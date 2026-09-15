Joka yhdeksäs 65 vuotta täyttänyt hyödynsi valinnanvapauskokeilua sen ensimmäisen vuoden aikana

65 vuotta täyttäneiden valinnanvapauskokeilun alkoi syyskuussa 2025. Kokeilun ensimmäisten 12 kuukauden aikana Kela maksoi korvauksia 146 436 asiakkaalle, mikä on 10,8 prosenttia Suomen 65 vuotta täyttäneestä väestöstä.

Kelan tilastot esitetään korvausten maksukuukauden mukaan, koska käyntipäivän mukaiset tilastot päivittyvät jälkikäteen. Osa elokuussa 2026 tehdyistä lääkärikäynneistä ei siis ole vielä mukana tilastoissa.

– Valinnanvapauskokeilussa asioineiden osuus 65 vuotta täyttäneistä on kasvanut vähitellen ja vuoden jälkeen noin joka yhdeksäs on saanut korvausta kokeilun palveluista. Kokeilun palvelukäyttö on jäänyt siis vähäisemmäksi mihin suunnitteluvaiheessa varauduttiin. Kokeiluun hakeutumisen tai hakeutumatta jättämisen syitä on selvitetty alkuvuoden aikana kyselyllä ja tuloksia saadaan jo kuluvan syksyn aikana, kertoo erikoistutkija Riina Hiltunen.

Kokeilun käyttöaste vaihteli sen ensimmäisen vuoden aikana suuresti hyvinvointialueittain. Keski-Uudenmaan hyvinvointialueella jo joka viides 65 vuotta täyttäneestä väestöstä on hyödyntänyt kokeilua. Joillakin alueilla, kuten Kainuussa ja Keski-Pohjanmaalla, käyttö on jäänyt reiluun kolmeen prosenttiin kokeiluun kuuluvasta ikäryhmästä.

Kokeiluun on koko sen keston ajan liittynyt mukaan uusia toimijoita. Parhaiten lääkäripalveluita on tarjolla Helsingissä (1,30 lääkäriä/ tuhat 65 vuotta täyttänyttä), Ahvenanmaalla (1,29) sekä Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella (1,17). Kokeilun ensimmäisen vuoden aikana korvatut yleislääkärikäynnit tuotettiin 333 toimipisteessä ja palvelua tuottaneita lääkäreitä oli 1 538.

– Valinnanvapauskokeilun lääkäreitä on eniten suurimmissa väestökeskittymissä, kuten Uudellamaalla, Pirkanmaalla, Pohjois-Pohjanmaalla ja Varsinais-Suomessa. Kun tarjonta suhteutetaan paikalliseen 65 vuotta täyttäneen väestön määrään, kokeilun lääkäreitä on runsaasti etenkin Ahvenanmaalla ja Satakunnassa, Hiltunen sanoo.

Kela on korvannut yli 200 000 yleislääkärikäyntiä

Kokeilun ensimmäisen vuoden aikana Kela maksoi korvauksia 65 vuotta täyttäneiden lääkärikäynneistä sekä tutkimuksista ja näytteenottomaksuista 14,1 miljoonaa euroa. Kokeilun kokonaiskustannukset olivat 20 miljoona euroa, joista asiakasmaksujen osuus oli 5,9 miljoonaa.

Yleislääkärikäyntejä korvattiin vuoden aikana yhteensä 204 554 ja tutkimuksia yhteensä 338 646 kappaletta. Kelan valinnanvapauskokeilussa korvattavat tutkimukset on valittu sen perusteella, että ne auttavat selvittämään yleisimpiä ikääntyneiden terveysongelmia kuten sydän- ja verisuonitauteja, infektioita ja kilpirauhasen vajaatoimintaa.

Eniten vastaanotolle on hakeuduttu tuki- ja liikuntaelinten sairauksien (22 %), hengityselinten sairauksien (13 %) ja verenkiertoelinten sairauksien perusteella (10 %).

– Noin 15 prosentissa käynneistä diagnoosiksi on kirjattu oire tai poikkeava löydös kuten päänsärky, vatsakipu tai yskä ilman, että sen taustalla olevaa sairautta on tarkemmin määritelty. Nämä ovat tavallisesti ensivaiheen käyntejä, joilla voidaan hoitaa oiretta tai selvittää mahdollisen sairauden syytä, Hiltunen sanoo.

Mikä on 65 vuotta täyttäneiden valinnanvapauskokeilu?

Valinnanvapauskokeilussa 65 vuotta täyttäneet voivat käyttää yksityisiä yleislääkäripalveluja julkisen asiakasmaksun hinnalla. Kokeilu alkoi syyskuussa 2025 ja päättyy vuoden 2027 lopussa.

Kokeilun tavoitteena on parantaa perusterveydenhuollon palvelujen saatavuutta, nopeuttaa hoitoon pääsyä, lisätä asiakkaiden valinnanvapautta ja keventää julkisen terveydenhuollon kuormitusta. Samalla kerätään tietoa Kela-korvausjärjestelmän kehittämiseksi. Kokeilu tukee hoidon jatkuvuutta, mikäli asiakas voi valita toistuvasti saman lääkärin.

Käyntien määrää ja palveluiden laajuutta rajoitetaan kustannusten hallitsemiseksi. 65 vuotta täyttänyt asiakas voi mennä yksityiselle yleislääkärille enintään kolme kertaa vuodessa alle 31 eurolla per kerta.

1.7.2026 alkaen kokeilua laajennettiin siihen kuuluvien laboratoriotutkimusten sekä röntgentutkimusten osalta.

Lisätietoa

Valinnanvapauskokeilun tietopaketti