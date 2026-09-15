Pysäköinnin lippuautomaatit vähenevät – Valtaosa maksaa jo kännykällä
15.9.2026 10:11:16 EEST | Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala | Tiedote
Helsingissä poistetaan tänä syksynä käytöstä noin 35 pysäköinnin lippuautomaattia. Lippuautomaatteja on kaupungissa yhä noin 400.
Yhä useampi hoitaa Helsingissä pysäköintimaksunsa kännykkäsovelluksella tai tekstiviestillä. Siksi kaupunki poistaa tänä syksynä käytöstä lippuautomaattejaan alueilla, joissa niitä on lähekkäin tai niiden käyttö on vähäistä.
Käytöstä poistuu noin 35 lippuautomaattia. Suljetun automaatin tunnistaa vaaleanpunaisesta hupusta.
Toimivia automaatteja on Helsingin kaduilla edelleen nelisensataa, varsinkin suosittujen vierailu- ja matkailukohteiden lähellä.
Nykyään yli 95 prosenttia Helsingin pysäköintimaksuista hoidetaan mobiilisti. Se on yleensä nopeampaa kuin käynti automaatilla.
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Yhteyshenkilöt
Maria Broman
projektipäällikkö
kaupunkiympäristön toimiala
pysäköinninvalvonta ja pysäköintipalvelut
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maria.broman@hel.fi
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Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
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