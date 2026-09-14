Tuore raumalainen Milli-miljonääri: ”Luulin sen olevan virhe”
15.9.2026 10:54:27 EEST | Veikkaus Oy | Tiedote
Perjantaina 28.8. Milli-pelin arvonnassa löytyi yksi täysosuma, jolla raumalainen nainen voitti miljoonan euron päävoiton. Tuore miljonääri luuli täysosumaa ensin virheeksi.
- Mieheni sanoi lauantaiaamuna, että Raumalle on taas osunut päävoitto. Avasin Veikkauksen sovelluksen eikä siellä näkynyt mitään. Menin sitten vielä katsomaan eilisen pelini ja luulin siellä Millissä olevan jonkun virheen, kun kaikki numerot olivat vihreällä.
Sovelluksen vihreät pallot kertoivat, että miljoonan euron voitto oli osunut kohdalleen.
- Ei sitä millään uskonut, että se on totta. Luulin koko ajan, että siellä on sovelluksessa joku virhe. Otin siitä useamman kuvakaappauksenkin siltä varalta, että se kohta häviää sieltä, raumalainen nainen kertoi muutama päivä voiton paljastumisen jälkeen.
Raumalla on ollut onnekkuutta päävoittojen suhteen, sillä vain vajaa viikkoa ennen Milli-pelin päävoittoa kaupunkiin osui myös kuuden miljoonan euron Loton päävoitto.
- Nyt kun raumalaisvoitot kiinnostavat ihmisiä, niin aion kyllä pitää tämän voittoni salassa ulkopuolisilta ja miettiä tarkkaan rauhassa, mitä voittorahoilla teen.
Miljoonan euron päävoitto osui täysin sattumanvaraisilla numeroilla.
- Pelasin muita pelejä ja sinne pelitilille jäi sopivasti euron verran rahaa. Ajattelin roiskaista sen vaan johonkin ja otin Millistä sovelluksen arpoman rivin. Olen pelannut Milliä ennenkin, sillä sieltä tuntuu usein voittavan niitä yhden tai kahden euron voittoja.
Milli-pelissä ei ole Lotosta tai Eurojackpotista tuttua kolmen viikon karenssiaikaa voitonmaksussa, vaan rahat tulivat pian voiton jälkeen voittajan pankkitilille.
- Ei tätä silti meinaa uskoa todeksi, vaikka rahat ovat jo tulleet. Olo on edelleen epäuskoinen, nauroi raumalaisvoittaja onnittelupuhelun lopuksi.
Milli-pelin päävoitot
Voitto, paikkakunta, päivämäärä
- 2 milj. euroa, Kouvola, 6.6.2026, voittajan haastattelu
- 1 milj. euroa, Paimio, 16.6.2025, voittajan haastattelu, voittajan haastattelu
- 1 milj. euroa, Pielavesi, 11.8.2025, voittajan haastattelu
- 1 milj. euroa, Lahti, Kangasala, Raasepori (3 osuuden porukkaa), 9.3.2026, voittajien haastattelu
- 1 milj. euroa, Ranua, 7.4.2026, voittajan haastattelu
- 1 milj. euroa, Lahti, 12.7.2026
- 1 milj. euroa, Rauma, 28.8.2026
- 500 000 euroa, Tampere, 24.6.2026
- 500 000 euroa, Pori, 24.6.2026
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