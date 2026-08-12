Seed Village: See the Selected Companies 2026
15.9.2026 10:55:16 EEST | Kasvu Open | Tiedote
Seed Village is an RDI-driven accelerator for companies who want to scale their business and develop their products. This year, Kasvu Open organizes two accelerators: Optimal Human Performance and Wellbeing and H2 Fuel the Momentum. The Seed Village juries selected 20 companies for the accelerators.
Seed Village empowers companies to scale their innovations by connecting them with RDI experts, the latest research data, and world-class testing facilities. The selected companies were rated based on four criteria: market potential, ability to grow, references and team.
SEED VILLAGE – H2 FUEL THE MOMENTUM
Seed Village – H2 Fuel the Momentum is for companies developing and applying hydrogen solutions across the value chain. The jury is scouting for active hydrogen players as well as companies that are exploring opportunities and developing new solutions.
THE SELECTED COMPANIES ARE:
- CarbonReUse Finland, Lahti
- Nordic Energy Innovation – Cetrium, Varkaus
- Reduciner, Helsinki
- PowerUP Energy Technologies, Turku
- ZUN-H, Kerava
- SMART+IONS, Espoo
- Novox, Espoo
- Xylo Gas, Siuntio
In addition, two of the companies requested to keep their names confidential.
Seed Village – H2 Fuel the Momentum is organized by Kasvu Open and Jyväskylä Business Development Services together with program partners Cefmof, JAMK University of Applied Sciences, University of Jyväskylä, Helen, VTT, ABB, Äänekosken Kehitys and The Startup Factory. Read more.
SEED VILLAGE – OPTIMAL HUMAN PERFORMANCE AND WELLBEING
Seed Village – Optimal Human Performance and Wellbeing is for companies building the future of performance tracking, measurement, injury prevention and data and AI solutions in wellbeing. The jury is scouting for long-established companies as well as idea-stage companies that are building next-level solutions and developing new ideas for the industry.
THE SELECTED COMPANIES ARE:
- Ai2Ai, Turku
- Ankerias, Helsinki
- Enermiq, Helsinki
- Ensio Health, Kangasala
- FUTUAI, Jyväskylä
- Louhicare, Kirkkonummi
- SPÅT, Turku
- Mental Race, Jyväskylä
- InLiSol, Uusikaupunki
In addition, one of the companies requested to keep their name confidential.
Seed Village – Optimal Human Performance and Wellbeing is organized by Kasvu Open and Jyväskylä Business Development Services together with program partners JAMK University of Applied Sciences, University of Jyväskylä, Finnish Institute of High Performance Sport, Firstbeat and The Startup Factory. Read more.
MORE INFO
Vivi Pöntiö
Kasvu Open
+358 50 439 8988
vivi.pontio@kasvuopen.co
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jaana SeppäläToimitusjohtaja, Kasvu OpenPuh:050 304 6794jaana.seppala@kasvuopen.co
Vivi PöntiöKasvu Open, tuotantoPuh:+358 5 043 98988vivi.pontio@kasvuopen.co
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