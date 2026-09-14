Aluehallitus lähettää sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämissuunnitelman luonnoksen lausuntokierrokselle

Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämissuunnitelman luonnos sisältää Pohteen sosiaali-​ ja terveyspalvelujen keskeiset tavoitteet vuodelle 2030 sekä toimenpiteet vuosille 2027–2028. Tavoitteet ja toimenpiteet liittyvät palvelujen saatavuuteen, palveluverkostoon, monituottajuuteen ja kiinteistöjen uudistamistarpeisiin. Suunnitelmaluonnos sisältää myös talouden tasapainottamisen toimenpiteitä.

Tulevaisuuslautakunta on ohjannut sosiaali- ja järjestämissuunnitelman valmistelua. Aluehallitus merkitsi tiedoksi järjestämissuunnitelman luonnoksen ja lähettää sen lausunnoille Pohteen verkkosivujen kautta. Lausunto- ja palautekierros alkaa keskiviikkona 16.9. ja jatkuu torstaihin 8.10. saakka.

Pohde järjestää torstaina 17.9. kello 17 avoimen tilaisuuden suunnitelmaluonnoksesta. Tilaisuus järjestetään etäyhteydellä. Tilaisuuteen ovat tervetulleita asukkaat, sidosryhmät ja median edustajat.

Muut kokousasiat

Lisäksi aluehallitus käsitteli muun muassa seuraavia asioita ja hyväksyi ne esityslistan mukaisesti:

Palvelualueiden perustaminen ja lakkauttaminen yhteistoimintamenettelyn johdosta

Virkojen perustaminen ja lakkauttaminen yhteistoimintamenettelyn johdosta

Hankintaohjeen päivitys

Hankinnan käynnistämispäätös, perusterveydenhuollon hammasteknisten töiden hankinta

Vastine Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle korvausasiassa

Päätös vahingonkorvausvaatimukseen

Oikaisuvaatimus ikäihmisten palvelujen toimialuejohtajan viranhaltijapäätöksestä 19.8.2026 (Lumijoen palvelukoti Lumilyhdyn lakkauttaminen), Lumijoen kunta

Oikaisuvaatimus toimialuejohtajan vahingonkorvauspäätöksestä

Oikaisuvaatimus palomestarin päätöksestä erhemaksun laskuttamista koskevassa asiassa

Pohjois-Pohjanmaan nuorisovaltuuston jäsenmuutokset

Aluehallituksen otto-oikeuden käyttäminen

Riskienhallintapäällikön palvelussuhteeseen ottaminen (lisäpykälä)

Kokousajat ja pöytäkirjat Pohteen sivuilla

Aluehallitus kokoontuu seuraavan kerran tiistaina 22.9.2026.

Kokousajat, esityslistat ja tarkastetut pöytäkirjat löydät Pohteen verkkosivuilta aluehallituksen sivulta.