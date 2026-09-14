Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde

Aluehallitus lähettää sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämissuunnitelman luonnoksen lausuntokierrokselle

15.9.2026 12:03:46 EEST | Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde | Tiedote

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Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen aluehallitus kokoontui 15.9.2026 puheenjohtaja Mirja Vehkaperän johdolla. Aluehallitus päätti lähettää sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämissuunnitelman luonnoksen lausuntokierrokselle 16.9.–8.10.2026.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämissuunnitelman luonnos sisältää Pohteen sosiaali-​ ja terveyspalvelujen keskeiset tavoitteet vuodelle 2030 sekä toimenpiteet vuosille 2027–2028. Tavoitteet ja toimenpiteet liittyvät palvelujen saatavuuteen, palveluverkostoon, monituottajuuteen ja kiinteistöjen uudistamistarpeisiin. Suunnitelmaluonnos sisältää myös talouden tasapainottamisen toimenpiteitä. 

Tulevaisuuslautakunta on ohjannut sosiaali- ja järjestämissuunnitelman valmistelua. Aluehallitus merkitsi tiedoksi järjestämissuunnitelman luonnoksen ja lähettää sen lausunnoille Pohteen verkkosivujen kautta. Lausunto- ja palautekierros alkaa keskiviikkona 16.9. ja jatkuu torstaihin 8.10. saakka.

Pohde järjestää torstaina 17.9. kello 17 avoimen tilaisuuden suunnitelmaluonnoksesta. Tilaisuus järjestetään etäyhteydellä. Tilaisuuteen ovat tervetulleita asukkaat, sidosryhmät ja median edustajat.

Muut kokousasiat

Lisäksi aluehallitus käsitteli muun muassa seuraavia asioita ja hyväksyi ne esityslistan mukaisesti:

  • Palvelualueiden perustaminen ja lakkauttaminen yhteistoimintamenettelyn johdosta
  • Virkojen perustaminen ja lakkauttaminen yhteistoimintamenettelyn johdosta
  • Hankintaohjeen päivitys
  • Hankinnan käynnistämispäätös, perusterveydenhuollon hammasteknisten töiden hankinta
  • Vastine Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle korvausasiassa
  • Päätös vahingonkorvausvaatimukseen
  • Oikaisuvaatimus ikäihmisten palvelujen toimialuejohtajan viranhaltijapäätöksestä 19.8.2026 (Lumijoen palvelukoti Lumilyhdyn lakkauttaminen), Lumijoen kunta
  • Oikaisuvaatimus toimialuejohtajan vahingonkorvauspäätöksestä
  • Oikaisuvaatimus palomestarin päätöksestä erhemaksun laskuttamista koskevassa asiassa
  • Pohjois-Pohjanmaan nuorisovaltuuston jäsenmuutokset
  • Aluehallituksen otto-oikeuden käyttäminen
  • Riskienhallintapäällikön palvelussuhteeseen ottaminen (lisäpykälä)

Kokousajat ja pöytäkirjat Pohteen sivuilla

Aluehallitus kokoontuu seuraavan kerran tiistaina 22.9.2026.

Kokousajat, esityslistat ja tarkastetut pöytäkirjat löydät Pohteen verkkosivuilta aluehallituksen sivulta.

Avainsanat

pohjois-pohjanmaahyvinvointialue

Yhteyshenkilöt

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde vastaa yli 415 000 asukkaan hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta 1.1.2023 alkaen. Työllistämme noin 18 500 sosiaali- ja terveysalan sekä pelastustoimen osaajaa. Yhdessä tarjoamme Pohjois-Pohjanmaan ihmisille tukea elämään ja apua terveyteen tai hätään aiempaa paremmin. Toimimme vaikuttavasti ja uusin tavoin – samalla henkilöstöömme panostaen.

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