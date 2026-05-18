Vuosina 2020 ja 2021 syntyneet helsinkiläiset pääsevät kokemaan musiikin ja teatterin taian

Kaksi Kulttuurin kummilapset -palvelun toimijaa yhdistää jo toista kertaa voimansa. Vuonna 2021 syntyneiden helsinkiläislasten kulttuurikummina toimiva Helsingin Kaupunginteatteri ja vuonna 2020 syntyneiden lasten kulttuurikummina toimiva Helsingin kaupunginorkesteri tuottavat yhdessä kummilapsilleen konserttiesityksen Pekka ja susi, jota esitetään syys-lokakuun vaihteessa Musiikkitalossa ja HKT:n suurella näyttämöllä.

”Jukka Nykäsen säveltämä uusi musiikki on riemullista ja orkestroija Marko Hilpon käsi on ohjannut sitä suuntaan, joka pitää yleisön mielenkiinnon yllä. Uusien laulujen kautta Pekka ja susi -tarina avautuu tuoreesta kulmasta”, toteaa Helsingin kaupunginorkesterin intendentti Jari Eskola.

”Pekka ja susi on monelle tuttu tarina, ja juuri siksi on ollut kiehtovaa etsiä siihen omaa näkökulmaa. Olemme tutkineet, mitä tanssi ja liike voivat tuoda musiikin rinnalle ja millaisia merkityksiä ne voivat avata tarinaan”, ohjaaja-koreografi Johanna Elovaara kertoo.

”Työskentelyssä on ollut paljon leikkiä, kokeilua ja yhteistä oivaltamista ja koko työryhmä on heittäytynyt mukaan tutkimaan ja rakentamaan maailmaa. Uskon, että uteliaisuus ja ilo välittyvät myös yleisölle.”

Orkesterin ja teatterin kummiperheille suunnattujen esitysten lisäksi Pekka ja susi -produktiosta järjestetään yleisöesitys Musiikkitalon Konserttisalissa torstaina 17.9. klo 18.30.

Pekka ja susi

Helsingin Kaupunginteatterin ja Helsingin kaupunginorkesterin yhteisteos kunnioittaa Sergei Prokofjevin alkuperäisteosta ja tuo siihen lisäksi uutta musiikkia, tanssia ja teatterin taikaa.

On aamu maatilalla, missä Pekka asuu isoisänsä kanssa. Isoisä on aloittanut jo työt ja maatilan eläimet ovat heränneet. Pekka on rohkea poika, mutta hän ei isoisän varoituksista huolimatta muista aina sulkea veräjää. Niin käy myös tänä aamuna. Tilalla asuva ankka nauttii päästessään kerrankin pihan ulkopuolelle lätäkköön kylpemään, mutta mitä tapahtuu, kun viereisestä metsästä tulee susi. Onneksi Pekka on paitsi rohkea, myös nokkela, joten hätä ei ole tämän näköinen.

Helsingin kaupunginorkesteria johtaa Mikael Loponen ja ohjauksesta ja koreografiasta vastaa Johanna Elovaara. Dramaturgian ja laulujen sanat on tehnyt Sanna Niemeläinen, lavastus- ja pukusuunnittelusta vastaa Elina Kolehmainen ja naamioinnin on suunnitellut Aino Hyttinen. Lavalla yhdessä kaupunginorkesterin kanssa esiintyvät Satu Sopanen, Martti Manninen, Raili Raitala ja Pekka Louhio. Uutta musiikkia teokseen on säveltänyt Jukka Nykänen ja orkestraation on tehnyt Marko Hilpo.

Kulttuurin kummilapset

Kulttuurin kummilapset on maksuton kulttuuripalvelu helsinkiläisille perheille. Jokaisella vuonna 2020 tai sen jälkeen syntyvällä helsinkiläisellä lapsella on kummina kulttuuritoimija, jonka kautta lapsi ja hänen perheensä saa henkilökohtaisen kosketuksen taiteeseen. Lapsen syntymävuoden mukaan määräytyvä kulttuurikummi järjestää lapsille vuosittain kaksi maksutonta kulttuuritapahtumaa, ja toiminta jatkuu, kunnes lapsi aloittaa koulun. Tapahtumat suunnitellaan lapsen ikä huomioiden ja ne soveltuvat kaikille perheille. Kulttuurin kummilapset -palvelua hallinnoi Helsingin kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala. Toiminnan mahdollistaa Jane ja Aatos Erkon säätiön avustus.

Vuonna 2020 syntyneiden helsinkiläisten lasten kummina toimii Helsingin kaupunginorkesteri, jonka 26 vuotta sitten aloittama kummilapsitoiminta on laajentunut noin 30 eturivin taide- ja kulttuuritoimijan ja Helsingin kaupungin yhteiseksi toiminnaksi. Helsingin Kaupunginteatteri on yksi helsinkiläisten vuonna 2021 syntyneiden lasten teatterikummeista.

Kulttuurin kummilapsi -toiminnan tarkoitus on lisätä helsinkiläisten perheiden hyvinvointia ja yhdenvertaisuutta sekä tukea lapsen kasvua ja kehitystä taiteen ja kulttuurin keinoin. Toiminta kannustaa matalalla kynnyksellä näkemään, kuulemaan ja kokemaan kotikaupunkia sekä tutustumaan sen kulttuuripaikkoihin.

Lapset saavat kutsun Kulttuurin kummilapseksi neuvolasta. Mukaan toimintaan voi ilmoittautua verkkosivustolla kummilapset.hel.fi.

Pekka ja susi -yleisöesitys Musiikkitalon Konserttisalissa:

To 17.9.2026 klo 18.30

Esityksen kesto on noin 45 minuuttia. Ikäsuositus 5+.

Lisätietoja:

Helsingin Kaupunginteatteri, viestintäpäällikkö Kaisa Pelkonen, kaisa.pelkonen@hkt.fi, 040 552 3788

Helsingin kaupunginorkesteri, viestintä- ja yhteyspäällikkö Marja Istala Kumpunen, marja.istalakumpunen@hel.fi, 050 555 3551

Kulttuurin kummilapset, lastenkulttuurin erityissuunnittelija Laura Arala, laura.arala@hel.fi, 040 162 6387