Palkitun portugalilaiskirjailijan teos kuvaa maaseudun monipuolista elämää – kääntäjä tavattavissa Somerolla ma 28.9. klo 18

Runokokoelma Auringonselkä muuttaa sanoiksi asioita, joihin sanat eivät meinaa riittää 25.8.2026 10:00:00 EEST | Tiedote

Saaga Suonvierin runokokoelma Auringonselkä on julkaistu Aviador Kustannuksen kustantamana. Auringonselkä on runoteos menettämisen eri tavoista ja vaiheista, haurastuvasta muistista ja isovanhemmista. Teos kertoo siitä alueesta, jossa ei ole varma voiko vielä sanoa tuntevansa toisen: Lapsuuden kesistä, hyönteisistä, viimeisinä seisovista puista. Orvosta karitsasta, siskosta ja muistoista, jotka muuttuvat jokaisesta kosketuksesta. Tekohampaat mukissa tiskialtaan reunalla kuin näkisi jotain mitä ei pitäisi, sisäelimen miten kaikki talviyössä niin hiljaa vaellan mökin huoneissa, etsin peiton kahinaa, unen asentoa metsässä pöllö näkee lumenalaisen saaliin lentää kuin hiljaisuus voiko ajatella hellä hyräily, radiokanavan hakeminen hellalla kiehuva teevesi, nämä huoneet joissa sukupolvet kulkevat toistensa halki voiko ajatella saapuvan pehmein askelin ilman hampaita Saaga Suonvieri on lauluntekijä ja runoilija, jonka juuret ovat Torniossa ja Savossa. Hän julkaisee musiikkia ja keikkailee art