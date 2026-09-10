Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

EU myönsi Haaga-Helialle 3,6 miljoonaa euroa tekoälyn ja liiketoiminnan koulutusohjelmaan

15.9.2026 10:55:04 EEST | Haaga-Helia ammattikorkeakoulu | Tiedote

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Haaga-Helia ammattikorkeakoulu on saanut 3,6 miljoonan euron rahoituksen Euroopan komissiolta NavigAIte EU -hankkeen koordinointiin. Haaga-Heliasta tulee ensimmäinen suomalainen ammattikorkeakoulu, joka koordinoi Erasmus Mundus Joint Master's -ohjelmaa.

Hanke toteutetaan yhteistyössä espanjalaisen Sevillan yliopiston (University of Seville) ja slovakialaisen Košicen teknillisen yliopiston (Technical University of Košice) kanssa. Hanke mahdollistaa aiemmin menestyksekkäästi pilotoidun UlysseusAI – AI for Business Transformation -Master-ohjelman toteuttamisen Erasmus Mundus -viitekehyksessä.
 
Kaksivuotinen European Joint Master (Erasmus Mundus) -koulutusohjelma yhdistää tekoälyn, liiketoiminnan uudistamisen, etiikan ja kestävän kehityksen näkökulmat. Ohjelma tarjoaa opiskelijoille korkeatasoisen ja monitieteisen koulutuksen sekä valmiudet johtaa tekoälyn vastuullista ja kestävää käyttöönottoa eurooppalaisissa ja kansainvälisissä organisaatioissa.

Rahoitus vahvistaa Haaga-Helian asemaa kansainvälisen korkeakouluyhteistyön sekä tekoälyosaamisen kehittäjänä. Erasmus Mundus -ohjelmat ovat Euroopan unionin arvostetuimpia yhteistutkinto-ohjelmia, ja niiden tavoitteena on edistää korkeakoulujen välistä kansainvälistä yhteistyötä sekä opiskelijoiden liikkuvuutta.

Hankkeen toteutus alkaa 1. lokakuuta 2026 ja jatkuu 30. marraskuuta 2032 saakka.

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