Arctic Lights Comic Con kokoaa sarjakuvamaailman huippunimet Helsinkiin

Tapahtumaan saapuu ensi keväänä kahdeksan kansainvälisesti tunnettua sarjakuvantekijää: Todd Nauck, Manuel García, Tom Grummett, Torunn Grønbekk, Dani Strips, Phil Noto, John McCrea, ja Daniel Acuña. Ensimmäisenä tapahtumaan kiinnitetty sarjakuvantekijä Todd Nauck tunnetaan erityisesti 2000-luvun myydyimmän sarjakuvalehden Amazing Spider-Man #583 taiteilijana.

Sarjakuvantekijöiden joukko edustaa monipuolisesti kansainvälistä sarjakuvataidetta ja sen eri tekijäsukupolvia. Arctic Lights Comic Conissa kävijät pääsevät tapaamaan taiteilijoita kasvotusten, kuulemaan heidän urastaan ja tutustumaan siihen, miten tunnetut sarjakuvahahmot ja -tarinat syntyvät.

– Olemme todella innoissamme siitä, että olemme onnistuneet tuomaan Arctic Lights Comic Coniin tänä vuonna erityisesti eurooppalaisia sarjakuvantekijöitä, kertoo tapahtuman tuottaja Ida Kuningas.

Arctic Lights Comic Conin ensimmäiset tähtivieraat ovat brittiläiset näyttelijät Richard Price ja Rich Keeble

Kansainvälisten vieraiden joukossa nähdään myös näyttelijöitä. Tapahtuman ensimmäiset julkistetut tähtivieraat ovat brittiläiset näyttelijät Richard Price ja Rich Keeble.

Richard Price tunnetaan erityisesti työstään suositussa Doctor Who -sarjassa. Näyttelijän ja Creature Performerin rooleissa Price on vastannut useiden sarjan tunnettujen hahmojen esittämisestä. Hänen esittämiään hahmoja ovat muun muassa Cybermanit, Dalekit, Judoonit ja Sea Devilit. Rich Keeble tunnetaan monipuolisesta työstään televisiossa ja videopeleissä. Hän on esiintynyt muun muassa televisiosarjoissa Good Omens ja Rivals sekä videopeleissä Clair Obscur: Expedition 33, LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight ja Wuthering Waves.

Arctic Lights Comic Conin tavoitteena on tuoda aito Comic Con elämys suomalaisten ulottuville. Tapahtumasta löytyy sarjoista ja elokuvista inspiraatiota ammentavia aktiviteettejä ja ohjelmanumeroja. Ohjelma ja vierasjulkistukset täydentyvät myöhemmin.

Arctic Lights Comic Conin tuoreimmat uutiset löydät tapahtuman verkkosivuilta sekä sosiaalisen median kanavista:

Lisätiedot:

Ida Kuningas, tapahtuman tuottaja, Ida.Kuningas@messukeskus.com, puh. 0505238223