Helsingin Rautatientorin metroaseman peruskorjauksen hankesuunnitelma etenee valtuustoon
14.9.2026 19:08:29 EEST | Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia | Tiedote
Kaupunginhallitus kokoontui 14. syyskuuta ja päätti esittää valtuustolle Rautatientorin metroaseman peruskorjauksen hankesuunnitelman hyväksymistä. Myös Helsingin kaupungin ympäristöraportti 2025 sekä Vuosaaren Pohjoisen lähikeskustan asemakaavamuutos etenevät valtuustoon.
Kaupunginhallitus esittää valtuustolle Rautatientorin metroaseman peruskorjauksen hankesuunnitelman hyväksymistä. Rautatientorin metroaseman perusparannus on korjaus- ja parannusinvestointi, jolla varmistetaan metroaseman turvallinen käyttö, toimintavarmuus, viihtyisyys sekä matkustaja- ja asiakasliikenteen sujuvuus. Perusparannus kattaa koko metroaseman alueen laituritilan alatasosta katutasolle.
Hanke on tarkoitus toteuttaa vuosien 2026–2029 aikana. Aseman liukuportaiden vaihto edellyttää arvion mukaan metroaseman kuuden kuukauden käyttökatkoa, jonka on suunniteltu alkavan lokakuussa 2027. Metroaseman käyttökatko ei katkaise metroliikennettä, vaan käyttökatkon aikana metrojunat ohittavat Rautatientorin metroaseman pysähtymättä.
Perusparannuksen kustannus on noin 125 miljoona euroa.
Asia etenee kaupunginvaltuustoon.
Helsingin kaupungin ympäristöraportti 2025 etenee valtuustoon
Kaupunginhallitus esittää, että valtuusto merkitsee tiedoksi Helsingin kaupungin ympäristöraportin vuodelta 2025. Helsingin kaupungin ympäristöraportti on kaupunkikonsernin yhteinen asiakirja, jossa kuvataan kaupungin ympäristönsuojelun tavoitteiden edistymistä ja toiminnan ympäristövaikutuksia.
Raportti etenee kaupunginvaltuustoon.
Selvitys asiakas- ja potilastietojärjestelmäratkaisusta
Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi selvityksen pitkän aikavälin asiakas- ja potilastietojärjestelmäratkaisusta HUS-yhtymälle, Helsingin kaupungille sekä Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelle.
HUS-yhtymä, Helsingin kaupunki sekä Vantaan ja Keravan hyvinvointialue ovat yhdessä hankkineet riippumattoman selvityksen tarkoituksenmukaisimmasta pitkän aikavälin asiakas- ja potilastietojärjestelmäratkaisusta. Selvityksen taustalla on tarve muodostaa kokonaiskuva siitä, millainen ratkaisu parhaiten vastaisi kunkin organisaation tulevaisuuden tarpeisiin sekä millaisia hyötyjä mahdollisesta yhteisestä järjestelmä- tai palveluratkaisusta olisi saatavissa.
Kaupunginhallitus pitää perusteltuna Apottia koskevan kehittämisohjelman käynnistämistä. Kaupunginhallitus edellyttää, että Apotti-järjestelmän kehittämistoimenpiteiden painopisteen tulee olla ammattilaiskäyttäjien käyttökokemuksen parantamisessa ja työn tuottavuuden lisäämisessä sekä tietojärjestelmäkustannusten hallinnassa. Tehostamissuunnitelmaan tulee kirjata omistajien yhteisesti hyväksymät, mitattavissa olevat tavoitteet, joiden toteutumista omistajat arvioivat vuoden 2028 aikana.
Vuosaaren Pohjoiseen lähikeskustaan tulossa kaavamuutos
Kaupunginhallitus esittää valtuustolle Vuosaaren Pohjoisen lähikeskustan asemakaavan hyväksymistä. Alue on osa maakunnallisesti merkittävää kulttuuriympäristöä.
Kaavaratkaisu mahdollistaa alueelle monipuolisesti lisää asuntoja ja lähipalveluja purkamalla Vuosaaren pohjoisen ostoskeskuksen rakennuksen ja kehittämällä ostoskeskustonttia.
Kaava etenee kaupunginvaltuuston käsittelyyn.
Kaikki kaupunginhallituksen päätökset ja mahdolliset äänestykset löytyvät päätöstiedotteesta. Päätöstiedote julkaistaan kaupunginhallituksen asiakirjat -sivulla.
Maisa Hopeakunnas
Viestintäasiantuntija
Helsingin kaupunginkanslia
P. 09 310 27 821
maisa.hopeakunnas@hel.fi
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