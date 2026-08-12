Kasvu Open

Seed Village: See the Selected Companies 2026

15.9.2026 10:55:16 EEST | Kasvu Open | Tiedote

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Seed Village is an RDI-driven accelerator for companies who want to scale their business and develop their products. This year, Kasvu Open organizes two accelerators: Optimal Human Performance and Wellbeing and H2 Fuel the Momentum. The Seed Village juries selected 20 companies for the accelerators.

Selected companies get to create long-lasting B2B partnerships, gain access to national and international networks and connect with meaningful partners to support their growth.
Selected companies get to create long-lasting B2B partnerships, gain access to national and international networks and connect with meaningful partners to support their growth. Kasvu Open

Seed Village empowers companies to scale their innovations by connecting them with RDI experts, the latest research data, and world-class testing facilities. The selected companies were rated based on four criteria: market potential, ability to grow, references and team.

SEED VILLAGE – H2 FUEL THE MOMENTUM

Seed Village – H2 Fuel the Momentum is for companies developing and applying hydrogen solutions across the value chain. The jury is scouting for active hydrogen players as well as companies that are exploring opportunities and developing new solutions.

THE SELECTED COMPANIES ARE:

  • CarbonReUse Finland, Lahti
  • Nordic Energy Innovation – Cetrium, Varkaus
  • Reduciner, Helsinki
  • PowerUP Energy Technologies, Turku
  • ZUN-H, Kerava
  • SMART+IONS, Espoo
  • Novox, Espoo
  • Xylo Gas, Siuntio

In addition, two of the companies requested to keep their names confidential.

Seed Village – H2 Fuel the Momentum is organized by Kasvu Open and Jyväskylä Business Development Services together with program partners Cefmof, JAMK University of Applied Sciences, University of Jyväskylä, Helen, VTT, ABB, Äänekosken Kehitys and The Startup Factory. Read more.

SEED VILLAGE – OPTIMAL HUMAN PERFORMANCE AND WELLBEING

Seed Village – Optimal Human Performance and Wellbeing is for companies building the future of performance tracking, measurement, injury prevention and data and AI solutions in wellbeing. The jury is scouting for long-established companies as well as idea-stage companies that are building next-level solutions and developing new ideas for the industry.

THE SELECTED COMPANIES ARE:

  • Ai2Ai, Turku
  • Ankerias, Helsinki
  • Enermiq, Helsinki
  • Ensio Health, Kangasala
  • FUTUAI, Jyväskylä
  • Louhicare, Kirkkonummi
  • SPÅT, Turku
  • Mental Race, Jyväskylä
  • InLiSol, Uusikaupunki

In addition, one of the companies requested to keep their name confidential.

Seed Village – Optimal Human Performance and Wellbeing is organized by Kasvu Open and Jyväskylä Business Development Services together with program partners JAMK University of Applied Sciences, University of Jyväskylä, Finnish Institute of High Performance Sport, Firstbeat and The Startup Factory. Read more.

MORE INFO

Vivi Pöntiö
Kasvu Open
+358 50 439 8988
vivi.pontio@kasvuopen.co

Avainsanat

kasvu openseed villagehydrogenhuman performance

Yhteyshenkilöt

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Selected companies get to create long-lasting B2B partnerships, gain access to national and international networks and connect with meaningful partners to support their growth.
Selected companies get to create long-lasting B2B partnerships, gain access to national and international networks and connect with meaningful partners to support their growth.
Kasvu Open
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Kasvu Open on suomalaisen kasvun ykköskehittäjä. Meidän työtämme on auttaa yrityksiä toteuttamaan unelmansa. Me tunnemme kasvuyritykset paremmin kuin kukaan muu. Olemme sparranneet vuodesta 2011 lähtien yli 3700 yritystä, ja tunnistamme tuhansien pk-yritysten kasvusuunnitelmat. Me tiedämme, mihin yritykset haluavat kasvaa, ja mitä ne tarvitsevat kasvun toteuttamiseen.  Lue lisää

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