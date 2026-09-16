Arctic Lights Comic Con kokoaa sarjakuvamaailman huippunimet Helsinkiin
16.9.2026 08:50:00 EEST | Messukeskus | Tiedote
Suomen suurin popkulttuuritapahtuma Arctic Lights Comic Con järjestetään Helsingin Messukeskuksessa 3.–4.4.2027. Tapahtuma järjestettiin ensimmäisen kerran toukokuussa 2026.
Tapahtumaan saapuu ensi keväänä kahdeksan kansainvälisesti tunnettua sarjakuvantekijää: Todd Nauck, Manuel García, Tom Grummett, Torunn Grønbekk, Dani Strips, Phil Noto, John McCrea, ja Daniel Acuña. Ensimmäisenä tapahtumaan kiinnitetty sarjakuvantekijä Todd Nauck tunnetaan erityisesti 2000-luvun myydyimmän sarjakuvalehden Amazing Spider-Man #583 taiteilijana.
Sarjakuvantekijöiden joukko edustaa monipuolisesti kansainvälistä sarjakuvataidetta ja sen eri tekijäsukupolvia. Arctic Lights Comic Conissa kävijät pääsevät tapaamaan taiteilijoita kasvotusten, kuulemaan heidän urastaan ja tutustumaan siihen, miten tunnetut sarjakuvahahmot ja -tarinat syntyvät.
– Olemme todella innoissamme siitä, että olemme onnistuneet tuomaan Arctic Lights Comic Coniin tänä vuonna erityisesti eurooppalaisia sarjakuvantekijöitä, kertoo tapahtuman tuottaja Ida Kuningas.
Arctic Lights Comic Conin ensimmäiset tähtivieraat ovat brittiläiset näyttelijät Richard Price ja Rich Keeble
Kansainvälisten vieraiden joukossa nähdään myös näyttelijöitä. Tapahtuman ensimmäiset julkistetut tähtivieraat ovat brittiläiset näyttelijät Richard Price ja Rich Keeble.
Richard Price tunnetaan erityisesti työstään suositussa Doctor Who -sarjassa. Näyttelijän ja Creature Performerin rooleissa Price on vastannut useiden sarjan tunnettujen hahmojen esittämisestä. Hänen esittämiään hahmoja ovat muun muassa Cybermanit, Dalekit, Judoonit ja Sea Devilit. Rich Keeble tunnetaan monipuolisesta työstään televisiossa ja videopeleissä. Hän on esiintynyt muun muassa televisiosarjoissa Good Omens ja Rivals sekä videopeleissä Clair Obscur: Expedition 33, LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight ja Wuthering Waves.
Arctic Lights Comic Conin tavoitteena on tuoda aito Comic Con elämys suomalaisten ulottuville. Tapahtumasta löytyy sarjoista ja elokuvista inspiraatiota ammentavia aktiviteettejä ja ohjelmanumeroja. Ohjelma ja vierasjulkistukset täydentyvät myöhemmin.
Arctic Lights Comic Conin tuoreimmat uutiset löydät tapahtuman verkkosivuilta sekä sosiaalisen median kanavista:
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Verkkosivu: https://arcticlightscomiccon.messukeskus.com/
Lisätiedot:
Ida Kuningas, tapahtuman tuottaja, Ida.Kuningas@messukeskus.com, puh. 0505238223
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Tietoja julkaisijasta
Helsingin Messukeskus on Pohjoismaiden muuntuvin tapahtumatalo ja vaikuttavin kohtaamismedia. Suomen suurin tapahtumajärjestäjä tuottaa laadukkaita tapahtumia sekä vuokraa tilojaan ja palvelujaan erilaisten tapahtumien areenaksi. Messukeskuksen itse tuottamia tapahtumia ovat mm. Habitare, Helsingin Kirjamessut, Educa, FinnBuild, Matkamessut ja Vene Båt. Vierastapahtumina Messukeskuksen tiloissa järjestetään mm. Slush, Nordic Business Forum, Assembly, Koiramessut sekä lukuisia kansainvälisiä kongresseja ja yritystapahtumia vuosittain. Messukeskuksen tulovaikutus pääkaupunkiseudulle oli 304 miljoonaa euroa ja toiminnan työllisyysvaikutus oli 4140 henkilötyövuotta vuonna 2025. Tilat käsittävät 7 hallia, 40 muuntuvaa kokoustilaa, 21 ravintolaa ja oman tapahtumahotellin. Omistajayritys Suomen Messut Oyj perustettiin vuonna 1919. | Messukeskus. The real social media. | www.messukeskus.com @messukeskus
Helsinki Expo and Convention Centre (brand name Messukeskus) is the most versatile event venue and meeting place in the Nordics. As Finland’s premier experience provider, we organise high-quality events and rent out our facilities for various occasions. Events produced by Messukeskus include, among others, Habitare, the Helsinki Book Fair, Educa, Finnbuild, Matka Nordic Travel Fair, and Helsinki International Boat Show. Messukeskus also hosts guest events such as Slush, Nordic Business Forum, Assembly, International Dog Fair, as well as many international congress and business events every year. In 2025, the events held at the Helsinki Exhibition and Convention Centre brought in a revenue stream of 304 million euros to the Helsinki metropolitan area and created the equivalent of 4,140 full-time jobs. The premises include 7 halls, 40 convertible meeting rooms, 21 restaurants, and the hotel.The Finnish Fair Corporation was founded in 1919. | Messukeskus. The real social media | www.messukeskus.com @messukeskus
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