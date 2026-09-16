Sipoon palvelutalosäätiö tarjoaa kodin elämäntilanteen muuttuessa

Sipoossa toimiva Sipoon palvelutalosäätiö tarjoaa ikääntyneille ja vammaisille henkilöille asumisvaihtoehtoja tuetusta palveluasumisesta ympärivuorokautiseen palveluasumiseen. Säätiön neljä toimipistettä sijaitsevat Söderkullassa ja Nikkilässä.

Palvelutalo Linda on monipuolinen asumisen, hoivan ja yhteisöllisen toiminnan keskus Söderkullassa, jossa on asumista tukevaa yritystoimintaa, kuten parturi-, kampaamo- ja fysioterapia-, ateriapalvelut sekä juristitoimintaa.

Palvelutalo Elsie tarjoaa asumista ja ympärivuorokautista hoivaa Nikkilän palvelujen äärellä. Senioritalo Sipoon Sofiessa on omistus- ja vuokra-asuntoja yli 60-vuotiaille, ja asukkaiden yhteisöllisyys tukee itsenäistä arkea.

Säätiön toiminnan lähtökohtana on, että koti säilyy turvallisena myös toimintakyvyn muuttuessa. Asukkaan yksilöllisyys ja itsemääräämisoikeus sekä yhteistyö omaisten ja läheisten kanssa kuuluvat kaikkiin asumisen muotoihin.

"Jokaisella asukkaalla pitää olla turvallinen koti, tuttuja ihmisiä, mielekästä tekemistä ja todellinen mahdollisuus vaikuttaa omaan arkeensa. Hyvä palvelu näkyy ennen kaikkea siinä, että ihminen tulee kuulluksi ja saa apua silloin, kun hän sitä tarvitsee", sanoo Fellman.

Arjen hyvinvointia tukevat hoivapalvelujen lisäksi ruokailu, viriketoiminta, kuntoutusta ja hyvinvointia edistävät palvelut sekä ystävätoiminta. Säätiö tekee yhteistyötä myös paikallisten kumppanien kanssa, joista osa on säätiön perustajayhteisöjä.

Sipoon palvelutalosäätiön asumisvaihtoehtoihin voi hakea myös muilta paikkakunnilta. Palveluasumiseen hakevalta pyydetään hakemuksen liitteeksi selvitykset palvelun tarpeesta, tuloista ja varallisuudesta. Lisätiedot ja hakemuslomake löytyvät säätiön verkkosivuilta.