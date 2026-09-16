Veke Home Oy

Veke avaa lippulaivamyymälän Helsinkiin ja nopeuttaa toimituksia pääkaupunkiseudulla

16.9.2026 11:00:00 EEST | Veke Home Oy | Tiedote

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Suomalainen huonekalu- ja sisustuskauppa Veke avaa uuden myymälän Helsingin Lanternaan 17. syyskuuta. Uudistettu myymäläkonsepti tarjoaa entistä inspiroivampia esillepanoja sekä laajan valikoiman heti mukaan saatavia tuotteita.  Samalla Veke nopeuttaa toimituksia pääkaupunkiseudulla: Vantaan Voutilan noutopisteelle voi tilata laajan valikoiman varastotuotteita noudettavaksi jo tilausta seuraavana arkipäivänä.

Veke Helsinki sijaitsee Lanternan kauppakeskuksen ensimmäisessä kerroksessa.
Veke Helsinki sijaitsee Lanternan kauppakeskuksen ensimmäisessä kerroksessa. Alexander Store / Lumiko Creative

Helsingin myymälässä tuotteita esitellään valmiina sisustuskokonaisuuksina, jotka tarjoavat ideoita oman kodin sisustamiseen ja helpottavat tuotteiden yhdistelyä. Uudistettu sänkyosasto tekee sopivien vaihtoehtojen vertailusta ja testaamisesta helpompaa ja rauhallisempaa. Valaisimia ja sisustustuotteita on puolestaan runsaasti saatavilla suoraan mukaan.

Sisustetut%20kokonaisuudet%20on%20suunniteltu%20inspiroimaan%20ja%20tuomaan%20ideoita%20omaan%20kotiin.
Sisustetut kokonaisuudet on suunniteltu inspiroimaan ja tuomaan ideoita omaan kotiin. Alexander Store / Lumiko Creative

”Haluamme, että myymälä on paikka, jossa tuotteita voi nähdä ja kokeilla, mutta myös inspiroitua ja löytää uusia ideoita omaan kotiin. Samalla ostamisen pitää olla helppoa ja tuotteet pitää saada nopeasti kotiin”, kertoo Veken toimitusjohtaja Kari Härkönen.

Uudistettu%20s%E4nkyosasto%20tekee%20sopivien%20vaihtoehtojen%20vertailusta%20ja%20testaamisesta%20helpompaa%20ja%20rauhallisempaa.
Uudistettu sänkyosasto tekee sopivien vaihtoehtojen vertailusta ja testaamisesta helpompaa ja rauhallisempaa. Alexander store / Lumiko Creative

Tilaukset Vantaalle jopa seuraavaksi arkipäiväksi

Veke nopeuttaa pääkaupunkiseudun toimituksia yhdessä Postin kanssa. Orimattilan Pennalan keskusvarastossa olevat tuotteet saadaan Vantaan Voutilan noutopisteelle jo tilausta seuraavaksi arkipäiväksi. Näin myymälästä tilatut tuotteet ja verkkokaupan laaja valikoima on pääkaupunkiseudun asiakkaiden saatavilla entistä nopeammin.

”Haluamme palvella asiakkaitamme entistä paremmin ja tehdä huonekalujen ostamisesta mahdollisimman sujuvaa. Asiakkaiden odotukset toimitusnopeudesta ovat kasvaneet, ja nouto on yhä suositumpi vaihtoehto, koska tuotteet voi hakea silloin, kun itselle parhaiten sopii. Voutilan noutopisteen ansiosta moni tuote on asiakkaan haettavissa jo seuraavana arkipäivänä”, Härkönen sanoo.

Noudon lisäksi varastotuotteita toimitetaan kotiin kaikkialle Suomeen 3–5 arkipäivässä. Kotiinkuljetukseen voi liittää myös vanhan huonekalun poisviennin ja kierrätyksen.

Lanternan kauppakeskuksen ensimmäiseen kerrokseen avautuva noin 1 600 neliömetrin myymälä on Veken seitsemäs myymälä Suomessa ja ketjun ensimmäinen Helsingissä. Myymälän avajaisia vietetään torstaina 17.9.2026 klo 10.00 alkaen.

Alexander Store / Lumiko Creative.
Alexander Store / Lumiko Creative
Veken%20oma%20Ranua-mallisto%20valmistetaan%20kotimaisesta%20m%E4nnyst%E4%20Ranualla.
Veken oma Ranua-mallisto valmistetaan kotimaisesta männystä Ranualla. Alexander Store / Lumiko Creative.

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Yhteyshenkilöt

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Veke Helsinki sijaitsee Lanternan kauppakeskuksen ensimmäisessä kerroksessa.
Veke Helsinki sijaitsee Lanternan kauppakeskuksen ensimmäisessä kerroksessa.
Alexander Store
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Uudistettu sänkyosasto tekee sopivien vaihtoehtojen vertailusta ja testaamisesta helpompaa ja rauhallisempaa.
Uudistettu sänkyosasto tekee sopivien vaihtoehtojen vertailusta ja testaamisesta helpompaa ja rauhallisempaa.
Alexander store / Lumiko Creative
Lataa
Alexander Store / Lumiko Creative.
Lataa
Veken oma Ranua-mallisto valmistetaan kotimaisesta männystä Ranualla.
Veken oma Ranua-mallisto valmistetaan kotimaisesta männystä Ranualla.
Alexander Store / Lumiko Creative.
Lataa
Alexander Store / Lumiko Creative
Lataa
Veke Helsinki sijaitsee Lanternan kauppakeskuksen ensimmäisessä kerroksessa.
Veke Helsinki sijaitsee Lanternan kauppakeskuksen ensimmäisessä kerroksessa.
Alexander Store / Lumiko Creative
Lataa
Alexander Store / Lumiko Creative
Lataa
Alexander Store / Lumiko Creative
Lataa
Sisustetut kokonaisuudet on suunniteltu inspiroimaan ja tuomaan ideoita omaan kotiin.
Sisustetut kokonaisuudet on suunniteltu inspiroimaan ja tuomaan ideoita omaan kotiin.
Alexander Store / Lumiko Creative
Lataa

Veke (Veke Home Oy) on Lapin Ranualta ponnistava huonekalu- ja sisustuskauppa. Yrityksen verkkokauppa veke.fi on yksi Suomen suurimmista alallaan. Vekellä on myymälät Vantaalla, Raisiossa, Tampereella, Oulussa, Rovaniemellä. Kesäkuussa yhtiö avaa uuden myymälän Kuopioon ja syksyllä Helsinkiin. Vuonna 2025 Veken liikevaihto oli 56,7 miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää 140 henkilöä. Yritykselle on myönnetty Avainlippu-tunnus.

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