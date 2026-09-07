Elenia Verkko Oyj

Elenian säävarman sähköverkon kehittäminen jatkuu Kivijärven alueella – kumppanina Omexom

15.9.2026 14:00:22 EEST | Elenia Verkko Oyj | Tiedote

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Elenia ja Omexom jatkavat yhteistyötä Keski-Suomessa. Uusi puitesopimus mahdollistaa noin 170 kilometrin säävarman maakaapeliverkon rakentamisen Kivijärven alueelle sekä tukee paikallisen osaamisen ja vianhoitovalmiuden kehittymistä tulevina vuosina.

Elenia on valinnut Omexomin Kivijärven alueen sähköverkon rakentamisen puitesopimusurakoitsijaksi. Kuvassa Elenian yksikönpäällikkö Jukka Laakso ja Omexomin yksikönpäällikkö Laura Rossi.
Elenia on valinnut Omexomin Kivijärven alueen sähköverkon rakentamisen puitesopimusurakoitsijaksi. Kuvassa Elenian yksikönpäällikkö Jukka Laakso ja Omexomin yksikönpäällikkö Laura Rossi.

Elenia on valinnut Omexomin Kivijärven alueen sähköverkon rakentamisen puitesopimusurakoitsijaksi. Puitesopimus kattaa vuosien 2027–2028 sähköverkkohankkeet, jonka lisäksi siihen sisältyy kaksi yhden vuoden optiokautta. Sopimuksen arvo on peruskauden aikana noin 3,2 miljoonaa euroa.

Kahden vuoden aikana Kivijärven, Kannonkosken ja Kyyjärven kuntien alueille rakennetaan noin 170 kilometriä uutta säävarmaa maakaapeliverkkoa ja puretaan vastaava määrä vanhaa ilmajohtoverkkoa. Investointien tavoitteena on parantaa sähkönjakelun toimitusvarmuutta sekä vähentää myrskyjen ja muiden sääilmiöiden vaikutuksia sähkönjakeluun. Samalla vahvistetaan sähköverkon kapasiteettia tulevaisuutta varten.

– Olen erittäin tyytyväinen, että pääsemme jatkamaan yhteistyötä Omexomin kanssa. Omexom on osoittanut olevansa laadukas toimija ja luotettava kumppani. Uskon, että heidän kanssaan saamme hankkeet toteutettua turvallisesti, laadukkaasti ja asiakkaille mahdollisimman vähäisin haitoin, sanoo hankintojen ja rakennuttamisen yksikönpäällikkö Jukka Laakso.

Sopimus mahdollistaa sähköverkon suunnitelmallisen kehittämisen sekä varmistaa hankkeiden tehokkaan toteuttamisen yhteistyössä urakoitsijakumppanin kanssa. Samalla se tukee paikallisen osaamisen säilymistä ja alueen elinvoimaisuutta Keski-Suomessa.

– Omexomille uusi sopimus merkitsee paljon enemmän kuin yksittäisiä projekteja. Se luo jatkuvuutta Kivijärven, Kyyjärven ja Kannonkosken seudun toiminnalle, mahdollistaa osaavan henkilöstön pitkäjänteisen työllistämisen ja tarjoaa vakaan perustan paikallisen toiminnan kehittämiselle myös tulevina vuosina, sanoo Omexomin yksikönpäällikkö Laura Rossi.

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Yhteyshenkilöt

Jukka Laakso, projektinjohto- ja rakennuttamisyksikön päällikkö, jukka.laakso@elenia.fi, puh. 040 595 5366

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Elenia on Suomen toiseksi suurin sähköverkkoyhtiö ja Suomen suurin energia-alan asiakaspalveluntuottaja. Huolehdimme sähköverkon ylläpidosta ja uudistamisesta, rakennamme sähköverkkoa ja -liittymiä kumppaniyhtiöidemme kanssa, mittaamme asiakkaidemme sähkönkulutuksen ja toimitamme energiatiedot sähkönmyyjille. Palveluliiketoimintamme tarjoaa asiakaspalvelua ja sähkömarkkinoihin liittyviä monipuolisia palveluita energia-alalle ja muille infrayhtiöille.

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