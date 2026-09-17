Maryam Abuzaid-Ryun esikoisnuortenromaani näyttää uskonnon luontevana osana nuorten arkea
17.9.2026 10:18:01 EEST | Kustannusosakeyhtiö Otava | Tiedote
Lukiolaisten arkeen sukeltava, osin kuvitettu esikoisnuortenromaani on täynnä tyttöenergiaa ja ystävyyden ylistystä. Turkuun sijoittuva Kompastellen kuvaa vanhojen tansseihin valmistautuvia nuoria, joiden arkeen kuuluvat niin deittailu, opiskelupaineet kuin perheen ja kulttuurin asettamat odotukset.
Ilmestyy 1.10.
Lukion toisluokkalainen Riim on ihastunut koulukaveriinsa Jamiliin, jonka perään katselee puolet koulun tytöistä. Pian Riim huomaa lupautuneensa Jamilin pariksi vanhojentansseihin, mutta häntä jännittää, mitä hänen vanhempansa tanssimisesta ajattelevat. Onko asiasta pakko kertoa heille?
Riimin paras ystävä Reel ei voisi tansseista vähempää välittää. Kun juhlan koristelubudjetti osoittautuu liian pieneksi, tunnollinen kympin tyttö joutuu kuitenkin yllättäen johtamaan rahankeruuta. Epämukavuusalueella kuori alkaa rakoilla, mutta ystävien kanssa ja jabana-kupposen äärellä odottamattomistakin käänteistä selvitään.
Sarjakuvataiteilija Maryam Abuzaid-Ryun nuortenromaani Kompastellen kertoo ystävyydestä, ihastumisesta, perheen odotuksista ja oman paikan etsimisestä. Myös uskonto on luonnollinen osa teoksen nuorten arkea: monet kirjan keskushahmoista ovat muslimeja, ja se näkyy niin koulun hiljaiseen huoneeseen hankituissa rukousmatoissa kuin deittailuun liittyvissä pohdinnoissa.
”Oman kokemukseni perusteella uskonto kuuluu tavalla tai toisella osaksi monen nuoren elämää. Toisille sillä on isompi merkitys kuin toisille, mutta olisi ollut epäuskottavaa kertoa esimerkiksi musliminuorten elämästä ilman, että uskonto näkyisi heidän arjessaan”, Abuzaid-Ryu kertoo.
Yksinkertaisimmillaan Kompastellen on kirja lukioarjesta. Vaikka voisi kuvitella, että lukioelämä olisi nuortenkirjallisuuden peruskauraa, Abuzaid-Ryu havaitsi kirjansa taustatöitä tehdessään, että tavallista lukiomaailmaa ja siihen liittyviä kysymyksiä kuvataan kotimaisissa kirjoissa yllättävän vähän. Kouluun ja kavereihin liittyvät paineet, ihastumiset ja oman tulevaisuuden suunnittelu ovat kuitenkin olennaisessa osassa toista astetta käyvien nuorten elämässä.
Kompastellen on Abuzaid-Ryun esikoisromaani. Kirja on myös osin kuvitettu, jotta myös tottumattomampien lukijoiden olisi helpompi tarttua kirjaan. Kuvitukset samoin kuin kirjan kansikuva ovat Abuzaid-Ryun käsialaa.
Kompastellen ilmestyy fyysisen kirjan lisäksi myös Esme Kaislakarin ja Irene Omwamin lukemana äänikirjana sekä sähkökirjana.
Sarjakuvataiteilija ja kuvittaja Maryam Abuzaid-Ryu on syntyjään itäsuomalainen ja taustaltaan palestiinalais-korealainen. Hän asuu perheineen Turussa, jossa hän työskentelee taiteellisen työnsä ohella myös linja-auton kuljettajana.
Haastattelu- ja arvostelukappalepyynnöt sekä lisätiedot: anni.gullichsen@otava.fi
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Yhteyshenkilöt
Anni GullichsenMarkkinointi- ja viestintäpäällikkö
Lasten- ja nuortenkirjat,
Otavan kirjasto, sarjakuvat
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