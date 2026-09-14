Helsingin kaupunginhallituksen konsernijaosto käsitteli Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n investointipäätöksiä
14.9.2026 19:53:19 EEST | Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia | Tiedote
Kaupunginhallituksen konsernijaosto kokoontui 14. syyskuuta syyskauden toiseen kokoukseensa.
Konsernijaosto antoi kaupungin yhtiökokousedustajalle toimiohjeen hyväksyä Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa esitetyt investointipäätökset. Päätökset koskevat sekä käyttöikänsä päähän tulevan raitiovaunukaluston korvaamista että pääkaupunkiseudun pikaraitioliikenteen kasvua varten hankittavia uusia raitiovaunuja. Investointien enimmäishintoja esitetään korotettaviksi kustannustason nousun ja hankinnan tarkentuneiden kustannusarvioiden vuoksi.
Käyttöiän päässä olevan raitiovaunukaluston korvaaminen -investoinnin enimmäishintaa korotettiin siten, että investoinnin arvonlisäveroton enimmäishinta on yhteensä 151 415 804 euroa. Pääkaupunkiseudun pikaraitioliikenteen kasvun mahdollistava raitiovaunu -investoinnin enimmäishintaa korotettiin siten, että investoinnin arvonlisäveroton enimmäishinta on yhteensä enintään 180 171 956 euroa.
Kokouksessaan kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi tytäryhteisöjen toiminnan ja talouden Q2/2026-katsauksen.
Lisäksi konsernijaosto käsitteli eri konserniyhtiöiden yhtiökokouksia ja jäsenvalintoja.
Kaikki konsernijaoston päätökset ja mahdolliset äänestykset julkaistaan päätöstiedotteessa konsernijaoston asiakirjojen sivulla. Jaoston sivuilta löytyvät myös syksyn kokousajat. Seuraava kokous pidetään 5. lokakuuta.
Lauri Kervinen
Viestintäasiantuntija
Helsingin kaupunginkanslia
P. 09 31070677
lauri.kervinen@hel.fi
Konsernijaoston tehtävänä on seurata Helsingin kaupunkikonsernin toimintaa ja sitä, että konserniin kuuluvat tytäryhtiöt ja säätiöt toimivat kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen asettamien tavoitteiden mukaisesti.
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