiden koko potentiaalin. Koko jutun voit lukea täältä. Kalev Yacht Clubille voitto Purj