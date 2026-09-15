Suvilahden uusi maastopyöräilypuisto valmistuu syyskuun aikana
15.9.2026 16:17:58 EEST | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote
Suvilahden entisen kaatopaikan alueelle valmistuu syyskuun aikana uusi bikepark eli maastopyöräilypuisto. Kaikille avoimia avajaisia vietetään 3.10.
Suvilahden bikeparkiin tulee neljä alamäkeen suuntautuvaa rataa sekä yksi nousureitti. Toisena nousureittinä toimii mäen päälle nouseva huoltotie.
Reitit ovat perinteisestä maastopyöräilystä poiketen sileäpintaisia, joten niillä voi ajaa myös esimerkiksi bmx-pyörillä sekä tavallisilla pyörillä. Rata on kaikille avoin ja maksuton.
- Helpoimmat radat sopivat kaikille pyöräilyn perusteet hallitseville, ja vaativammat radat tarjoavat haastetta aktiiviharrastajille. Bikepark on suunniteltu myös lasten ja nuorten käyttöön tukemaan liikunnallisten taitojen kehittymistä, kuvailee liikuntatoimenjohtaja Mika Lehtonen.
Ratojen rakennuksesta vastaa Trail It Oy, ja paikalliset harrastajat ovat olleet mukana suunnittelussa.
Avajaisia vietetään 3.10.: radat suljettuna siihen saakka
Suvilahden bikeparkin avajaisia vietetään lauantaina 3.10. klo 10–13. Ohjelmassa on muun muassa ajonäytöksiä ja mahdollisuus tutustua Vaasa Trail Riders ry:n toimintaan. 200 ensimmäiselle kävijälle on tarjolla pullaa, kahvia ja mehua.
Huom! Radat ovat suljettuina avajaisiin saakka. Ratojen maamassat ovat vielä pehmeitä, ja hyppyrit saattavat vaurioitua, jos radoilla liikutaan ennen niiden avaamista.
Suvilahden huippu rakentuu valmiiksi lähivuosien aikana
Suvilahden entinen kaatopaikka oli käytössä vuosina 1966–2000. Alueen jälkikäyttöä on suunniteltu vuosina 2020–2025, myös yhdessä asukkaiden kanssa.
Suvilahden huipuksi kutsutulle uudelle virkistys- ja ulkoilualueelle on suunniteltu myös kuntorataa, näkötasanteita ja kuntoportaita. Alueelle suunnitellaan myös erilaisia infotauluja, jotka kertovat alueen historiasta ja luontoarvoista.
Muut suunnitelmat odottavat entisen kaatopaikan sulkemisrakenteiden valmistumista ja viranomaishyväksyntää. Tavoitteena on saada rakenteet valmiiksi vuoden 2026 loppuun mennessä, ja muuta virkistyskäyttöä päästään kehittämään eteenpäin vuonna 2027.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Suvilahden bikepark: liikuntatoimenjohtaja Mika Lehtonen, puh. 040 718 7034, mika.lehtonen@vaasa.fi
Suvilahden huipun kokonaisuus: toimistoinsinööri Antti Ruokonen, puh. 040 839 4226, antti.ruokonen@vaasa.fi
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