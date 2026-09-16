Palkitun portugalilaiskirjailijan teos kuvaa maaseudun monipuolista elämää – kääntäjä tavattavissa Somerolla ma 28.9. klo 18
16.9.2026 09:00:00 EEST | Aviador Kustannus | Tiedote
José Luís Peixoto kuvaa romaanissaan Kylä nimeltä Galveias kotikyläänsä Portugalin maaseudulla. 1980-luvulla eletystä lapsuudesta ammentava teos sukeltaa autioituvan kylän erilaisiin maisemiin värikkäiden henkilöhahmojensa kautta.
Galveiasissa koirat haukkuvat, moottoripyörät pärisevät ja laukaukset kajahtelevat aamunkoitteessa. On juoppo pappi, kylän ainoa lääkäri, uusi opettaja sekä brasilialainen prostituoitu, joka on myös kylän paras leipuri ja veljekset, jotka eivät puhuneet toisilleen viiteenkymmeneen vuoteen.
Galveiasin asukkaat rakastuvat, riitelevät, kokevat arjen iloja ja suruja – kuten kaikissa maailman kylissä ihmiset kokevat. Eräänä tammikuisena yönä kylän elämä kuitenkin suistuu raiteiltaan, kun sinne putoaa ”se jolla ei ole nimeä” ja tekee pellolle valtavan kraaterin.
Teos voitti suurimman portugalinkieliselle kirjallisuudelle jaettavan tunnustuksen, Oceanos-palkinnon vuonna 2016. Teoksen arkinen ja runollinen kieli tavoittaa maaseutukylän elämänmenon sellaisena kuin se oli ja millaiseksi se muistoissa maalautuu. Peixoton romaani on samanaikaisesti sekä paikallinen että universaali.
José Luís Peixoto (s. 1974) on yksi tämän päivän merkittävimmistä portugalilaisista kirjailijoista. Hänen kirjoissaan Portugalin maaseutu on usein kuvattu runollisella kielellä. Toinen hänen teoksissaan toistuva teema on perhesuhteet, ja kirjoissa on usein selkeitä omaelämäkerrallisia elementtejä. Peixoto voitti Jose Saramago -palkinnon vuonna 2001 vain 27-vuotiaana. Hän on tähän mennessä nuorin tämän palkinnon saanut kirjailija. Hänen teoksiaan on käännetty lukuisille kielille.
Kirjan viemää -tilaisuus Somerkirjassa ma 28.9. klo 18
Teoksen suomentanut Tarja Härkönen vierailee Somerkirjassa (Joensuuntie 32, Somero) kertomassa kääntäjän työstä ja Peixoton teoksesta. Häntä haastattelee Aviadorin kustantaja Vesa Tompuri. Tilaisuuteen on vapaa pääsy, tervetuloa!
PEIXOTO, JOSÉ LUÍS : Kylä nimeltä Galveias
290 sivua
ISBN 9789523814790
Ilmestymisaika: Syyskuu 2026
Arvostelukappaleet, pressikuvat ja haastattelupyynnöt
Lähetämme pyynnöstä arvostelukappaleen teoksesta joko painettuna tai sähköpostitse. Arvostelukappalepyynnöt voi lähettää Jarkko Malille osoitteeseen jarkko@aviador.fi. Haastattelupyynnöt sekä tiedustelut pressikuvista pyydämme esittämään Aviadorin tiedottaja Miksu Väkiparralle.
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Yhteyshenkilöt
Vesa TompuriKustantajaAviador KustannusPuh:+358 50 591 6059vesa@aviador.fi
Jarkko MaliMyyntijohtajaAviador KustannusPuh:+358 50 368 8335jarkko@aviador.fi
Miksu VäkipartaTiedottajaAviador KustannusPuh:+358 40 559 9575miksu@aviador.fi
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Tietoa julkaisijasta
Aviador Kustannus
Suotie 15
05200 RAJAMÄKI
http://www.aviador.fi
Aviador Kustannus on kotimainen kustantamo, joka julkaisee kauno- ja tietokirjallisuutta. Valikoimiimme kuuluvat niin klassikot kuin nykykirjallisuuskin, musiikkikirjat sekä käännökset vähän huomioiduilta kielialueilta – kotimaista laatuproosaa ja runoutta unohtamatta.
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