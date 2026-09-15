Rakkaudesta riistaruokaan -reseptivihko nappasi Varsinais-Suomen lähiruokapalkinnon
15.9.2026 12:50:48 EEST | Lounais-Suomen elinvoimakeskus | Tiedote
3R – Rakkaudesta riistaruokaan -reseptivihko on voittanut Voimaa Varsinais-Suomen maaseudulta -lähiruokakilpailun. Palkinto jaettiin Lähiruokapäivän avajaisissa Loimaalla lauantaina 12. syyskuuta.
Lähiruokapäivän valtakunnallisissa avajaisissa jaettiin Voimaa Varsinais-Suomen maaseudulta -lähiruokapalkinto. Kilpailun voitti 3R – Rakkaudesta riistaruokaan -reseptivihko, joka on sekä kotikokkien että ammattikeittiöiden vapaasti hyödynnettävissä. Mukana on 21 reseptiä, jotka innostavat kokeilemaan riistaruokaa.
Reseptivihko on koottu samannimisessä kehittämishankkeessa, jonka myötä valkohäntäpeuran vastuullinen käyttö ja saatavuus ovat saaneet uutta pontta Varsinais-Suomessa. Rakkaudesta riistaruokaan -hanke on yhdistänyt metsästäjät ja ruokapalvelujen tuottajat, opettanut ihmisiä käsittelemään riistalihaa ja vahvistanut sen asemaa kestävänä lähiruokana. Jopa kolmannes Suomen valkohäntäpeuroista elää Varsinais-Suomessa, joten täällä peuranliha on todellista lähiruokaa.
Hanke on saanut EU:n maaseuturahoitusta Lounais-Suomen elinvoimakeskukselta. Sitä hallinnoi Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Novida. Yhteistyökumppaneina olivat Raision seudun koulutuskuntayhtymä Raseko, Salon seudun koulutuskuntayhtymä ja Suomen riistakeskus.
Palkinnon otti vastaan Novidan hanketyöntekijä Kai Alajoki, joka kannustaa kaikkia rakastumaan riistaan.
– Valkohäntäpeura on raaka-aineena yllättävän monipuolinen, sillä se taipuu niin arki- ja juhlaruokiin kuin modernimpaan katuruokakeittiöönkin. Reseptivihon tavoitteena on kutsua koti- ja ammattikokkeja kokeilemaan peuranlihaa ennakkoluulottomasti erilaisissa ruuissa ja samalla hyödyntämään peuraa kunnioittavasti ja kokonaisvaltaisesti.
Voitto ratkesi yleisöäänten perusteella, joita annettiin lähes 3 000.
Palkinnon jakoi Varsinais-Suomen maaseutuverkosto. Lähiruokapäivän avajaisissa verkostoa edusti maaseutuviestinnän koordinaattori Janica Vilen. Lisäksi palkintoa oli jakamassa Lähiruokapäivän suojelija Henna Kyyrä.
Finaalissa myös Syötävän hyvää -tuotekilpailusarja ja Pohjolan tilan itsepoimintatyöpaja
Lähiruokakilpailuun etsittiin keväällä EU:n maaseuturahoituksen avulla luotuja lähiruokaan liittyviä tuotteita, palveluita, oivalluksia ja toimintatapoja. Finaalissa olivat Rakkaudesta riistaruokaan -reseptivihon lisäksi Syötävän hyvää -tuotekilpailusarja ja Pohjolan tilan itsepoimintatyöpaja.
Syötävän hyvää -tuotekilpailusarjan on luonut Ukipolis. Kansainvälisille opiskelijoille suunnatun tuotekilpailusarjan avulla on vähennetty ruokahävikkiä, tuotu eri maiden ruokakulttuureja yhteen ja luotu uusia ruokainnovaatioita vakkasuomalaisesta lähiruuasta.
Salolaisen Pohjolan tilan Pick Your Own Berries -itsepoimintatyöpajassa ihmiset pääsevät tutustumaan marjatilan arkeen sekä poimimaan omat marjansa kesän herkutteluhetkiin ja pakkaseen. Uusi elämystuote vahvistaa tilan palvelupakettia, kotimaisten marjojen kysyntää ja arvostusta sekä Salon ruokamatkailutarjontaa.
EU:n maaseuturahoitus koko ruokaketjun tukena
EU:n maaseuturahoitusta myöntävät Varsinais-Suomessa Leader-ryhmät ja Lounais-Suomen elinvoimakeskus. Maaseuturahoituksen tuella on toteutettu lukuisia ruokaketjun kehittämishankkeita, joissa on syntynyt paljon uutta tietoa, osaamista ja toimintaa. Maatalouden investointitukien avulla on parannettu esimerkiksi eläinten hyvinvointia ja ruuantuotannon ympäristöystävällisyyttä. Maaseuturahoitukseen kuuluvilla yritystuilla taas on vauhditettu useiden ruokasektorin yritysten innovaatioita ja investointeja.
Lähiruokakilpailu järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 2025. Silloin voittajaksi valittiin Salon lähiruokakartta.
Lisätiedot:
3R – Rakkaudesta riistaruokaan -reseptivihko ja hanke
Kai Alajoki, 040 565 8017
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Janica VilenMaaseutuyksikkö, viestintäkoordinaattoriPuh:0295022010janica.vilen@elinvoimakeskus.fi
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Lounais-Suomen elinvoimakeskus
Lounais-Suomen elinvoimakeskus hoitaa maaseutuun, liikenteeseen, elinkeinoihin ja työllisyyteen, maahanmuuttoon, ympäristöön sekä rahoitukseen, kehittämiseen ja seurantaan liittyviä valtion aluehallinnon tehtäviä. Lounais-Suomen elinvoimakeskus toimii Satakunnan ja Varsinais-Suomen maakuntien alueella, ja keskitettyjen tehtävien kautta palvelemme myös muita alueita.
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