Tiedekeskus Heureka

Kutsu ennakkoesittelyyn: Dinosaurukset tulevat jälleen Heurekaan

15.9.2026 11:31:24 EEST | Tiedekeskus Heureka | Tiedote

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Median edustajat ovat tervetulleita Dinosaurusten evoluutio -näyttelyn ennakkoesittelyyn perjantaina 2.10.2026 klo 10 tiedekeskus Heurekaan.

Tilaisuus alkaa alustuksilla Heurekan tapahtumatorilla, ja sen jälkeen tutustutaan näyttelyyn. Aamiaistarjoilu klo 9.45 alkaen. Ilmoittautuminen viimeistään 30.9. osoitteeseen: media@heureka.fi

Alt-teksti: Lähikuva dinosauruksen silmästä.
Dinosaurusten evoluutio -näyttely Heurekassa 3.10.2026 alkaen

Dinosaurusten evoluutio -näyttelyssä kohdataan dinosaurukset kautta aikojen

Miten dinosauruksista tuli maapallon valtiaita? Ja miten niiden tarina päättyi – vai päättyikö?

Heurekassa avataan yleisölle lauantaina 3.10.2026 Dinosaurusten evoluutio -näyttely, joka on aikamatka dinosaurusten maailmaan. Näyttelyssä kävijä kohtaa dinosaurukset silmästä silmään ja pääsee seuraamaan niiden kehitystä ja sopeutumista muuttuvaan maailmaan. Samalla voi oivaltaa, kuinka muinaisten jättiläisten perintö elää edelleen tämän päivän linnuissa.

Dinosaurukset ovat osa evoluution suurta tarinaa maapallolla. Dinosaurukset olivat eläviä eläimiä, eivät tarinoiden hirviöitä – ne olivat yksilöitä, ne elivät osana ekosysteemejä ja kehittyivät aikojen saatossa yhä uusiksi lajeiksi. Kaikki dinosaurukset polveutuivat yhteisistä, triaskaudella eläneistä kantamuodoista ja olivat siksi sukua toisilleen. Ne elivät ja kehittyivät kaikkialla maapallolla.

Dinosaurusten valtakautena tunnettu mesotsooinen maailmankausi kesti yli 180 miljoonaa vuotta. Kun kaikki muut dinosaurusryhmät kuolivat sukupuuttoon liitukauden lopulla, osa linnuista selvisi. Näistä eloonjääneistä lintulajeista kehittyi vähitellen nykyisten lintujen valtava monimuotoisuus. Voisi sanoa, että elämme edelleen dinosaurusten planeetalla: eläviä lintulajeja on maailmassa lähes 11 000, eli noin kaksinkertainen määrä nisäkäslajeihin verrattuna.

Näyttelyssä pääsee tutkimaan, millainen maailma oli trias-, jura- ja liitukaudella. Kävijä kohtaa yli 20 aidonkokoista, juuri tätä näyttelyä varten tehtyä dinosaurusrobottia – muun muassa Tyrannosaurus rexin.

Näyttelyn dinosaurusrobotit on tuotettu yhteistyössä amerikkalaisen Dino Don Inc -yhtiön kanssa. Yhtiön perustaja Don Lessem on kansainvälisesti tunnettu dinosaurusasiantuntija, joka toimi tieteellisenä neuvonantajana vuoden 1993 Jurassic Park -elokuvassa. Näyttelyn avajaispäivänä yleisön on mahdollisuus kuulla Heurekassa ”Dino” Don Lessemin luento lauantaina 3.10.2026 klo 15. Tarjolla on muutakin erikoisohjelmaa avajaispäivän kunniaksi. Don Lessem on paikalla myös mediatilaisuudessa perjantaina 2.10.

Dinosaurusten evoluutio -näyttely on esillä Heurekassa 3.10.2026–5.3.2028.

Lisätiedot:
Näyttelyn projektipäällikkö Päivi Garner, puh. 040 9015 271, paivi.garner@heureka.fi  
Näyttelyn verkkosivut: https://www.heureka.fi/blogs/nayttelyt/dinosaurusten-evoluutio
Näyttelyn avajaispäivän 3.10.2026 erikoisohjelma: Heureka - Dinosaurusten evoluutio -näyttelyn avajaispäivä 3.10. – Tiedekeskus Heureka

Avainsanat

heurekadinosauruksetevoluutionäyttely

Yhteyshenkilöt

Näyttelyn projektipäällikkö Päivi Garner, puh. 040 9015 271, paivi.garner@heureka.fi

Kuvat

Alt-teksti: Lähikuva dinosauruksen silmästä.
Dinosaurusten evoluutio -näyttely Heurekassa 3.10.2026 alkaen
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Tietoja julkaisijasta

Tiedekeskus Heureka Vantaan Tikkurilassa on monipuolinen elämyskokonaisuus, joka tarjoaa vuorovaikutteisia näyttelyitä, planetaarioelokuvia sekä tiedeohjelmia ja tapahtumia ympäri vuoden. Heureka jakaa oivaltamisen ilon yli 300 000 kävijän kanssa vuosittain ja kuuluu Suomen suosituimpiin vapaa-ajankeskuksiin.

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