Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

Pysäköinnin lippuautomaatit vähenevät – Valtaosa maksaa jo kännykällä

15.9.2026 10:11:16 EEST | Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala | Tiedote

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Helsingissä poistetaan tänä syksynä käytöstä noin 35 pysäköinnin lippuautomaattia. Lippuautomaatteja on kaupungissa yhä noin 400.

Hupussa on ohjeet suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.
Suljetun lippuautomaatin tunnistaa vaaleanpunaisesta hupusta. Anni Koikkalainen

Yhä useampi hoitaa Helsingissä pysäköintimaksunsa kännykkäsovelluksella tai tekstiviestillä. Siksi kaupunki poistaa tänä syksynä käytöstä lippuautomaattejaan alueilla, joissa niitä on lähekkäin tai niiden käyttö on vähäistä.

Käytöstä poistuu noin 35 lippuautomaattia. Suljetun automaatin tunnistaa vaaleanpunaisesta hupusta.

Toimivia automaatteja on Helsingin kaduilla edelleen nelisensataa, varsinkin suosittujen vierailu- ja matkailukohteiden lähellä.

Nykyään yli 95 prosenttia Helsingin pysäköintimaksuista hoidetaan mobiilisti. Se on yleensä nopeampaa kuin käynti automaatilla.

Avainsanat

helsinkipysäköintipysäköinninvalvonta

Yhteyshenkilöt

Maria Broman
projektipäällikkö
kaupunkiympäristön toimiala
pysäköinninvalvonta ja pysäköintipalvelut
puh. 050 340 2524
maria.broman@hel.fi

Kuvat

Hupussa on ohjeet suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.
Suljetun lippuautomaatin tunnistaa vaaleanpunaisesta hupusta.
Anni Koikkalainen
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Kaupunkiympäristön toimiala huolehtii Helsingin kaupunkiympäristön suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta, rakennusvalvonnasta sekä ympäristöön liittyvistä palveluista.

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