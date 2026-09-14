Purjehdusliiga huipentuu viikonloppuna Lahdessa kisattavaan finaaliin
14.9.2026 18:46:21 EEST | Suomen Purjehdus ja Veneily ry | Tiedote
Suomen Purjehdusliigan finaali purjehditaan Lahdessa tulevana viikonloppuna 18.–20.9. Kisapaikkana toimii Lahden Purjehdusseuran kotisatama Myllysaaressa.
Kilpailevat joukkueet ratkaistiin kahdessa semifinaalissa, joista molemmista kuusi parasta venekuntaa eteni finaaleihin.
"Tällä kaudella pidimme ovia auki myös virolaisille joukkueille ja kaksi kovatasoista sellaista näemmekin finaalissa. Taso on viimeisen viiden vuoden aikana vain kiristynyt ja jälleen kerran lähtöviivalla on useita voittajaehdokkaita", kertoo projektia vetävä Gedi Lindahl.
Purjehdukset alkavat perjantaina ja voittajajoukkueet tiedetään sunnuntaina iltapäivällä. Jokainen joukkue purjehtii viikonlopun aikana yli toistakymmentä lähtöä.
"Mikäli haluaa voittaa, kaikissa pitää olla todella tarkka, ettei virheitä pääse syntymään. Johdonmukaisuus, ajoitukset ja virheiden välttäminen - siinä se resepti, jonka joku osaa parhaiten. Kenestä leivotaan Suomen mestari? Se selviää ensi sunnuntaina", Lindahl tunnelmoi.
"Olen innoissani myös siitä, että finaali purjehditaan Lahdessa. Liiga on koko maan kattava ja joukkueita on mukana aina Oulusta Helsinkiin ja Lahdesta Maarianhaminaan. Tästä tulee taas niin jännittävää!"
Mestaruudesta kisaavat:
Airisto Segelsällskap ASS
Esbo Segelförening ESF
Esbo Segelförening (Youth) ESF Y
Helsingfors Segelklubb HSK
Kalev Yacht Club KJK
Lahden Purjehdusseura LPS
Nyländska Jaktklubben NJK
Oulun Merenkävijät OM/STO
Saaremaa Merispordi Selts (Estonia) SMS
Tampereen Pursiseura TaPS
Åländska Segelsällskapet ÅSS 1
Åländska Segelsällskapet ÅSS 2
Suomen Purjehdusliigaa on järjestetty yli kymmenen vuotta. Se kokoaan yhteen purjehtijoita harrastajista maajoukkuetasolle ja on yksi arvostetuimmista ja suosituimmista seurajoukkueiden välisistä kilpailuista niin Suomessa kuin Euroopassakin.
Purjehdusliigaa voi seurata reaaliaikaisesti osoitteessa www.live.tractrac.com. Kisapäivinä ajankohtaista sisältöä julkaistaan aktiivisesti myös Suomen Purjehdusliigan Facebook- ja Instagram-kanavissa.
Lisätietoja:
Gedi Lindahl, p. 050 523 1852
Pepe Korteniemi, valokuvaaja, p. 040 040 6906
Yhteyshenkilöt
Gedi LindahlProjektipäällikköPurjehdusliigaPuh:050 523 1852gedi.lindahl@spv.fi
Linkit
Suomen Purjehdusliiga
Suomen Purjehdusliiga on Suomen pursiseurojen välinen kilpailusarja, joka koostuu kahdesta tai kolmesta osakilpailusta, sekä SM-finaalista. Kilpailut käydään urheilullisilla J70-veneillä. Kisat ovat lyhyitä, nopeatempoisia Fleet-race-tyyppisiä kisoja, joiden kesto on sääolosuhteista riippuen noin 10–15 minuuttia. Joukkueiden vaihdot ja mahdolliset protestit käsitellään heti vesillä. Suomen paras pursiseura ratkaistaan Purjehdusliigan finaalissa.
Suomen Purjehdus ja Veneilyn organisoima Suomen Purjehdusliiga on osa noin kahtakymmentä kansallista liigaa Euroopassa, joiden kärkiseurat kilpailevat kansainvälisessä Sailing Champions Leaguessa. Myös Aasiassa ja USA:ssa purjehditaan omia liigasarjarjoja. Suomi on voittanut arvostetun Sailing Champions League -kilpailun kahdesti (ESF 2021 ja ÅSS 2023).
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