Aluevaltuusto hyväksyi vuosille 2026–2030 alueellisen hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman

Aluevaltuusto käsitteli kokouksessaan uudistusohjelman tavoitteiden toteutumista. Ohjelman suunnitelmallinen toteutus on johtanut siihen, että osa toimenpiteistä on toteutunut etupainotteisesti ja VAKEn talous on kääntynyt ylijäämäiseksi.

Vuodelle 2026 asetettu tuottavuustavoite 29 miljoonaa euroa on toteutumassa. Vaikka kustannussäästöjen kasvu tulee todennäköisesti hidastumaan vielä vuonna 2026, niin tähän mennessä kohentunut talouden tilanne auttaa hyvinvointialuetta myös tulevina vuosina.

VAKE valmistelee uudistusohjelman tarkistetut toimenpiteet vuosille 2027–2030 syksyn 2026 aikana. Valmistelussa hyödynnetään aiempia onnistumisia, henkilöstön kehittämisideoita sekä parantunutta tietopohjaa. Valittavat toimenpiteet tarkistetaan suhteessa uuteen hyvinvointialueen strategiaan ja väestön palvelutarpeiden muutoksiin. Kahden prosentin vuosittainen tuottavuustavoite säilyy ennallaan.

Aluevaltuusto hyväksyi myös vuosille 2026–2030 alueellisen hyvinvointikertomuksen ja –suunnitelman, joka sisältää tietoa asukkaiden hyvinvoinnista ja terveydestä sekä tavoitteet ja toimenpiteet hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi. Hyvinvoinnin edistämistä toteutetaan laajassa yhteistyössä Vantaan ja Keravan kaupunkien, HUS-yhtymän, järjestöjen ja muiden yhteistyötahojen kanssa.

Lisäksi aluevaltuusto hyväksyi Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen osallisuus- ja yhdenvertaisuusohjelman vuosille 2026–2030.

Ohjelma keskittyy jatkossa asukkaisiin ja asiakkaisiin: edeltävässä ohjelmassa oli mukana myös henkilöstön ja sidosryhmien, erityisesti järjestöjen, näkökulma. Henkilöstön tasa-arvosta, yhdenvertaisuudesta ja osallisuudesta linjataan henkilöstön tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmassa, ja järjestöjen osalta ohjaavana dokumenttina toimii järjestöyhteistyön toimintasuunnitelma.

"Erityisesti mielenterveyden haasteet, yksinäisyys ja osallisuuden heikkeneminen koskettavat alueellamme eri ikäryhmiä. Tänään saimme hyväksyttyä tärkeät suunnitelmat, joilla pyrimme puuttumaan näihin asioihin kokonaisvaltaisesti", aluevaltuuston puheenjohtaja Maarit Raja-Aho sanoo.

"Olemme tähän mennessä saaneet kehitettyä muun muassa matalan kynnyksen mielenterveys- ja päihdepalveluja sekä digipalveluja on lisätty. Vaikka työtä on edelleen tehtävänä runsaasti, meillä on kaikki mahdollisuudet kehittää edelleen palveluita alueemme asukkaiden parhaaksi."

Tarkistettu kokouspöytäkirja liitteineen on luettavissa VAKEn päätössivustolla 21.9.2026 klo 12 alkaen.