Business Tampere avasi toimiston Lviviin vahvistamaan yritysten liiketoimintaa Ukrainassa

Toimiston avajaisiin osallistui liki 100 ihmistä, suomalaisia ja ukrainalaisia yritysten edustajia, yhteistyökumppaneita sekä muun muassa Lvivin pormestari Andriy Sadovyi sekä Tampereen kaupungin edustajia.

Business Tampereen toimitusjohtaja Harri Ojala pitää Tampereen kaupunkiseudun aktiivisuutta Ukrainassa tärkeänä strategisena avauksena.

”Elämme suurta muutoksen aikaa. Ukraina rakentaa omaa tulevaisuuttaan ja tulee olemaan yhä merkittävämpi osa eurooppalaista taloutta. Puolustusalan yritysten rinnalla kiinnostus Ukrainaa kohtaan on kasvanut esimerkiksi energia-alalla ja terveysteknologiassa”, Ojala sanoo.

Business Tampere on yhdessä yritysten ja kumppaneiden kanssa rakentanut yhteistyötä kiihtyvällä aktiivisuudella. Useita yrityksiä Tampereen kaupunkiseudulta on jo tämän vuoden aikana vieraillut Ukrainassa ja nyt tavoitteena on helpottaa yritysten konkreettista pääsyä Ukrainan markkinoille.

”Meillä on Tampereen seudulla poikkeuksellisen paljon osaamista, jolle Ukrainassa on tarvetta. Olemme rakentaneet vahvoja paikallisia kontakteja. Nyt oli oikea aika luoda pysyvämpi alusta, jonka kautta yritykset pääsevät etenemään käytännön yhteistyöhön”, Ojala jatkaa.

Yritykset rakentavat suoria kontakteja

Toimiston avajaisviikolla Lviviin matkusti noin kymmenen yrityksen edustajaa. Yritykset ovat tavanneet Business Tampereen auttamina paikallisia ja luoneet suoria liiketoimintasuhteita. Muun muassa terveysalan yrityksillä on jo liiketoimintaa Unbroken-sairaalan ja kuntoutuskeskuksen kanssa.

Business Tampere näkee Tampereen seudun olevan alueellisena toimijana edelläkävijä Ukrainan-yhteistyössä. Syyskuun alussa Tampereen seudulla vieraili ryhmä ukrainalaisia median edustajia sekä Lvivin kaupungin investointijohtaja Andri Pavliv. He tutustuivat Tampereen seutuun ja ennalta valikoituihin alueen yrityksiin.

Business Tampereen Ukraina-yhteistyöhön kokonaisuudessaan liittyvissä asioissa yhteyshenkilö on toimitusjohtaja Harri Ojala.

Yritysten Ukraina-yhteyshenkilö Business Tampereessa muilla aloilla kuin puolustusteknologiassa on Minna Tihinen.