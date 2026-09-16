Veke avaa lippulaivamyymälän Helsinkiin ja nopeuttaa toimituksia pääkaupunkiseudulla

Helsingin myymälässä tuotteita esitellään valmiina sisustuskokonaisuuksina, jotka tarjoavat ideoita oman kodin sisustamiseen ja helpottavat tuotteiden yhdistelyä. Uudistettu sänkyosasto tekee sopivien vaihtoehtojen vertailusta ja testaamisesta helpompaa ja rauhallisempaa. Valaisimia ja sisustustuotteita on puolestaan runsaasti saatavilla suoraan mukaan.

Sisustetut kokonaisuudet on suunniteltu inspiroimaan ja tuomaan ideoita omaan kotiin. Alexander Store / Lumiko Creative

”Haluamme, että myymälä on paikka, jossa tuotteita voi nähdä ja kokeilla, mutta myös inspiroitua ja löytää uusia ideoita omaan kotiin. Samalla ostamisen pitää olla helppoa ja tuotteet pitää saada nopeasti kotiin”, kertoo Veken toimitusjohtaja Kari Härkönen.

Uudistettu sänkyosasto tekee sopivien vaihtoehtojen vertailusta ja testaamisesta helpompaa ja rauhallisempaa. Alexander store / Lumiko Creative

Tilaukset Vantaalle jopa seuraavaksi arkipäiväksi





Veke nopeuttaa pääkaupunkiseudun toimituksia yhdessä Postin kanssa. Orimattilan Pennalan keskusvarastossa olevat tuotteet saadaan Vantaan Voutilan noutopisteelle jo tilausta seuraavaksi arkipäiväksi. Näin myymälästä tilatut tuotteet ja verkkokaupan laaja valikoima on pääkaupunkiseudun asiakkaiden saatavilla entistä nopeammin.



”Haluamme palvella asiakkaitamme entistä paremmin ja tehdä huonekalujen ostamisesta mahdollisimman sujuvaa. Asiakkaiden odotukset toimitusnopeudesta ovat kasvaneet, ja nouto on yhä suositumpi vaihtoehto, koska tuotteet voi hakea silloin, kun itselle parhaiten sopii. Voutilan noutopisteen ansiosta moni tuote on asiakkaan haettavissa jo seuraavana arkipäivänä”, Härkönen sanoo.

Noudon lisäksi varastotuotteita toimitetaan kotiin kaikkialle Suomeen 3–5 arkipäivässä. Kotiinkuljetukseen voi liittää myös vanhan huonekalun poisviennin ja kierrätyksen.

Lanternan kauppakeskuksen ensimmäiseen kerrokseen avautuva noin 1 600 neliömetrin myymälä on Veken seitsemäs myymälä Suomessa ja ketjun ensimmäinen Helsingissä. Myymälän avajaisia vietetään torstaina 17.9.2026 klo 10.00 alkaen.

Alexander Store / Lumiko Creative.

Alexander Store / Lumiko Creative