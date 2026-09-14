Mt 2773 Viljakkala–Takamaa katkaistaan Komin ja Hirvilahden välillä
15.9.2026 10:53:31 EEST | Sisä-Suomen elinvoimakeskus | Tiedote
Uusimme Viljakkalassa maantien 2773 alittavia rumpuja. Työn vuoksi tie katkaistaan Komin ja Hirvilahden välillä ja ajoneuvoliikenne ohjataan kiertoreitille. Rumpuja vaihdetaan 16.–18.9.2026.
Tie on rummun vaihdon kohdalla suljettuna keskiviikkona 16.9.2026 klo 8.00–18.00, torstaina 17.9. klo 8.00–18.00 ja perjantaina 18.9.2026 klo 8.00–18.00 välisen ajan. Työkohteet sijaitsevat noin 2 km pituisella osuudella välillä Komi-Korpelankulma.
Töiden ajan ajoneuvoliikenteen käytössä on viitoitettu kiertoreitti Koivistonkylän kautta maanteitä mt 2771 ja mt 2772 pitkin.
Työstä aiheutuu merkittävää haittaa liikenteelle.
Työt ovat osa Sisä-Suomen kuivatusurakkaa, jossa elinvoimakeskus uusii maantien alittavia rumpuja useilla kohteita eri puolilla Pirkanmaata
Urakoitsijana toimii Pimara Oy.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Urakoitsijan edustaja Lasse Hahko Pimara Oy, p. 040 4805112
Projektipäällikkö Veli-Pekka Pelttari, Lounais-Suomen elinvoimakeskus, p. 029 5022 821
Tilaajan valvontakonsultti Anne Valkonen Finnmap Infra Oy p 040 5797939
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