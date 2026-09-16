Sipoon palvelutalosäätiö tarjoaa kodin elämäntilanteen muuttuessa
16.9.2026 14:16:45 EEST | Sipoon palvelutalosäätiö sr/ Servicehusstiftelsen i Sibbo sr | Tiedote
Sipoon palvelutalosäätiön Palvelutalo Linda, Palvelutalo Elsie ja Senioritalo Sofie muodostavat Sipoossa toisiaan täydentävän asumisen ja hoivan kokonaisuuden. Tavoitteena on turvallinen ja oman näköinen arki, jossa asukas tulee kuulluksi ja voi säilyttää mahdollisimman suuren itsenäisyyden.
"Hyvä palvelu näkyy ennen kaikkea siinä, että ihminen saa apua silloin, kun hän sitä tarvitsee", sanoo Sipoon palvelutalosäätiön toimitusjohtaja Veronica Fellman.
Sipoossa toimiva Sipoon palvelutalosäätiö tarjoaa ikääntyneille ja vammaisille henkilöille asumisvaihtoehtoja tuetusta palveluasumisesta ympärivuorokautiseen palveluasumiseen. Säätiön neljä toimipistettä sijaitsevat Söderkullassa ja Nikkilässä.
Palvelutalo Linda on monipuolinen asumisen, hoivan ja yhteisöllisen toiminnan keskus Söderkullassa, jossa on asumista tukevaa yritystoimintaa, kuten parturi-, kampaamo- ja fysioterapia-, ateriapalvelut sekä juristitoimintaa.
Palvelutalo Elsie tarjoaa asumista ja ympärivuorokautista hoivaa Nikkilän palvelujen äärellä. Senioritalo Sipoon Sofiessa on omistus- ja vuokra-asuntoja yli 60-vuotiaille, ja asukkaiden yhteisöllisyys tukee itsenäistä arkea.
Säätiön toiminnan lähtökohtana on, että koti säilyy turvallisena myös toimintakyvyn muuttuessa. Asukkaan yksilöllisyys ja itsemääräämisoikeus sekä yhteistyö omaisten ja läheisten kanssa kuuluvat kaikkiin asumisen muotoihin.
"Jokaisella asukkaalla pitää olla turvallinen koti, tuttuja ihmisiä, mielekästä tekemistä ja todellinen mahdollisuus vaikuttaa omaan arkeensa. Hyvä palvelu näkyy ennen kaikkea siinä, että ihminen tulee kuulluksi ja saa apua silloin, kun hän sitä tarvitsee", sanoo Fellman.
Arjen hyvinvointia tukevat hoivapalvelujen lisäksi ruokailu, viriketoiminta, kuntoutusta ja hyvinvointia edistävät palvelut sekä ystävätoiminta. Säätiö tekee yhteistyötä myös paikallisten kumppanien kanssa, joista osa on säätiön perustajayhteisöjä.
Sipoon palvelutalosäätiön asumisvaihtoehtoihin voi hakea myös muilta paikkakunnilta. Palveluasumiseen hakevalta pyydetään hakemuksen liitteeksi selvitykset palvelun tarpeesta, tuloista ja varallisuudesta. Lisätiedot ja hakemuslomake löytyvät säätiön verkkosivuilta.
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Yhteyshenkilöt
Veronica FellmanToimitusjohtajaPuh:0504097484veronica.fellman@palvelutalolinda.fi
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Tietoa Sipoon palvelutalosäätiöstä
Sipoon palvelutalosäätiö tarjoaa ikääntyneille ja vammaisille henkilöille mahdollisuuden itsenäiseen elämään turvallisessa, viihtyisässä ja kodinomaisessa ympäristössä. Palveluissa pidämme tärkeänä asukkaan yksilöllisyyden ja itsemääräämisoikeuden huomioon ottamista sekä yhteistyötä omaisten ja läheisten kanssa. Periaatteena on, että talossa voi asua koko loppuiän, kuntoisuuden vaihteluista huolimatta.
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Lue lisää julkaisijalta Sipoon palvelutalosäätiö sr/ Servicehusstiftelsen i Sibbo sr
Servicehusstiftelsen i Sibbo erbjuder ett hem när livet förändras16.9.2026 14:17:56 EEST | Tiedote
Koncernen Servicehusstiftelsen i Sibbo, som äger Servicehuset Linda, Servicehuset Elsie och Seniorhuset Sofie, bildar en kompletterande boende- och vårdenhet i Sibbo. Målet är en trygg och personlig vardag, där invånaren blir hörd och kan behålla så mycket självständighet som möjligt. "Vår goda service syns framför allt i att invånaren får hjälp när det behövs", säger Veronica Fellman, verkställande direktör för Servicehusstiftelsen i Sibbo.
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