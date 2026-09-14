Kanta-Hämeen yhteistyötä viedään käytäntöön – kuntakokous kokosi hyte-toimijat yhteen

Kanta-Hämeen kuntien, hyvinvointialueen, Hämeen liiton ja alueen muiden toimijoiden edustajat kokoontuivat 1. syyskuuta Hämeenlinnaan vuosittaiseen hyte-kuntakokoukseen. Kokouksen keskeisenä aiheena oli tänäkin vuonna yhteistyö hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyössä sekä Kanta-Hämeen kuntien, Hämeen liiton ja hyvinvointialueen strateginen yhteistyösopimus.

Strateginen yhteistyösopimus määrittelee yhteisen tekemisen rakenteita ja painopisteitä. Rakenteissa on mukana myös muita hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta edistäviä toimijoita, kuten järjestöt, seurakunnat ja yritykset. Yhteistyön neljä painopistettä ovat hyvinvointia tukeva asuminen, yhteinen tietojohtaminen, varautuminen ja turvallisuus sekä vaikuttava hyvinvointityö. Kokonaisuuteen liittyvät myös alueen houkuttelevuuden ja elinvoiman sekä osaavan työvoiman saatavuuden vahvistaminen.

Hyte-kuntakokouksessa painopisteitä vietiin lähemmäs käytännön tekemistä. Osallistavassa työpajatyöskentelyssä koottiin kuntien, hyvinvointialueen ja muiden toimijoiden näkemyksiä siitä, mitä onnistunut yhteistyö edellyttää ja mitä pitäisi tehdä seuraavaksi. Tuloksia hyödynnetään sopimuksen toimeenpanon tukena muun muassa yhteisten palveluiden ja ennaltaehkäisyn työryhmien työskentelyssä.

Hyvinvointialueella on lakisääteinen velvollisuus järjestää vuosittain yhteistyöneuvottelut kuntien sekä muiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä (hyte) tekevien julkisten toimijoiden, yksityisten yritysten ja yleishyödyllisten yhteisöjen kanssa.

Vuosittaisissa hyte-kuntakokouksissa neuvotellaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä koskevista tavoitteista, toimenpiteistä, yhteistyöstä ja seurannasta omalla alueella. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön tavoitteena on lisätä väestön hyvinvointia ja terveyttä sekä kaventaa terveyseroja.

Yhteinen tieto, selkeät vastuut ja ennakointi korostuivat

Syyskuisen kokouksen avasi hyvinvointialuejohtaja Olli Naukkarinen, joka valotti osallistujille hyvinvointialueen tilannekuvaa ja kertoi ajatuksiaan yhteisen edunvalvonnan tarpeista Kanta-Hämeessä.

Kokoukseen kuului myös työpajatyöskentely, jossa tarkasteltiin yhteistyötä tulevaisuuden muistelu -menetelmää soveltaen. Sen avulla osallistujat pohtivat, miltä onnistunut yhteistyö näyttäisi käytännössä ja mitä sen saavuttaminen edellyttäisi.

Työpajojen keskusteluissa korostuivat erityisesti ennakoiva yhteinen suunnittelu, yhteisen tietopohjan vahvistaminen sekä selkeät vastuut ja roolit. Tärkeänä pidettiin myös avointa tiedonkulkua ja viestintää sekä sitä, että yhteisen työn tuloksia ja vaikuttavuutta pystytään seuraamaan yhdessä sovituilla mittareilla.

Tilaisuuden palautteissa todettiin muun muassa että työpaja oli erittäin hyödyllinen yhteisen tilannekuvan kannalta, vaikka eri toimijoilla onkin erilaiset lähtökohdat ja näkökulmat teemoihin.

Yhteistyösopimuksessa määritetyille tavoitteille on jo valittu konkreettisia jatkotoimia. Esimerkiksi tietojohtamisessa tavoitteena on sovittaa yhteen seurantatiedon keruuta ja tiedonvaihtoa sekä rakentaa yhteisesti käytettävää tietopohjaa päätöksenteon ja hyvinvointityön tueksi. Hyvinvointia tukevassa asumisessa tarkoituksena on laatia alueellinen asumisen suunnitelma, ja turvallisuustyössä tavoitteena on muodostaa Kanta-Hämeelle yhteinen turvallisuuden tilannekuva.

Yhteenvetokeskustelussa nousi vahvasti esiin, ettei yhteistyö synny pelkästään rakenteista. Onnistuminen edellyttää toimijoiden välistä luottamusta, avointa tiedonvaihtoa, yhteisiä tavoitteita ja kaikkien osapuolten sitoutumista niiden toteuttamiseen.

Yhteistyötä rakennetaan usealla tasolla

Oma Hämeen, Kanta-Hämeen kuntien ja Hämeen liiton strateginen yhteistyösopimus on käsitelty ja hyväksytty kaikissa kunnissa. Aluehallitus hyväksyi sen osaltaan toukokuussa. Allekirjoitettu yhteistyösopimus vahvistaa osapuolten sitoutunutta yhteistyötä hyvinvoinnin, terveyden, turvallisuuden, osallisuuden ja elinvoiman edistämisessä. Yhteistyötä tehdään lähivuosina erityisesti hyvinvointia tukevan asumisen, turvallisuuden, varautumisen ja yhteisen tietojohtamisen teemoissa.

Strateginen yhteistyösopimus kokoaa kuntien ja hyvinvointialueen yhteistyötä yhteiseen rakenteeseen. Siihen kuuluvat muun muassa vuosittainen kuntakokous, johtamisen foorumit, yhteisten palvelujen ja ennaltaehkäisyn työryhmät, teemaverkostot sekä avoimet verkostot. Tavoitteena on, että yhteistyö ulottuu strategisesta johtamisesta käytännön palveluihin ja asukkaiden arkeen asti. Tutustu strategiseen yhteistyösopimukseen

Seuraava strategisen tason foorumi on tarkoitus järjestää keväällä 2027 ja seuraava hyte-kuntakokous syksyllä 2027.