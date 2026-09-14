Mt 2773 Viljakkala–Takamaa katkaistaan Komin ja Hirvilahden välillä

Päällystystyöt viikolla 38 Pirkanmaalla ja Kanta-Hämeessä 14.9.2026 07:30:00 EEST | Tiedote

Viikolla 38 päällystetään Ylöjärvellä, Juupajoella, Akaassa, Tampereella, Lempäälässä, Forssassa, Hausjärvellä, Janakkalassa ja Jokioisilla. Valmistelevia töitä tehdään Hausjärvellä ja Sastamalassa. Tienkäyttäjiltä pyydetään erityistä varovaisuutta työmaiden läheisyydessä ja varaamaan hieman lisää aikaa matkantekoon. Tietyömaiden sijainnin voi tarkistaa etukäteen Fintrafficin Liikennetilanne -palvelusta.